Stará škodovka, nová cupra a gumy na příští léto: Nový díl Světa motorů už zítra na Nova Action!
Desátý díl Světa motorů poběží už ve čtvrtek 6. 11. ve 20:30 na Nova Action. Co v něm uvidíte?
Nový televizní Svět Motorů otevře Tomáš Dusil testem Cupry Terramar, středně velkého španělského crossoveru. Jaké hodnocení si odnesou sedadla, podvozek či motor?
Následovat bude Martin Vaculík, který se do detailu podívá na zoubek legendě českých silnic nejen přelomu tisíciletí, ale dodnes – Škodě Fabia první generace. A nebude to ledajaká fabia – jde přímo o Martinův vlastní kus.
Třetí reportáž je na motoristický pořad vcelku netradiční – Martin Karlík leze na větrnou elektrárnu. Co na ní zjistil?
Markéta Volfová do naší crazy káry tentokrát posadila muže mnoha řemesel – herce, moderátora, zpěváka a spisovatele Bořka Slezáčka. Jak myslíte, že mu šla úloha závodníka? A jakým autem v soukromí jezdí?
Desátý díl uzavře Marek Bednář, který se přihlásí ze Španělska. Otestoval tam pneumatiky Nokian Powerproof 2, které tato finská firma, specialista na zimní pneumatiky, připravila pro výkonná auta na příští léto. Proč ale testuje letní pneumatiky na podzim, když se má přezouvat z letních na zimní?
To a mnohem více se dozvíte už ve čtvrtek 6. 11. ve 20:30 na Nova Action, tak nás sledujte!