TEST Audi A3 TFSI e: Nejlepší plug-in v klasickém balení?
Současná Audi A3 už je tu s námi několik let, teď ale dostala modernizaci a hlavně novější plug-in hybridní pohon. Dokáže spojit to nejlepší z minulosti i současnosti, ze spalovacího i elektrického světa?
Design, interiér
Audi A3 Sportback aktuální generace je tu s námi už od roku 2020 a stále si zachovává typický minimalistický design prémiového německého hatchbacku. Hlavně v noci zaujmou světelné podpisy, které nejsou nijak proměnlivé (na rozdíl od větších modelů), ale zároveň je díky nim poznat, že nejde o žádný výběhový model. Ve spojení s příjemným “vesmírným” zvukem, který auto vydává v elektrickém režimu, se tak spousta lidí se zájmem otočí.
Současná A3 je postavená na platformě MQB Evo, kterou využívá i větší superb nebo passat. Třebaže testované auto nemá hromadu příplatkové výbavy, působí elegantně a prémiově. Rozměry jsou ideální pro městské manévrování i parkování, ale stále nabízí pocit prémiového svezení i na dálnici.
Za volantem jako doma
Interiér se nese v tradičním stylu vozů Audi starších generací, je tedy ergonomicky promyšlený a přehledný, bez zbytečných výstřelků, kterými se dnes výrobci snaží za každou cenu zaujmout. Displej přístrojového štítu je ukryt v kapličce a zobrazuje všechny potřebné jízdní informace, včetně mapy. Infotainment starší generace sice není nejrychlejší a jeho displej nemá největší úhlopříčku, ale logika ovládání je jednoduchá a intuitivní.
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI e |
Kabina je prostá experimentálních ekologických povrchů a svými materiály potěší. V designu palubní desky stojí za zmínku hliníková lišta a linka protažená přes výdechy klimatizace. Kolem voliče převodovky je černý klavírní lak, kterého obecně nejsem fanouškem, ale zde přece jen působí silnější a odolnější, než tomu bývá u levných aut.
Komfort předních sedadel je výborný, nic neomezuje řidiče ani spolujezdce. Keště aby ne, když se za interiér S se sportovními sedadly testovaného kousku připlácí 60 tisíc korun. Sportovní volant skvěle padne do ruky, ale nijak by neurazil ani ten základní, který je celý kulatý. Nutno dodat, že přestože si na sportovní emblémy nepotrpím, na okolí doplňky fungovaly skvěle. Vystihla to nadšená otázka kamaráda: „Ty to máš celé v Sku?!“
Vzadu je situace pro dospělé cestující horší. Sedíte-li za průměrně vysokým řidičem, kolena se dotýkají plastového krytu přední sedačky. Kufr je sice použitelného objemu, ale pod podlahou nenajdete úložný prostor, protože baterie plug-in hybridnho systému zabírá většinu místa a omezuje také možnost skladování nabíjecího kabelu.
Motor, jízdní vlastnosti
Modernizovaná Audi A3 TFSI e kombinuje čtyřválcový motor 1.5 TFSI evo2 s elektromotorem integrovaným do šestistupňové dvouspojkové převodovky. Nahrazuje starší plug-in hybrid, který využíval motor 1.4 TFSI a přitom nesl sebevědomé označení 40 TFSI e.
Nový motor má mj. vyšší kompresní poměr, 11,5:1, vstřikovací tlak až 350 bar a plazmou potažené válce, které by měly lépe snášet časté startování a zhasínání motoru. Ten se navíc při nabité trakční baterii většinou nemá kdy zcela ohřát. Pochopitelně, není možné jezdit s trvale zapnutým spalovacím motorem.
Celkový systémový výkon je 150 kW a zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 7,4 sekundy. Elektromotor poskytuje okamžitý točivý moment, a proto je poměrně těžké auto pohotové i při nízkých rychlostech. Spalovák se přitom přidává plynule, nekoná se žádné nenadálé vystřelení kupředu, jako to u hybridů s turbomotorem občas bývá.
