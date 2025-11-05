Další radary v Hradci Králové. Podívejte se, kde budou měřit rychlost
Zastupitelé Hradce Králové schválili rozšíření inteligentního systému řízení dopravy o dva kamerové body pro měření rychlosti aut a následné udělování pokut. Z rozpočtu města na to vyčlenili 2,6 milionu korun.
Jedna takzvaná penalizační kamera bude na Pražské třídě u Denisova náměstí, druhá bude ve Lhotecké ulici u Základní a mateřské školy Malšova Lhota. Kamery budou měřit rychlost aut směrem do centra města, fungovat by měly začít v roce 2026.
U Denisova náměstí a ve Lhotecké ulici se zatím měří rychlost aut jen pro sběr dat. „Máme zde dlouhodobě potvrzený vysoký počet překročení rychlosti a zvýšené riziko pro chodce, zejména dětí. Nejde o represivní nástroj, ale o bezpečnostní opatření,“ uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).
V penalizačním modulu města pro měření rychlostí a hlídání jízdy na červenou od spuštění systému před dvěma lety funguje 12 kamerových bodů. Jejich místa tvůrci systému podle radnice konzultovali s policií. Dalším modulem systému je preferování vozidel městské hromadné dopravy, která mají zpoždění.
Systém chytrého řízení dopravy město do ostrého provozu spustilo na jaře 2023. Má dopravu řídit tak, aby se netvořily kolony, zejména v ranní či odpolední špičce.
Hlavní částí systému v ceně 317 milionů korun bylo osazení 34 křižovatek a čtyř přechodů pro chodce novými semafory se zabudovaným řízením dopravy. Město na investici získalo evropskou dotaci 158 milionů korun.
Zdroj: ČTK, foto: Hradec Králové a archiv