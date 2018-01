Budoucnost cestovních automobilů: Co říká velký šéf?

Světová rada motoristického sportu FIA schválila v prosinci seriál WTCR (World Touring Car Cup). Vznikl spojením šampionátů cestovních vozů WTCC a TCR. Klíčovou osobou byl Ital narozený v lednu 1958.

Uměl se domluvit

V roce 2000 změnil Marcello Lotti italský šampionát cestovních vozů na evropský seriál a závody se jezdily v rámci víkendu s auty specifikace GT. Před sezonou 2005 se Lotti domluvil s televizní stanicí Eurosport, které odprodal svou společnost, a vzniklo mistrovství světa (WTCC). Stal se ředitelem seriálu.

Souběžně s tímto vývojem vytvořil šampionát v automobilových soutěžích Intercontinental Rallye Challenge, a dokonce na tři roky přetáhl ze světového seriálu Rallye Monte Carlo (2009- -2011). Legendární soutěž se do MS vrátila poté, co prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Jean Todt pohrozil v roce 2011 monackému autoklubu, že ho připraví o závod formule 1. Od roku 2013 se předpisy vytvořené Lottim staly součástí mistrovství Evropy v rallye (ERC) a platí dodnes.

Ve stejné sezoně (2013) jeho spolupracovník Francois Ribeiro zorganizoval Italův odchod z vedení WTCC. Eurosport, který byl promotérem WTCC, mezitím koupila americká společnost Discovery Communications a světový šampionát mířil k úpadku.

Poslední dějovou linku začal psát Marcello Lotti v roce 2015, kdy odstartoval konkurenční seriál TCR, jehož pravidla jsou postavená na nižších nákladech pro účastníky. Oddělení public relations uvádí, že se v sezoně 2017 konalo 213 závodů pro vozy TCR v devatenácti sériích po celém světě. Na startu se objevilo více než 600 automobilů a 537 jezdců se zúčastnilo alespoň jednoho z podniků.

Museli se dohodnout

Mezinárodní automobilová federace (FIA) je zodpovědná za pořádání automobilových závodů ve světě a může vybrat promotéra, který bude organizovat za konkrétní šampionát.

FIA pochopitelně chtěla zachránit závody „cesťáků“ na okruzích. Musela se s Lottim domluvit, jiné řešení nebylo. V mistrovství světa jí totiž zůstalo pouze Volvo. Honda odmítla vyrobit vůz pro novou sezonu. FIA vybídla promotéra WTCC Discovery Communications, aby přistoupila na jeho pravidla hry. Ital svůj šampionát tentokrát neprodal, ale na dva roky pouze pronajal.

„Podle mého názoru se jedná o Lottiho obchodnický majstrštyk, který prospěje automobilovému sportu. Proměna WTCC na WTCR znamená, že už nepůjde o světový šampionát, ale jen pohár. To ovšem nesnižuje hodnotu závodění,“ říká Petr Fulín, trojnásobný šampion Evropského poháru cestovních vozů. Ovšem každá mince má dvě strany. Podle námi získaných informací byl i pro Lottiho vznik WTCR záchranou, protože jeho společnost registrovaná ve Velké Británii měla finanční potíže.

Kalendář WTCR 2018 8. 4. Marakéš (Maroko) 29. 4. Hungaroring (Maďarsko) 12. 5. Nürburgring (Německo) 21. 5. Zandvoort (Nizozemsko) 24. 6. Villa Real (Portugalsko) 22. 7. neurčeno 5. 8. Termas de Rio Hondo (Argentina) 30. 9. Ningbo (Čína) 7. 10. neurčeno 28. 10. Suzuka (Japonsko) 18. 11. Macao (Macao) Z termínů 22. 7. a 7. 10. bude vybrán jeden

Závodník je nadšený

Na základě nových pravidel WTCR se nesmí závodů oficiálně zúčastnit žádná automobilka. „Nelze vyloučit, že se výrobci budou nějakou technickou podporou angažovat. Ovšem ve srovnání s WTCC budou finanční náklady pro týmy výrazně nižší, tudíž přijatelné. Zájem o účast ve WTRC už teď přesahuje nabídku,“ tvrdí Fulín.

