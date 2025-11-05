Mazda nevzdává nástupce RX-7, hrozbou však je elektromobilita
Koncept Iconic SP vznikl s tím, že se z něj stane produkční auto. Automobilka však teď prioritně krmí penězi chystanou platformu pro bateriové elektromobily.
Poslední generace Mazdy RX-7 se dodnes těší značné oblibě fanoušků, kteří pořád čekají na skutečného nástupce. Před dvěma lety představený koncept Iconic SP by jím mohl být, šéfdesignér značky Masahi Nakajama se loni nechal slyšet, že koncept „nebyl jen prázdným showcarem“.
„Navrhli jsme ho se skutečným záměrem udělat z něj produkční model v ne až tak vzdálené budoucnosti,“ cituje starší Nakajamova slova britský magazín Autocar. Jestli na sériovou výrobu skutečně dojde, je ovšem dosti nejisté.
Idea pohonu byla hybrid s dvourotorovým Wankelem o celkovém kombinovaném výkonu 370 koní, tedy nikoliv elektromobil. Mohly by to ovšem být právě bateriové elektromobily, které vyhlídky na návrat dvoumístného kupé zhatí.
Mazda totiž v současnosti vyvíjí vlastní architekturu právě pro takováto auta a první vůz na ní stojící má vyjet už v roce 2027, což je šibeniční termín. Tento vývoj polyká obrovské peníze a převedení konceptu Iconic SP do sériové výroby tak nemá prioritu.
Neznamená to, že by bylo úplně u ledu. „Je to auto mých snů. Chci ho učinit realitou,“ řekl Rjuiči Umešita, technologický ředitel Mazdy. „Po stránce technologií věřím, že to je možné. Jediný problém je s penězi,“ dodal.
Mazda v posledních letech zásadně seškrtala peníze na investice a do elektromobility půjde jen asi třetina původně plánovaného objemu. Přistup „štíhlých aktiv“, jak mu říká, jí má pomoci zůstat v černých číslech a konkurenceschopná i v klimatu, v němž po celém světě není přijetí elektromobilů zákazníky tak rychlé, jak se ještě před pár lety optimisticky doufalo a na co byly připravené investiční plány.
Nejen elektromobily, i Wankelův motor s rotujícím pístem je součástí strategie značky. „Znovu jsme ustanovili tým vývoje motoru s rotujícím pístem a víme, že naše DNA je ve sportovních autech,“ řekl dále Umešita. Jeho emise jsou pořád problém, a tak vrátit ho na trh v podobě pohonu kol, nikoliv jen generátoru elektřiny, chce ještě „dva až tři roky“ vývoje.
zdroj: Autocar | foto, video: Mazda