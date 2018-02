Český trh v lednu 2018 podle segmentů: Mezi nejlepšími Peugeot 2008 i Volvo XC90

Na českém trhu bylo během letošního ledna registrováno 23.219 osobních aut, což bylo o 11,5 % více než před rokem. Po pohledu na celkový trh je čas se podívat na jednotlivé segmenty. A v nich najdeme překvapení.

Oficiální statistiky Svazu dovozců automobilů totiž nově dělí kategorii SUV do několika podskupin podle velikosti. Díky tomu konečně víme, jak si SUV vedou ve srovnání s běžnými kategoriemi. Loni totiž SDA sice tvrdilo, že SUV jsou nejoblíbenější kategorií českých zákazníků, do této kolonky ale byly řazeny všechny crossovery a SUV bez ohledu na velikost, což srovnání s běžnými auty zkreslovalo – ta byla přece rozdělena do několika tříd.

V lednu tak už máme jasno, nejžádanějším segmentem nadále zůstává nižší střední třída, která i díky nejprodávanějšímu autu na trhu vůbec, Škodě Octavii, tvoří 31,9 % trhu. Hned druhá jsou ale skutečně SUV, konkrétně také kompaktní, segment C-SUV tvoří 17,33 % trhu. Na třetí místo tak byly odsunuty malé vozy, s 16% podílem na trhu.

SDA mimochodem rozdělilo SUV do čtyř kategorií, které odpovídají konvenčním autům. Nejmenší třídou jsou malá SUV, neboli B-SUV (Renault Captur, Peugeot 2008), nad nimi stojí kompaktní SUV (C-SUV), do nichž se řadí Škoda Karoq i Škoda Kodiaq. Velká SUV (D-SUV) už jsou obři pro rodiny jako Volvo XC90, zatímco ta největší kategorie (E-SUV) zahrnuje opravdu ty největší luxusní modely typu Audi Q7 a Mercedesu GLS.

Dost ale bylo teorie a pojďme se podívat na výsledky v jednotlivých třídách:

Nejprodávanější minivozy

Jestliže v segmentu minivozů bývá obvykle patrný klesající zájem o nejmenší modely na trhu, v lednu to tak úplně naplatilo. Nejprodávanější Škoda Citigo si meziročně polepšila z 210 na 288 registrací, výrazněji si pomohla i čtvrtá Toyota Aygo, z 15 na 50 registrací. Mimo top 5 tak zůstaly oba miniaturní Fiaty, 500 skončila šestá, Panda hned za ní.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Škoda Citigo 288 210 2. Hyundai i10 113 120 3. Suzuki Ignis 79 0 4. Toyota Aygo 50 15 5. Volkswagen Up! 26 33

Nejprodávanější malé vozy

Hodně se dařilo Škodovce i v segmentu malých aut, Fabia za první měsíc roku hlásí 2.003 registrací, zatímco před rokem to bylo 1.591. Zpátky na druhém místě je po krátké odmlce Ford Fiesta, meziroční pokles z 348 na 262 registrací však naznačuje, že prodeje nové generace se ještě stále plně nerozeběhly. Nebo za to může luxusnější pojetí aktuální generace? Meziroční skok pak provedla Dacia Sandero, z 87 na 218 registrací. Vysoko se vyšvihla také Toyota Yaris, se 178 registracemi pátá. Sedmý mimochodem skončil Citroën C3 se 129 kousky, který měl velký vliv na lednový úspěch této francouzské značky. Počet jejích registrací meziročně vyskočil o 50,4 %.

