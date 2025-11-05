Prodeje elektromobilů v Norsku se v říjnu silně propadly. Přiblíží se návrat ke spalovákům?
Skandinávská země se stala prvním státem, kde se prodávají takřka pouze elektrická auta. Jejich registrace ovšem v říjnu meziměsíčně spadly o 22 %. Otázkou také zůstává, jak se jim povede po zavedení plného zdanění.
Norsko se díky zásobám ropy a zemního plynu propracovalo mezi nejbohatší země světa. Tamní státní ropný fond s aktivy v hodnotě výrazně přesahující bilion dolarů (téměř 21 bilionů korun) patří k největším vůbec. I proto si Norové mohou dovolit spoustu věcí. Například i dotace elektromobilů. Ty byly dlouhou dobu osvobozeny od 25procentní daně z přidané hodnoty (DPH) a poplatku za registraci, vyšly proto často mnohem levněji než spalovací konkurence.
Od roku 2023 zde sice platí limit 500 tisíc norských korun (asi 1,040 milionu korun), daň se ovšem platí pouze z částky přesahující tuto hranici.
Od 1. ledna 2026 se ovšem limit změní na 300 tisíc norských korun (asi 624 tisíc korun), přičemž od roku 2027 bude DPH ve výši 25 % platit bez výhrady pro všechny elektromobily. Prodeje aut s lokálně bezemisním pohonem tudíž velmi pravděpodobně začnou klesat, což se už možná začíná pomalu dít.
V říjnu totiž bylo v Norsku zaregistrováno 10.852 elektromobilů (celkově přibylo 11.138 nových vozů se všemi druhy pohonu). Ve srovnání se zářím to přitom bylo o 22 procent méně. V devátém letošním měsíci totiž bylo zapsáno 14.084 elektrických aut. Nutno ovšem dodat, že klesl trh jako takový. Celkem v září přibylo 14.329 nových automobilů.
Ještě větší propad registrace letos zažily například mezi červnem a červencem, kdy z celkového počtu 18.376 aut klesly na 9563 vozů, respektive ze 17.799 elektromobilů na 9291. Nelze tedy zatím zcela předpokládat, že se elektrická vlna přes Norsko úplně převalila. Jasnější data získáme až v průběhu roku 2027, který bude pro elektromobily na tamním trhu klíčový.
Nejoblíbenější značkou obecně se v říjnu na norském trhu stal Volkswagen s 1565 vozy, mimochodem všemi na elektřinu. Druhé bylo Volvo (1165 aut), a třetí BMW s 960 automobily. Nejprodávanějším modelem se ovšem stala Tesla Y s 592 registracemi, která tvořila drtivou většinu přírůstku značky Tesla (671 kusů). Na stříbrné pozici se umístilo Volvo EX40 s 586 exempláři, třetí skončil Volkswagen ID.7 s 585 kusy.
|Nejprodávanější elektromobily v Norsku v říjnu 2025
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Tesla Model Y
|592
|2.
|Volvo EX40
|586
|3.
|Volkswagen ID.7
|585
|4.
|Volkswagen ID.4
|456
|5.
|Volvo EX30
|436
|6.
|BYD Sealion 7
|371
|7.
|Škoda Elroq
|346
|8.
|Ford Explorer
|337
|9.
|Xpeng G6
|332
|10.
|BMW i4
|322
|Zdroj: ofv.no
Do první desítky se dostala také Škoda Elroq a hned dvojice nám vcelku málo známým čínských elektromobilů: BYD Sealion 7 a Xpeng G6.
Zdroj: ofv.no a Electrive.com, foto a video: auto.cz