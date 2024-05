Velký test nosičů jízdních kol: Stejná věc, přesto takové rozdíly

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dáváte jízdní kola do kufru, na střechu, nebo na tažné zařízení auta? Motoristé, kteří rádi přesedají za řídítka jízdních kol, se dělí na skupiny podle oblíbeného způsobu přepravy bicyklu. Postupně ovšem čím dál víc převažují ti, co se spoléhají na nosiče upevňované na tažné zařízení auta. A není divu, tento způsob nevyžaduje demontáž kola před transportem, nepotřebujete schůdky ani sílu paží kvůli zdvihání kol na střechu. A také šetří palivo, neboť jsou kola v zákrytu za karoserií vozu.

Proto jsme hned na úvod našeho megatestu vyřadili jiné nosiče kol než ty na tažné zařízení. Vybírali jsme ve třech cenových kategoriích (do 10 tisíc, do 16 tisíc, nad 16 tisíc) a pro jednotnost zvolili nosiče na tři kola. Jen v jednom případě se nám to nepodařilo, neboť v průběhu přípravy testu přestal český výrobce TMK dodávat nosič na tři kola a soustředí se nadále na jedno a dvě kola. Bohužel přesune výrobu do Asie. Nicméně můžete na něj stále narazit, a proto je i v testu.

A jak se zkoušelo? Povolali jsme dva nadšené cyklisty, Zbyňka a Verču, kteří dorazili s karbonovým silničním kolem a bytelným horským bicyklem. Třetí pokusné kolo reprezentovala redaktorská „městská ocelová klasika“, se kterou jsme se taky při montáži vždycky nejvíc nadřeli. V záloze jsme měli ještě dětské kolo a dospělou koloběžku, u nichž uživatelé narazí na nevhodný tvar nosičů, a proto je často nejde použít.

U všech výrobků nás zajímalo technické provedení celku i detailů, jednoduchost obsluhy a celková robustnost. Rovnou můžeme poodhalit, že se cena na detailech podílí silnou měrou, nicméně ani v jednom případě jsme neměli pocit, že by nosič vyloženě ohrožoval bezpečnost obsluhy nebo snad silničního provozu. Podstatná také byla možnost sklopit nosič do kompaktních rozměrů pro uschování. „Řada nosičů se nabízí rovnou s přepravními obaly. Pro motoristy může být zajímavá i možnost montáže adaptéru v podobě tažného zařízení, který lze přišroubovat na stěnu a v době nepoužívání tak nosič uskladnit,“ říká Jan Pavlík ze společnosti Alza, jež nosiče do testu zapůjčila.

Jako testovací vozidlo jsme zvolili VW Multivan T7 s originálním výklopným tažným zařízením, které je umístěno relativně vysoko k hraně dveří a blízko nárazníku. V několika případech se nám tudíž stalo, že se řídítka prvního kola přiblížila nebezpečně blízko zadnímu oknu auta. A bez výjimky u všech nosičů se nám nepodařilo otevřít kufr auta ani po sklopení nosičů s koly dozadu. Majitelé osobních dodávek tohle ale dobře znají, a tudíž volí spíše nosiče zavěšované na zadní výklopné dveře. Na naše hodnocení nosičů to ovšem nemělo vliv už proto, že u běžných osobních kombíků nebo sedanů s tím nebudete mít problém.

Několik rad k výběru nosiče kol

Cena se projevuje zejména na jednoduchosti obsluhy, čili vybírejte podle četnosti vašeho použití. Kola se širokými pneumatikami nebo řídítky nelze umístit na každý nosič. Zajímejte se o rozměry nosiče po složení kvůli uschování. Ideálně vyzkoušejte, zda lze na vašem autě otevřít kufr po sklopení nosiče. Někdy to nepůjde jinak než demontovat sedačku nebo otočit řídítka. Pokud máte drahá karbonová kola, investujte do šetrného nosiče s utahováním páskem místo svěrky. Těžká elektrokola vyžadují větší zatížení tažného zařízení. Zvládne to vaše auto? Pokud nemáte třetí registrační značku auta, počítejte s přendáváním té zadní. I v jednoduchosti úkonu se nosiče značně liší. Na koloběžky pro dospělé je třeba hledat speciální nosiče bez prohnuté základny ve středu. Zajímejte se o možnost pozdější dodávky originálních náhradních dílů, nejdřív odcházejí pásky na upevnění kol ke kolejnicím.

Test nosičů na tři kola: Základní v ceně 6700 až 10.000 Kč

Compass Dolphin TŰV 3

Orientační cena 3 kola/4 kola: 6700/6990 Kč

Nízká cena nosiče, který lze v akcích nárazově pořídit i za šest tisíc korun, se projevuje v detailech. Kola se upevňují ke kolejnicím lacinými pásky bez utahovacích ráčen a sklopení jsme raději ani nezkoušeli. Ačkoliv je montáž na kouli auta poměrně jednoduchá, zůstává do prostoru trčet nevzhledná páka zamykání. Montáž kol komplikuje nemožnost demontovat držáky rámů. Konstrukce není tak stabilní jako u dražších nosičů a počítáme, že se bude za jízdy třepat. Pro občasné použití ale vyhovuje.