Nejprodávanější malé vozy Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Škoda Fabia 2003 1591 2. Ford Fiesta 262 348 3. Dacia Sandero 218 87 4. Renault Clio 210 185 5. Toyota Yaris 178 122 6. Hyundai i20 148 147 7. Citroën C3 129 44 8. Seat Ibiza 112 189 9. Peugeot 208 104 102 10. Ford Ka+ 74 78

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy

V nejoblíbenější kategorii českých zákazníků se nic nemění, na první příčce setrvává Škoda Octavia. Jejích 2.655 registrací je pak nejen jasný náskok před druhým v pořadí, Škodou Rapid (1.571 registrací), ale také výrazný skok z loňských 2.183 registrací. Vedle Škodovky má mezi nejlepší desítku kompaktů dva zástupce také Toyota, osmý Auris (153 registrací) a desátou Corollu (120 registrací). Úspěšný měsíc to byl pro celkově čtvrtý Focus, meziročně poskočil z 238 na 430 registrací, nebo Kiu Cee’d (meziročně z 203 na 302 registrací).

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Škoda Octavia 2655 2183 2. Škoda Rapid 1571 968 3. VW Golf 648 748 4. Ford Focus 430 238 5. Hyundai i30 426 523 6. Kia Cee'd 302 203 7. Seat Leon 298 317 8. Toyota Auris 153 108 9. Peugeot 308 150 127 10. Toyota Corolla 120 105

Nejprodávanější vozy střední třídy

Střední třída už není takovým hitem jako kdysi, což se potvrdilo také minulý měsíc. Jednička v pořadí, Škoda Superb, si sice mírně pomohla z 896 na 911 registrovaných aut, jinak ale počet registrací spíše klesal. Nejvýraznější je to u druhého v pořadí, VW Passat, který oproti loňskému lednu spadl z 578 registrací na 420. Meziročně klesly registrace také Hyundaii i40, Mercedesu C nebo Toyotě Avensis. V top 10 mimochodem chybí Audi A4, s pouhými 19 registracemi obsadilo 11. příčku.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Škoda Superb 911 896 2. VW Passat 420 578 3. Ford Mondeo 70 42 4. VW Arteon 64 12* 5.-6. BMW 3 52 33 5.-6. Opel Insignia 52 26 7. Hyundai i40 49 73 8. Mercedes-Benz C 41 69 9.-10. Mazda 6 31 30 10. Toyota Avensis 31 92 *Prodeje Volkswagen CC? Předchůdce Arteonu

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy

BMW 5 pokračuje v úspěšném tažení na českém trhu, za leden má na svém kontě 118 registrovaných kusů, na což ve vyšší střední třídě nikdo jiný neměl. Meziroční skok z 27 kusů je však způsoben hlavně loňským čekáním na aktuální generaci a doprodej té předchozí. Druhý je konkurenční Mercedes-Benz E, který však meziročně spadl na zhruba polovinu, na 73 registrovaných kusů. Ještě výraznější pád zažilo Audi A6, z 97 na 38 aut.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. BMW 5 118 27 2. Mercedes-Benz E 73 139 3. Audi A6 38 97 4. Volvo S90/V90 32 16 5.-6. Audi A7 13 2 5.-6. BMW 6 13 3

Nejprodávanější luxusní vozy

Nejluxusnějším vozům na trhu loni vládlo BMW 7, v lednu jej však překonal konkurenční Mercedes-Benz S s 22 registrovanými kousky, což bylo o 12 více než před rokem. Třetí do německé party, Audi A8, se muselo smířit až s pátou příčkou, jediný registrovaný kus dokazuje, že prodej nové generace se zatím naplno nerozjel. O bronz se podělily Lexus LS s Porsche Panamera, s pěti registrovanými kusy. Japonské limuzíně přitom nepochybně pomohlo lednové zahájení prodeje nové generace.

