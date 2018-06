Nastává soumrak kabrioletů? BMW prý ukončí model 2 Cabrio  

Kabriolety jsou dnes podobně jako MPV vymírajícím druhem. Peugeot 207 CC, Volkswagen Eos, Volvo C70 nebo Alfa Romeo Spider jsou už dávno minulostí, přičemž je následují další a další vozy. Po Mercedesu chystá zúžení své nabídky otevřených automobilů také BMW.

Server Bimmer Today, tradičně dobře informovaný o dění v BMW, totiž uvádí, že mnichovská automobilka už do budoucna nepočítá s modelem 2 Cabrio. Kompaktní kabriolet má podle jeho zprávy skončit s odchodem současné generace, která by měla vydržet na trhu minimálně do roku 2020.

Segment kabrioletů už zkrátka netáhne jako kdysi, ostatně pro otevřené vozy existuje jen omezený počet trhů. Zákazníci je vlastně chtějí jen ve slunných státech USA (Florida a Kalifornie) nebo ve Velké Británii, kde se léta traduje, že kabrio se vyplatí i pro jediný slunečný den v roce. Naopak v jižní Evropě je na ně už moc horko a nemají je rádi ani v arabských státech nebo Číně, které jsou pro výrobce důležitými trhy. I v ostatních zemích je vzhledem k počasí zájem o kabria omezený.

Příliš se zatím ani neuchytil trend SUV-kabrioletů, který podle některých zákazníků může kabriolety zachránit. Nissan Murano CrossCabriolet byl prodejním propadákem, Range Roveru Evoque Cabrio se ale vcelku daří, a tak se s ním počítá i v následující generaci. O více takových autech se však nemluví, jedinou výjimkou je Volkswagen T-Roc kabriolet, s nímž se počítá pro rok 2020.

BMW tak následuje svého konkurenta, Mercedes-Benz, který zúžení nabídky kabrioletů naznačil již dříve. V příští generaci trojcípá hvězda už údajně nepočítá s roadsterem SLC. A nejasná situace je také u třetího člena německého prémiového tria, Audi TT se v současné generaci neprodává moc dobře, a tak je otázkou jeho budoucnost.

Konec 2 Cabrio každopádně neznamená, že by se BMW otevřených aut zcela zbavilo. Místo otevřené dvojky mají zákazníci volit raději roadster Z4 a větší 4 kabriolet, který v nadcházející generaci vymění pevnou skládací střechu za tradiční plátno.

Dobrou zprávou je i ta, že s nástupcem 2 kupé se počítá i nadále. A na rozdíl od nadcházející jedničky kupé nepřezbrojí na platformu s pohonem předních kol, ale zůstane zadokolkou, s architekturou z větší trojky (nadcházející generace G20). To má znamenat i zachování ostré M2.