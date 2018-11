Poprvé za volantem BMW X5 (G05). Chyby se hledají těžko

Když na konci devadesátých let BMW a Mercedes-Benz vstupovaly do segmentu luxusních SUV, mnozí si klepali na čelo a tvrdili, že s takovým autem nemají šanci uspět. Jenže po bezmála dvaceti letech se ukázalo, že to byla úspěšná volba, konkrétně BMW X5 je dnes jeden z nejprodávanějších modelů značky vůbec, který na trh vstupuje již ve čtvrté generaci. Už jsme ji krátce vyzkoušeli přímo na českých silnicích.

X5 je dnes natolik úspěšná, že z globálního pohledu je každé 12. prodané BMW právě tohle SUV. Ještě důležitější je z hlediska výdělečnosti automobilky. Každé páté vydělané euro přineslo výrobci právě tohle auto.

Za bezmála dvacet let se X5 stala klíčovým modelem pro BMW i na českém trhu. Aktuálně na svém kontě mívá přes 1.000 registrací ročně, patří tak u nás mezi tři nejprodávanější modely mnichovského výrobce, spolu s obdobně prodejně úspěšnou řadou 5 ve verzi sedan a SUV X1.

Moderní elektronika

Není tak divu, že si automobilka dala na nové X5 tolik záležet a že životní cyklus minulé generace (F15) zkrátila na šest let. V rychle se měnícím se světě zvlášť luxusní auta rychle zastarávají a je potřeba je co nejrychleji vybavovat těmi nejmodernějšími systémy. To je i případ nové X5, která nejenže přebírá část prvků z vlajkové lodi značky, řady 7, ale přidává tak pár nových vychytávek.

Ty jsou hlavně z oblasti elektronických pomocníků a multimédií. Nejvíce nás zaujal tzv. couvací asistent, dodávaný už v rámci standardních parkovacích senzorů, který jsme si vyzkoušeli i na vlastní kůži. Usnadňuje vyparkovávání z omezených prostorů, když si pamatuje až 80 metrů dlouhou trať, kterou dokáže ve stejné trajektorii vycouvat. To se může hodit na parkovištích i slepých ulicích, přece jen manévrovat s autem dlouhým 4.922 mm a širokým 2.004 mm může být pro méně zkušené řidiče tvrdým oříškem. Pravdou totiž je, že X5 už své rozměry zamaskuje jen těžko, a tak působí velké třeba i na okresních silnicích.

BMW X5 – srovnání rozměrů nové generace s konkurencí Model BMW X5 Audi Q7 Mercedes-Benz GLE Volvo XC90 Délka (mm) 4922 5052 4819 4950 Šířka (mm) 2004 1968 1935 1923 Výška (mm) 1745 1741 1796 1776 Rozvor (mm) 2975 2994 2915 2984 Objem zavazadelníku (l) 650/1860 770/2075 690/2010 692/1868

Techničtí hračičkové jistě ocení tzv. digitální klíč, který umožní odemčení automobilu pomocí chytrého telefonu. Ten stačí jen přiložit ke klice řidičových dveří, což auto odemkne, a pak vložit do bezdrátové nabíjecí stanice, což jej nastartuje. Novinka na bázi systému NFC funguje pro Samsung S7 (a lepší) s nejnovější verzí Androidu, k jiným telefonům však BMW je schopno dodat speciální NFC kartičku pro zprovoznění. Digitální klíč od jednoho auta může být nahrán až do pěti telefonů (respektive pro pět uživatelů), první autorizaci však musí provést servis.

X5 využívá nové inteligentní ovládání hlasem, podobný systém jako v nejnovějších Mercedesech, bohužel však zatím nikoliv v českém jazyce. Alespoň je tu však nově Apple Car Play s možností zrcadlení chytrého telefonu, který navzdory bohaté nabídce funkcí továrního multimediálního systému začal některým zákazníkům chybět. Další novinkou je kamera sledující řidiče, respektive jeho pozornost, na základě jejíchž dat ovlivňuje funkčnost jednotlivých systémů. Jestli tak řidič dává pozor, může jet auto samo delší dobu, bez nutnosti jeho zásahu.

Famózní podvozek

U aut nám ale stále pořád nejvíce záleží na tom, jak jezdí, a to zvlášť u BMW, které na sportovní jízdní vlastnosti vždy kladlo takový důraz. Naštěstí se však vedle nových elektronických systémů na jízdní schopnosti nezapomnělo a nová X5 jezdí nadmíru dobře.

Při prvním setkání na českých silnicích jsme vyzkoušeli základní naftovou verzi xDrive30d, kterou pohání už dobře známý třílitrový šestiválec naladěný na 195 kW a 620 N.m. Vedle něj je k dispozici dále čtyřikrát přeplňovaný třílitr s 294 kW (M50d) a benzinový šestiválec xDrive40i (250 kW), o nějž v době klesajících prodejů turbodieselů roste zájem.

Zážehový osmiválec se do evropské nabídky vrátí až spolu s příchodem vrcholného X5 M, připravovaného pro příští rok. Pro rok 2019 je naplánován také příchod plug-in hybridu.

Na základě našich zkušeností se ale vůbec nedivíme, že xDrive30d je pro X5 tou nejoblíbenější volbou. Síly má více než dost, a tak 2,3 tunu vážící SUV dokáže rozpohybovat s velkým nadhledem. Kombinace s osmistupňovým automatem je navíc naprosto fantastická. Převodovka tam sází jeden kvalt za druhým tak rychle a jemně, že si toho jinak než podle změny otáček ani nevšimnete, systém na rozdíl od posledních Audin vůbec se změnou převodu neváhá, a tak sílu motoru máte k dispozici prakticky okamžitě, co ji potřebujete.