Nejprodávanější vozy luxusní třídy Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Mercedes-Benz S 22 10 2. BMW 7 12 20 3.-4. Lexus LS 5 0 3.-4. Porsche Panamera 5 9 5. Audi A8 1 1

Nejprodávanější malá SUV

O rozdělení SUV na několik velikostních kategorií již byla řeč, jak to tedy dopadlo v prvním měsíci těchto nových statistik? Jedničkou byl Peugeot 2008 s 252 registrovanými kousky, které ho dokonce vynesly na dvacáté místo mezi všemi modely na trhu. Následují dvě Suzuki, pravověrné SUV Vitara se 162 registrovanými kousky a spíše crossover S-Cross se 126 kusy, které si oba meziročně pomohly. Čtvrtou příčku obsadila korejská novinka na trhu, Hyundai Kona. Do malých SUV statistiky SDA řadí i Toyotu C-HR, která dosáhla na 102 registrací, vzhledem k její velikosti jsme ji ale přesunuli mezi „C-SUV.“

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Peugeot 2008 252 164 2. Suzuki Vitara 162 150 3. Suzuki S-Cross 126 50 4. Hyundai Kona 125 0 5. Nissan Juke 90 82 6. Opel Crossland X 76 0 7. Opel Mokka X 59 67

Nejprodávanější středně velká SUV

V kategorii středně velkých SUV, respektive C-SUV, jak zní oficiální název, má Škoda hned dva zástupce, kteří obsadili první příčky této třídy. Vede větší Kodiaq s 578 registracemi, následuje Karoq se 480 kusy. Za nimi se pak seřadily Nissan Qashqai a Dacia Duster, které rovněž patří mezi nejprodávanější vozy na trhu. Dařilo se pak Fordu Kuga nebo Mitsubishi ASX, které navzdory svému stáří zaznamenaly výraznější meziroční nárůst počtu registrací.

Nejprodávanější středně velká SUV Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Škoda Kodiaq 578 49 2. Škoda Karoq 480 547* 3. Nissan Qashqai 348 259 4. Dacia Duster 341 336 5. VW Tiguan 259 347 6. Hyundai Tucson 239 237 7. Ford Kuga 145 81 8. Toyota RAV4 122 100 9. Kia Sportage 118 154 10. Mitsubishi ASX 104 62 *Registrace Škody Yeti

Nejprodávanější velká SUV

Nejprodávanější velká rodinná SUV Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. Volvo XC90 71 34 2. Land Rover Discovery 29 10 3. VW Touareg 26 22

Nejprodávanější velká luxusní SUV

Mezi velkými SUV (D-SUV) se z prvního místa radovala stálice segmentu, Volvo XC90, jehož 71 registrovaných kousků je výrazný skok proti loňským 34. Meziročně poskočil i počet registrací druhého Land Roveru Discovery a třetího Volkswagenu Touareg.Statistiky SDA evidují ještě velikány (E-SUV), kterým v lednu kralovalo BMW X5. Následují jeho konkurenti v podobě Audi Q7 a Mercedesu GLE. Zajímavostí je pak 16 registrací Mercedesu G, legendární offroad tak v počtu registrací překonal takové vozy jako Range Rover Sport (15 kusů), Porsche Cayenne (11 kusů) nebo Maserati Levante (dva kousky). Tak se nechme překvapit, jak se statistikami zahýbe příchod jeho nové generace.

Nejprodávanější velká luxusní SUV Poř. Model Prodeje v 1/2018 [ks] Prodeje v 1/2017 [ks] 1. BMW X5 96 111 2. Audi Q7 80 98 3. Mercedes-Benz GLE 52 66

Nejprodávanější sportovní vozy

Zimní měsíce jsou v segmentu sportovních aut obvykle ve znamení slabších prodejů, což v lednu bylo bez diskuze patrné. Za leden bylo jedničkou BMW 4 s 24 registracemi, které kategorii vládne dlouhodobě, meziročně si však pohoršilo z 38 registrací. Druhé je Mini Cabrio, jehož 11 registrovaných kusů je stejně jako před rokem. Prvním „typickým“ sporťákem je čtvrtý Ford Mustang se sedmi registracemi, Porsche 911 hlásí pět registrovaných kousků, Mazda MX-5 dva, stejně jako třeba Nissan GT-R.