Jaký vidí český jezdec rozdíl mezi vozy WTCC a TCR? „U těch druhých to nebude taková jezdecká nirvána, jaká existuje u aut WTCC. Vozy TCR jsou těžší, mají menší trakci, takže v každé zatáčce je to pro pilota boj. Na druhou stranu věřím, že všechny závody budou vyrovnané, napínavé a rozhodně nebude existovat vyložený favorit,“ dodává Fulín.

I přes současnou dohodu mezi WTCC a TCR zůstávají možnosti do budoucna otevřené. Hovoří se i o možném spojení se sérií cestovních vozů DTM, která se rovněž potýká s problémy. V příštím roce ji opustí Mercedes, zůstanou Audi a BMW. Promotéři DTM se ovšem soustředí na spolupráci s japonskou sérií Super GT. Uvidíme, co přinese budoucnost.

Marcello Lotti v rozhovoru: Duch zůstane

Muž, který vybudoval TCR a uvedl ho do života v roce 2015, poskytl rozhovor magazínu informujícímu o závodech TCR. Uvádíme nejzajímavější pasáže z tohoto interview.

Dohoda představuje konečné uznání konceptu TCR, který jsme zahájili před třemi lety. Od té doby nepřestává růst. Jednání trvala několik měsíců. Museli jsme dohodnout řadu podrobností, protože vznikem WTCR nesmí utrpět regionální ani národní šampionáty TCR. Všechny strany kolem vyjednávacího stolu vykazovaly správného ducha, což nám umožnilo dosáhnout uspokojivé dohody pro všechny. Z naší strany jsme hrdi na to, že plně respektuje ducha TCR.

Jeho jednání bylo vstřícné. Jasně řekl, že je velmi spokojen s dohodou o WTCR. Nikdy do průběhu jednání nezasahoval.

TCR International jsme spustili v roce 2015 s cílem vytvořit reklamní nástroj. Naše poslání se podařilo splnit. Promotéři, výrobci a konkurence vědí o obrovském potenciálu nové kategorie. Za pouhé tři roky jsme byli schopni přilákat více než tucet značek, další se připojí v blízké budoucnosti. Dvouletá dohoda je pokračováním našeho projektu. Zásah FIA a zapojení silné mediální skupiny jako Discovery-Eurosport pomůže potvrdit rostoucí trend, který TCR prokázalo v minulých třech letech.

Zaměříme se na růst regionálních a národních sérií TCR ještě více než dosud.

Bezpochyby to bylo bolestivé rozhodnutí. Jsem si ovšem naprosto jistý, že FIA a nový promotér si uvědomují přijatou odpovědnost.

Pohled ředitele závodů: Je akční

Sportovní ředitel Automotodromu Brno Miroslav Bartoš byl osm let stálým šéfem všech závodů MS cestovních vozů (WTCC). Požádali jsme ho, aby se vyjádřil k osobě Marcella Lottiho. „Vždycky byl, a nepochybuji, že nadále zůstává nesmírně akčním a ohromně pracovitým člověkem. Nikdy se mi nestalo, že by vyvíjel nějaký tlak, měl své zájmy a mluvil do sportovních věcí. Jeho nástupce Francois Ribeiro je v tomhle směru stejný. Marcello se chová jako typický Ital. Temperamentní, rád gestikuluje. Když jsem si s ním kdykoliv povídal, měl v jedné ruce telefon a ve druhé cigaretu. Nepochybuji, že WTCR bude prospěšné pro okruhový sport. Zda budu nadále ředitelem? To bych se měl dozvědět během měsíce.

Pravidla WTCR

Na zasedání Světové rady motorsportu FIA bylo rozhodnuto, že každý tým v seriálu WTCR musí mít minimálně dva vozy. Během každého z deseti naplánovaných víkendů (termíny jsou jasné zatím u devíti) se pojedou tři závody. Na startu každého se může objevit 26 vozů a dva další na divokou kartu platnou na celý víkend. Jednorázový start přijde účastníka na 10.000 eur (266.000 korun). Vstupní poplatek pak bude činit 50.000 eur na tým a stejná částka za vůz na jednu sezonu. Cena vozu specifikace TCR se nesmí vyšplhat za rok na více než 129.000 eur (3,3 milionu korun). To je razantní snížení výdajů, porovnáme-li náklady s WTCC. Nizozemský jezdec Tom Coronel totiž prozradil, že ho auto a poplatky za startovné v roce 2017 ve WTCC stály milion eur (26,6 milionu korun).