Počítejte však s tím, že než se motor zahřeje, má poměrně hrubý chod, testovaný exemplář měl ale na svém kontě jen nějakých 1.600 najetých kilometrů, a tak se motor může ještě uklidnit. Akceleraci pak doprovázel hutný zvuk, připomínající M50d, což bylo způsobeno příplatkovým M sportovním výfukem systémem za 13.832 korun. U daného typu auta bychom si ho ale klidně odpustili, u naftového SUV nám přijde taková volba zbytečná.

BMW X5 – technické údaje a české ceny nové generace Model xDrive40i M50d xDrive30d Pohon 4x4 4x4 4x4 Zdvihový objem [cm3] 2998 2993 2993 Válce/ventily 6/4 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 250/5500-6500 294/4400 195/4000 Točivý moment [N.m/min] 450/1500-5200 760/2000-3000 620/2000-2500 Převodovka 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 243 250 230 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,5 5,2 6,5 Komb. spotřeba [l/100 km] 8,5 6,8 6,0 Základní cena [Kč] 1.839.786 2.440.100 1.830.686

Na hodnocení spotřeby si ale ještě počkáme do regulérního týdenního testu. Výsledná spotřeba 9,3 litru na 100 kilometrů na trase mezi Prahou a Nepomukem, vedoucí po kombinaci okresních silnic a dálnic, byla silně ovlivněna svižným tempem, a tak si počkejme, za kolik X5 jezdí v různých podmínkách. První zkušenosti jsou ale v tomto směru pozitivní.

Pozitivně hodnotíme také jízdní vlastnosti. BMW X5 sice neoblafne fyziku, na poměry SUV ale jezdí stále velice slušně, byť v zatáčkách se docela naklání. Hlavně ale chválíme práci příplatkového adaptivního podvozku se vzduchovým odpružením (+33.878,-), který krásně filtruje nástrahy českých silnic i na obutých 21palcových kolech. Skvělé je odhlučnění, ani ve 160 km/h vás neruší svist větru. V tomto směru ale musíme upozornit na to, že testovanému kousku v tomto směru pomáhala akustická izolace předních bočních oken za 15.184 korun.

Čtvrtá generace X5 navíc více než předchůdci myslí i na jízdu mimo zpevněné cesty. Zvládne se brodit až v půl metru hluboké vodě a v rámci originálního příslušenství může obout poctivé terénní pneumatiky. Je tu i paket xOffroad s aktivním zadním diferenciálem, zvýšenou ochrannou podvozku nebo speciálními terénními režimy, které dovedou zvýšit podvozek až o 40 mm proti výchozímu nastavení.

Luxusní kabina

V rámci mezigenerační proměny se taky silně zapracovalo na interiéru, který v minulosti obecně nebýval tou hlavní chloubou mnichovských modelů. X5 se ale rozhodně má čím chlubit, jemná kůže, perfektní zpracování nebo příplatkové skleněné detaily (např. část hlavice volicí páky) opravdu stojí za to.

Novinka si však bohužel nezachovala ten luxusně působící digitální přístrojový štít s kovovým orámováním, místo toho je před řidičem v přístrojovém štítu obyčejná obrazovka, navíc ne zrovna s přehlednou grafikou. Tohle nám přijde jako krok zpět.

Nový je také multimediální systém, nazvaný iD7, který poznáte hlavně podle jiného domovského menu s možností individuální úpravy zobrazených dlaždic. Změnila se ale i grafika a hlavně logika menu, což ve srovnání s dosavadním řešením žádá trochu zvyku. Stejně tak je nové ovládání světel (tlačítka místo kolečka), zatímco startovací tlačítko motoru se zpod volantu přesunulo k voliči automatické převodovky. Jak bývají prémiové značky konzervativní, tak je to docela dost změn...

Vedle toho došlo k rozšíření výbavy. X5 vůbec poprvé může mít ventilovaná přední sedadla. Specialitou je i možnost vyhřívání loketních opěrek vpředu. A oceňujeme též držáky na nápoje ve středovém tunelu, které pomocí vyhřívání, respektive chlazení umí udržet teplotu pitiva.

To na zadních sedadlech není zase tolik prostoru, jak byste možná vzhledem k vnějším rozměrům očekávali. Se svými 185 centimetry tu mám při posazení se za sebe jen mírnou rezervu před koleny. To mně ale spíše vadí nízko uložená lavice, která znamená nepříliš pohodlný posaz. Přitom by dlouhý sedák tak dobře podepřel stehna...

Zavazadelník si stejně jako všichni předchůdci uchovává dvojité víko, které sice znamená praktickou lavici k posazení se třeba na dálničním odpočívadle, ale také znesnadňuje nakládání a vykládání. Dosáhnout přes sklopnou dolní část až do zadní části kufru není žádná hračka, zvlášť pro dámy. Velikostně však zavazadelníku s objemem 650 litrů není co vytknout, potěší i pravidelné tvary, velkorysý prostor pod dvojitým dnem nebo elektrické ovládání obou částí víka kufru – dolní část elektřina zvládne i zvednout. Opravdovou lahůdkou je pak elektricky sklopná roletka, která dokonce zajede do podlahy.

Závěr

BMW si na nové X5 dalo opravdu záležet, ostatně je to jeden z jeho nejprodávanějších modelů, a tak pečlivé ladění bylo potřeba. Novinka má opravdu jen několik chyb, třeba ztížený přístup do zavazadelníku kvůli dvojitému víku nebo jen průměrný prostor na zadních sedadlech. Podvozek ale funguje famózně a i ten třílitrový naftový šestiválec je pořád parádní. Cílové klientele se tak bude líbit, a tak nepochybujeme, že i čtvrtá generace X5 bude hitem. My osobně bychom se však obešli bez SUV a vystačili si s BMW 5 Touring...