Borgward se pořád snaží. Představuje hned dvě novinky najednou: BX6 a BXi7  

Německo-čínský Borgward se má čile k světu. Od představení SUV BX7 uplynuly již skoro tři roky, v Říši středu se prodává od července 2016. K němu přibylo menší BX5 a nyní je doplňuje. Ta navazuje na koncept TS ze Ženevy 2016, dostává se tak do výroby po dvou letech.

Kompakt ve stylumá cílit na mladou klientelu. Designem nijak nevybočuje ze dvou dříve představených modelů v sériové podobě, disponuje mohutnou maskou chladiče, ze které vystupují štíhlá hlavní světla. Zaujmou vystouplé blatníky, pětidveřové auto vlastně nevypadá vůbec zle. I když předstírá krátkou stupňovitou záď s efektní odtokovou hranou, víko zavazadelníku se vyklápí celé. A Jeho podlaha může být po sklopení zadních sedaček rovná.

BX6 pohání jediný motor: dvoulitrový zážehový čtyřválec 2,0 l s výkonem 165 kW (224 k) a 300 N.m. Automatická šestistupňová převodovka je spárována se čtyřkolkou. Elektronický systém reaguje na prokluz kol během 0,12 s. Výrobce udává normovanou spotřebu benzinu 7,1 l/100 km.

Tmavý interiér s tříramenným volantem pokrývá kůže a dřevo, přední sedačky mají výraznější boční vedení a ta řidičova je elektricky nastavitelná v desítce úrovní. Samozřejmost představují dvouzónová klimatizace, startování tlačítkem a informační systém s osmipalcovou obrazovkou, který vyčnívá ze středu palubní desky nad výdechy.

Borgward kromě Číny zamíří ještě letos na jihoamerické trhy a Blízký východ. Další země jihovýchodní Asie se BX6 dočkají až na začátku příštího roku.

Druhým prezentovaným vozem je BXi7, prototyp se objevil již před rokem v dubnu v Šanghaji, ale bez technických specifikací. Vypadá ještě decentněji a střízlivěji, aby ne, jde totiž o elektrickou verzi už známé. Místo benzinových jednotek má v útrobách dva elektromotory o celkovém výkonu 178 kW (242 k) a točivém momentu 390 N.m. Za zrychlení z klidu na stovku během 7,9 s se rozhodně stydět nemusí, maximálně se auto dostane na 195 km/h.

Lithium-iontové akumulátory umožňují dojezd 375 km, rychlonabíječka je naplní zpět za 45 minut. Kromě toho jsou vybaveny. Fungují tedy optimálně od -30 do +55 stupńů Celsia. Škoda jen, že se tahle auta zatím do Evropy nedostanou, továrna v Brémách ještě nestojí. Reálný akční rádius BXi7 i chování baterií například v zimě by za vyzkoušení stály.