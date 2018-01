Česká policie si převzala nové automobily. Land Rovery Discovery! K čemu poslouží?

Českou policii v minulosti trápila zastaralá technika, v poslední době ji ale mohutně obměňuje. V nedávné době jsme psali o nových policejních octaviích nebo audinách, na zkoušku strážníci jezdili i v elektrických bmw. Nyní se Policie České republiky dočkala dalšího zajímavého vozidla, je jím Land Rover Discovery aktuální, páté generace.

O převzetí automobilů informoval Týdeník policie. Policisté budou mít k dispozici dvacet těchto automobilů, přičemž zatím si převzali polovinu z nich. Všechny mají „vojensky“ zelenou karoserii, na bocích a kapotě jim nechybí černé nápisy Policie na bílém pozadí. Samozřejmostí výbavy jsou pak též majáky, výstražná světla přitom mají jak na střeše, tak v přídi.

Jak vyplývá z charakteristiky automobilu, Discovery bude Policie České republiky využívat hlavně v těžko přístupných místech. Konkrétně tyto vozy aktuálně míří do Makedonie a Srbska, kde čeští policisté pomáhají s ochranou hranic před nelegálními imigranty. Na takovou misi od roku 2015 vyjelo už přes sedm stovek českých policistů. Spolu s Discovery teď na Balkán zamířilo 55 policistů (40 do Makedonie a 15 do Srbska) a také služební pes Ink. Discovery na cestě doplňují i služební Volkswageny Transporter a Hyundaie ix35.

Vozidla jsou zařazena pod policejní prezidium a i do budoucna budou sloužit pro potřeby řadových policistů na zahraničních misích.

Při této balkánské misi se v minulosti nechvalně proslavily policejní Hyundaie ix35 . V náročném terénu se totiž ukázalo, že pro takové využití jsou nevhodné, nízkým podvozkem vozy škrtaly o zem. Chyba ale byla spíše na straně policie než na straně automobilky, ta si je totiž pořizovala jako „poloterénní.“ Jezdit měly jen v lehkém terénu, přičemž měly pomáhat při živelných katastrofách. Z toho důvodu následně policie narychlo objednávala pět kusů Toyoty Land Cruiser, které pro zahraniční mise měly být vhodnější.

Land Rover Discovery je v páté generaci zhruba pět metrů dlouhým SUV, které pojme až sedm osob. Díky rozsáhlému využití hliníku automobil mezigeneračně shodil až pět metráků hmotnosti, rámovou konstrukci navíc vyměnil za samonosnou karoserii. Nabízen je se čtyřválcovými nebo šestiválcovými motory.