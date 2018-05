Budoucnost aut podle EU? Méně řidičů a žádné smrtelné nehody

Na letošním summitu budoucnosti aut v Londýně vystoupila i evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová, která přednesla plány Evropské unie v oblasti dopravy. Nesou se v duchu tří nul, nulových emisí z dopravy, nulové byrokracie a nulového počtu smrtelných nehod.

Právě o smrtelných nehodách se Bulcová na summitu rozhovořila nejvíce.zeptala se slovinská politička řečnicky a poukázala na to, že přestože v Evropské unii jsou jedny z nejbezpečnějších silnic na světě, je 25.000 úmrtí a 137.000 zranění při nehodách ročně stále příliš mnoho.

Jak chce unie bezpečnost aut dále zvýšit, Bulcová ale neuvedla, naznačila pouze, že by jí mohl pomoci autonomní provoz. Ten podle jejího názoru povede i ke snížení počtu řidičů, množství lidí totiž najednou nebude potřebovat řidičský průkaz, a kvůli autonomním vozidlům si ho ani nebudou muset udělat. To je však otázkou, už se objevují zprávy, že i k řízení autonomního vozu by měl být potřeba speciální řidičák, aby člověk uvnitř byl schopen zareagovat na nějaký problém.

říká eurokomisařka s tím, že by počet řidičů mohl v budoucnu klesnout až na polovinu dnešních čísel.

Plně autonomní provoz je ale dle komisařky ještě hodně daleko, samořídící auta bez volantu budou podle jejího názoru na evropských silnicích běžná až tak v roce 2045. Cílem unie je však mít do roku 2030 smíšený provoz běžných aut a automatizovaných – sice schopných samořízení, avšak stále vybavených volantem, který bude muset řidič v případě nouze využít.

Zároveň ale přiznává, že ani autonomní doprava nebude všespásná, její bezpečnost totiž mohou narušit kybernetické útoky.tvrdí Bulcová a slibuje, že legislativa EU udrží krok s kybernetickými hrozbami.

Navíc je ještě velká část vývoje autonomních vozidel před námi.doplňuje komisařka.