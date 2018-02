Brabham se vrací, chce stavět silniční auta a uspět na závodní dráze

Brabham Automotive je společnost pojmenovaná po Siru Jacku Brabhamovi , úspěšném australském závodníkovi a trojnásobném šampionovi Formule 1. Ten v roce 2014 odešel do závodnického nebe. Aktuálně rodinný podnik řídí syn David, jenž také sbíral úspěchy na závodních tratích a dvě sezony absolvoval i v šampionátu F1.

Brabham oznámil návrat do automobilového světa na sociálních sítích jednoduchým obrázkem, který můžete vidět výše. Nic víc kromě samotného návratu slavné značky a motta „A Legend Redefined“ prozrazeno nebylo.

Víme ale, že v nové kapitole příběhu chce britská značka uspět nejen na závodních tratích, ale i mezi silničními automobily. Zatím není jasné, jestli plánuje striktně sportovní vozy, nebo se vrhne i do mainstreamových proudů SUV či hatchbacků.

Tak jako tak se chce Brabham vrátit do Formule 1, kde se coby tým naposledy objevil v roce 1992. Před čtyřmi lety se zástupci značky pokoušeli do šampionátu vrátit a finanční prostředky vybírali od přispěvatelů, ale k velkému comebacku zatím nedošlo. Nyní by se příznivci konečně mohli dočkat. Zatím není jasné, jestli Brabham plánuje obnovení vlastního týmu, nebo odkoupí jeden z existujících. Příležitost by tu byla v podobě tápající Force Indie.

Na další podrobnosti si budeme muset ještě nějaký čas počkat, i když společnost slibuje, že je přinese již brzy. Myslet si na nějaký koncept vystavený na blížícím se autosalonu v Ženevě by bylo hodně naivní, ale doufejme, že čekání to nebude dlouhé.