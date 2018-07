Červenec 2018 na Veterán.auto.cz: Třikrát za mořem

Cadillacům začaly růst ploutve už na konci čtyřicátých let a vrcholu dosáhly o dekádu později, když překonaly v délce metr a zadní světla měla tvar raketek. Modelů 1958 se to ale ještě netýkalo. Ortodoxní vozy se šestilitrovým vidlicovým osmiválcem OHV byly k dispozici tradičně v mnoha karosářských verzích rozdělených do několika řad: sérií 60, 62, 70 a 75. Nejkratší varianty neměřily ani 5,5 m, ty nejdelší naopak přesáhly šestimetrovou hranici. K luxusním limuzínám, kabrioletům a kupé patřila spousta chromu, taková byla doba. GM mimochodem tenkrát slavily půlstoletí od svého založení.

Americká automobilka Kaiser-Frazer existovala jen dekádu po druhé světové válce, přesto se snažila konkurovat tzv. Velké trojce. Kaisery byly levnější než vozy Frazer, ale jinak se lišily jen v detailech. Naprostý základ nabídky tvořila řada Special s pontonovou karoserií a šestiválcem Continental SV 3,71 l. Tu doplňoval dražší Custom. Každoročně se měnily detaily karoserií a s ním i kódové označení. Customy vystřídala výkonnější série DeLuxe. Nejzajímavější byl ovšem Traveller, který sice vypadal jako sedan, ale měl otevíratelnou záď. Special Virginian zase připomínal kabriolet (ten existoval v řadě DeLuxe), disponoval však pevnou střechou.

American Motors Corporation , která vznikla v roce 1954 sloučením značek Hudson a Nash, používala historický název Rambler. O čtyři roky později z něj vytvořila samostatnou značku. Kompakt American první generace používal řadové šestiválce 3,2 l, byl levný a na místní poměry skutečně malý, vždyť jen lehce přesahoval 4,5 m. Tudor doplnilo později třídveřové kombi, dodávka a nakonec i čtyřdveřový sedan. Ramblery American se vyráběly, popřípadě montovaly i mimo USA a Kanadu: v Latinské Americe, Austrálii a dokonce Íránu.

Simca 1000 Coupé nebyla jen karosářskou verzí hranatého sedanu 1000 s motorem vzadu, i když z něj konstrukčně vycházela. Měla svébytnou a úhlednou karoserii, kterou navrhl Giorgetto Giugiaro, když ještě pracoval u Bertoneho. Úhledným kupátkům rozhodně nechyběla elegance, ale čtyřválec Poissy 0,94 l výkonem rozhodně nepřekypoval, i když ten postupně rostl. O sportovním voze se dá mluvit až u modernizovaného modelu 1200S, který dále sílil. Jeho nepřímým nástupcem se stala originální třímístná Matra-Simca Bagheera

