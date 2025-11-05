Izraelská armáda se zbavuje čínských aut. Bojí se špionáže
Izraelská armáda začala stahovat čínská vozidla od důstojníků kvůli obavám ze špionáže prostřednictvím palubních systémů. Během pár měsíců tak nahradí 700 aut.
Izraelská armáda dosud používala mimo jiné osobní vozy čínské výroby. Ty však nyní přestane používat, a to na rozhodnutí náčelníka generálního štábu. Rozhodnutí vychází z posouzení izraelských bezpečnostních agentur, že určitá čínská auta představují riziko úniku citlivých informací nebo špionáže prostřednictvím palubních systémů. Krok je součástí širší politiky zpřísňující omezení čínských vozidel poté, co již byla zakázána na vojenských základnách IDF.
Proces probíhá postupně s prvotním zaměřením na důstojníky v utajovaných funkcích nebo s přístupem k citlivým bezpečnostním informacím. Do konce prvního čtvrtletí 2026 se opatření rozšíří na všechny důstojníky. IDF odhaduje, že se jedná o přibližně 700 vozidel, většinou modely značky Chery, které byly přiděleny důstojníkům s velkými rodinami díky sedmimístné kapacitě.
Úředníci vysvětlují, že některá čínská vozidla zahrnují systémy vybavené kamerami, mikrofony, senzory a technologiemi konektivity, které přenášejí data na externí servery, často i bez kontroly uživatele vozu nebo místního importéra. Bývalý vysoký důstojník uvedl pro noviny Israel Hayom, že problém přesahuje kamery a mikrofony – každý „chytrý“ vůz je v podstatě počítač na kolech s uzavřeným operačním systémem a bezdrátovými spojeními umožňujícími sběr zpravodajských informací v blízkosti citlivých instalací.
Čínský velvyslanec v Izraeli Siao Ťün-čeng před několika měsíci popřel obvinění proti elektromobilům své země jako neopodstatněná. Rozhodnutí IDF však odráží globální trend – Spojené státy a Velká Británie již zakázaly čínská vozidla ze zón citlivých na bezpečnost. Vysoký úředník dodal, že krok souvisí také s izraelskými vztahy s Washingtonem uprostřed probíhající ekonomické konfrontace mezi USA a Čínou.
zdroj: Israel Hayom | foto: Chery