PLUSY Nízká cena Jednoduchá montáž na kouli MINUSY Laciné detaily Menší robustnost Známka 3

Peruzzo Pure Instinct 3 (Cena versus výkon)

Orientační cena 3 kola/4 kola: 7600/7959 Kč

Cena proti compassu je pouze o pár stovek vyšší, ale jakost o poznání lepší. Peruzzo má kvalitnější ráčny a součástí jsou i plošky na rozšíření podpěr kol. Po složení navíc nosič zabírá minimální prostor a lze snadno přenést třeba do sklepa. Na druhou stranu po montáži také trčí upevňovací páka do prostoru a výrobce zvolil netradiční (rozumějte levný) způsob zamykání kol – místo blokovaných matic se kola obejmou lankovým zámkem. Výhodou jsou demontovatelná ramena pro upevnění za rám jako u dražších modelů.

PLUSY Sklápění nohou Kompaktní po složení MINUSY Lacinější způsob zamykání Zámek skrytý pod pákou Známka 2

Buzzrack Easy 3

Orientační cena 3 kola/4 kola: 9899/12.490 Kč

Tady jsme museli pořádně potrápit mozkové závity, než jsme pochopili, jak výrobce myslel upevnění nosiče na kouli tažného zařízení. Nosič totiž nasadíte, zajistíte kolečkem navrchu a pak musíte ráčnou po straně přitáhnout. Je to otravné, zdlouhavé a mnoho času trávíte v předklonu za nárazníkem. Nicméně jinak je nosič robustní a stabilní, překvapil nás jen systém fórového upevnění registrační značky.

PLUSY Pevná stavba Dobrá skladnost MINUSY Složité upevnění na kouli Rizikové upevnění RZ Známka 3

Test nosičů na tři kola: Střední třída 10.000 až 16.000 Kč

Buzzrack E-Hornet 3

Orientační cena 3 kola/4 kola: 10.890 Kč/nemá

V detailech se nosič neliší od levnějšího modelu Easy, a to včetně podivného systému upevnění na kouli, přidává ale na robustnosti a počítá s většími koly, která jsou dál od sebe – jak už název napovídá, je určen speciálně na elektrokola, jež se vyznačují větší hmotností a celkovou stavbou proti klasickým bicyklům. Pokud bychom se rozhodli pro značku Buzzrack, rovnou bychom tisícovku připlatili za tento větší. Mimochodem, má už bytelný rám kolem registrační značky. Zato zůstal uživatelsky nepříjemný způsob sklápění, kdy je třeba povolit matici vepředu.

PLUSY Pevná stavba Určen na široká a těžká kola MINUSY Složité upevnění Komplikované sklápění Známka 2-

TMK Fly 02

Orientační cena 2 kola/4 kola: 11.490 Kč/nemá

Tak unikátní technické řešení jsme u žádného jiného nosiče neviděli, navíc jde o český výrobek. Vejde se do jedné tašky a skládá se až na autě, přičemž montáž začíná zacvaknutím středové výztuhy za tažné zařízení. Je to snadné a zvládne to opravdu každý. I přes prvotní subtilní dojem vznikne velmi robustní skládačka, kde bychom se vůbec nebáli pádu kol na vozovku. Velká škoda, že výrobce mezitím přestal dodávat variantu pro tři kola, a proto nemůže dostat lepší ocenění naší redakce. Mimochodem, výrobce dodává i speciální model na koloběžky. Jinak ovšem nejlepší řešení pro dvě kola, pokud nemáte garáž a musíte nosič přenášet do paneláku.

PLUSY Unikátní řešení Jakost provedení MINUSY Na tři kola se už nenabízí Značka není kryta před poškozením Známka 1-

Yakima FoldClick 3 (Tip Světa motorů)

Orientační cena 3 kola/4 kola: 14.490 Kč/nemá

Nosiče Yakima nás přesvědčily jednoduchým systémem poutání na tažné zařízení auta – položí se na kouli, nosič rozevře, a tím se zajistí. Vůbec nechápeme, proč na něco tak geniálního nepřišly jiné značky! Nosič je navíc lehký a snadno přenositelný, umíme si jeho obsluhu představit i ženami. K tomu se snadno a lehce sklápí. Bohužel se ale produkt nemohl stát celkovým vítězem z důvodu nešikovného upevnění kol, kdy se krajní poutá k prostřednímu a obě se stahují na tyči jednou růžicí. Tohle by chtělo zlepšit!