Sto kilometrů bezemisně
Díky pokročilému chladicímu systému a modulární konstrukci baterie o celkové kapacitě 25,7 kWh (využitelná je 19,7 kWh) nabídne A3 elektrický dojezd až 143 km podle WLTP. V reálném provozu městských tras zvládá běžně více než 100 km. Nabíjení střídavým proudem o výkonu až 11 kW umožňuje dobít baterii doma během 2,5 hodiny, rychlonabíjení stejnosměrným proudem o výkonu až 50 kW zase umožňuje dobíjet na cestách. To u plug-in hybridů pořád není běžné, i když už je to k vidění častěji..
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI e |
Pohotovostní hmotnost 1.713 kg může znít u hatchbacku trochu strašidelně, ale díky jejímu rozložení je chování vozu překvapivě vyvážené. Baterie je umístěná v podlaze za zadními sedadly, díky čemuž má vůz rozložení hmotnosti 55 % na přední a 45 % na zadní nápravu. Výsledkem je stabilní zadní část a agilní předek, který nebojkotuje příjemné skládání vozu do zatáček.
Testovaná verze TFSI e nemá adaptivní tlumiče, jízdní režimy tak upravují pouze chování motoru a odpor řízení. Na 18" kolech to trochu drncá přes menší ostré nerovnosti, ale nejsou to žádné nepříjemné tvrdé rázy do karoserie. Jinak je A3 jistá a komfortní, prostě typické chování podvozku německé prémiovky na větších příplatkových kolech. Základní A3 vyjíždí na 16" discích, jejichž pneumatiky si pro svou vyšší bočnici s rozbitou silnicí logicky poradí lépe.
Závěr
Audi A3 TFSI e je výborné pro každodenní dojíždění po městě, kde lze jezdit čistě na elektřinu. Elektromotor zvládne většinu běžných tras bez aktivace spalovacího motoru. Spalovák se zapojuje až při delších cestách, kde spotřeba při dálniční rychlosti zůstává mezi 6 a 7 litry na 100 km a s menší 40litrovou nádrží dokážete ujet 500–600 km. Dobíjení doma AC 11 kW je efektivní, DC nabíjení až 50 kW umožňuje flexibilní použití na cestách.
Z hlediska ceny začíná TFSI e na 1.135.900 Kč, testovaný kus s příplatky vyšel na 1.370.800 Kč. To je bez diskuse vyšší cena, ale dostanete za ní jeden z nejlepších plug-in hybridů současnosti v kompaktním balení.
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI e |
Nejbližším konkurentem je o něco levnější Mercedes-Benz A 250 e (plug-in hybrid s výkonem 120 kW + 80 kW a dojezdem 85 km na elektřinu). Oproti němu nabízí Audi A3 TFSI e vyšší elektrický výkon a zhruba dvakrát rychlejší nabíjení na DC nabíječkách, což usnadňuje kratší dobíjecí zastávky, chcete-li je činit při delších trasách.
Audi A3 Sportback TFSI e kombinuje praktičnost elektrického hatchbacku s komfortem na delší cesty bez kompromisů. Interiér a infotainment je proti nejnovějším vozům značky malinko zastaralý, to ale může být paradoxně pro spoustu lidí příjemným návratem do nejlepších let, prostě bez zbytečností. Pro zájemce, kteří hledají kompaktní prémiový plug-in s vyváženými jízdními vlastnostmi a rychlým dobíjením, představuje poměrně unikátní volbu.
|Nejlevnější verze modelu
|786 900 Kč A3 Sportback TFSI 85kW
|Základ s testovaným motorem
|1 135 900 Kč A3 Sportback TFSI e 150kW
|Testovaný vůz bez příplatků
|1 135 900 Kč A3 Sportback TFSI e 150kW
|Testovaný vůz s výbavou
|1 378 800 Kč A3 Sportback TFSI e 150kW