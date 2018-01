Brenthon: Korejská značka využívá absurdního badge-enginneringu  

Badge-engineering není ničím novým. Jak snadno vydělat peníze věděl už William Morris před druhou světovou válkou. Vlastníte-li několik značek, není nic jednoduššího, než pod nimi nabízet jedno auto, v základu stejné, lišící se pouze detaily. Nebo svůj model prodávat na rozličných trzích a polepit jej konkrétními logy té automobilky, která má v daném regionu nejlepší zvuk a vy jste samozřejmě jejím majitelem. Pak je tu ještě možnost spolupráce mezi firmami, které spolu ani nejsou v koncernu, nicméně chtějí ušetřit. Takových příkladů je nepřeberné množství.

Brenthon na to jde jinak. Že jste o takové značce nikdy neslyšeli? Přesto auta s jejími logy existují. Nejde o tuningovou firmu, ani neznámou čínskou automobilku. Působí v Koreji. Pod touto značkou se objevují modely Hyundai a Kia, ale i jiné, třeba vozy Mercedes-Benz. Možná to trochu zavání režimem nejmladšího Kima, ale nenechte se mýlit, o severní část poloostrova se nejedná. Auta nejsou plagiáty a nevyjíždějí z fabriky někde na předměstí Pchjongjangu.

Značka Brenthon totiž dovedla badge-engineering do absurdna. Nic nevyrábí, nemá žádnou továrnu, jen jiné vozy opatřuje svými logy. Nebo si její odznaky prostě koupíte za pár desítek dolarů. To je celé! Žádné velké náklady na vývoj a produkci, nic takového... Srovnejte tento fakt s automobilkami, které vynaložily nemalé prostředky na to, aby založily své luxusní divize a vybudovaly jejich image. Třeba Toyota Lexus a Nissan Infiniti. A jak dopadl severoamerický Scion, uměle vytvořený právě Toyotou pro mladé? Špatně...

Brenthon Equipment & Ornament se chová jako virus, který vlastně využívá cizích zdrojů k vlastní propagaci – a tu má vychytanou včetně modelek, které na fotografiích u aut pózují. Je to budoucnost, nebo tak trochu podvod? Někteří majitelé hyundaiů a kií v jejich domovině se prostě chtějí lišit, čemuž odpovídá i reklamní slogan. Cítí se snad, že mají něco víc? Přitom jde o bezvýznamnou značku s nulovou historií. Jak se k této degradaci svých vozů postaví domácí koncern, o Daimleru, který si autorská práva a patenty hlídá jako oko v hlavě nemluvě? Problém je ten, že o porušování ochranných známek tak, jak jej známe vlastně vůbec nejde...