PLUSY Jednoduché upevnění Snadné sklápění MINUSY Nešikovné poutání třetího kola Rám může při montáži podřít nárazník Známka 1-

Pro-User FG3 (Vítěz testu)

Orientační cena 3 kola/4 kola: 14.990 Kč/17.880 Kč

Úplná novinka na trhu překvapí jednoduchou, a přitom promyšlenou konstrukcí a kompaktními rozměry po složení, kdy má rovnou k tomu připravené madlo. Nosič navíc lze rozšířit na čtyři kola. K tomu se snadno upevňuje na kouli a nabízí unikátní systém dvoustranné zásuvky se sedmi kolíky na jedné straně a 13 na druhé. Čím si ale získal nejvíc bodů, je systém poutání rámu pásky, čili nehrozí poškození kola a systém je opravdu univerzální. Pokud tedy chcete od nás slyšet tip na jeden nosič, volíme právě tenhle! Za rozšíření na čtvrté kolo se připlácí 2890 Kč.

PLUSY Snadný úchyt na kouli Pásky poutání kol MINUSY Páka trčící do prostoru Úzká stavba Známka 1

Thule 926 VeloCompact

Orientační cena 3 kola/4 kola: 15.890 Kč/19.790 Kč

Velmi prodávaný nosič Thule nabízí masivní základnu a chytrá technická řešení s posuvnými podpěrami kol a lampami osvětlení. Sklápí se snadno nohou a velmi jednoduše se montuje i ovládá. Jeho nevýhodou je ale neskladnost, kdy se na rozdíl od konkurentů nedá jednoduše přenášet, a manipulace s ním je tudíž náročnější. Nicméně boduje chytrým systémem demontáže tyčí a celkově propracovanými detaily. Navíc lze snadno rozšířit na čtyři kola.

PLUSY Snadná montáž Bezchybné sklápění MINUSY I po složení objemný Přední kolo blízko oknu Známka -1

Test nosičů na tři kola: Nejvyšší třída nad 16.000 Kč

Yakima JustClick 3

Orientační cena 3 kola/4 kola: 17.490 Kč/20.980 Kč

Za cenu vyšší o tři tisíce proti modelu FoldClick nabízí JustClick nájezdovou rampu a plnohodnotný systém poutání kol, kdy se každé přitahuje k podpěře samostatným držákem. Výhody snadné montáže na kouli auta a jednoduchého sklápění včetně koleček pro převoz přitom zůstávají. V ceně je rovnou i nájezdová rampa pro snadnější najíždění, která má ovšem příliš strmý úhel a v praxi ji beztak nevyužijete. Překvapuje umístění venkovního kola v jakémsi mezipatře na rampě osvětlení a registrační značky. Jako by šlo o nosič ve formátu 2+1, což nám za tu cenu nedává smysl. Škoda, ubírá to zbytečně body. Rozšíření na čtvrté kolo stojí 3490 Kč.

PLUSY Jednoduché upevnění Snadné sklápění MINUSY Třetí kolo o hodně přečuhuje Strmý úhel nájezdové rampy Známka 2

Thule 934 EasyFold XT

Orientační cena 3 kola/4 kola: 21.990 Kč/nemá

Plnotučný nosič nejvyšší třídy má kolečka na transport, pohodlné madlo a propracované detaily. Jenže je taky dost objemný i po složení a daní za prostor pro široká kola je velké rozkročení spodní rampy. Při našem testu se tudíž řídítka opírala o zadní okno auta, což bychom v praxi museli řešit otočením řídítek. Nicméně ke kvalitě samotného nosiče a jeho robustnosti nemáme jedinou připomínku. Systém sundávání držáků kol z opěrného rámu je doslova příkladný.

PLUSY Robustní nosič Kvalitní detaily MINUSY Velký i po složení Hmotnost 23 kg Známka 1/2

Uebler i31Z

Orientační cena 3 kola/4 kola: 26.190 Kč/30.990 Kč

Nejdražší nosič v testu exceluje nízkou vlastní hmotností 18 kg, a přitom nadstandardní nosností 72 kg. Upevňovací prvky už jsou ale tak složité, až to komplikuje montáž – například nelze držáky sundat z rámu, pokud neodepnete pásky a nepřecvaknete skryté pojistky. Ačkoliv je jinak systém robustní a způsob upevňování kol páskem promyšlený, na obsluhu je příliš složitý. Mimochodem překvapila nás odhalená hrana opěrného rámu, která hrozí podřením nárazníku auta při nasazování, pokud nosič instalujete na auto složený.

PLUSY Vysoká nosnost 72 kg Hmotnost jen 18 kg MINUSY Složitá obsluha Hrozí podření nárazníku rámem Známka 2

Vyhrál střed!

Samotné nás překvapilo, že nevyhrála žádná z dosud známých značek, ale úplný nováček v nabídce. Navíc ve středu cenového rozpětí. Ukázalo se tak, že v praxi nejlépe vyhoví vyvážené vlastnosti v každém směru, ačkoliv výrobek v jednotlivostech nevyniká. Nicméně stále platí pořekadlo „Tisíc lidí, tisíc chutí“. Čili až budete vybírat nosič, důrazně doporučujeme si ho předtím osahat a vyzkoušet jeho technická řešení. Ale pokud jezdíte s koly jednou ročně na dovolenou, splní službu i ten nejlacinější. Akorát se při jeho montáži možná víc navztekáte. A pozor na fakt, že ne všechny nosiče lze později rozšířit o čtvrté kolo!