Stellantis svolává 375 tisíc jeepů po celém světě. Hrozí požár
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis svolává po celém světě 375.000 sportovně-užitkových vozů Jeep Wrangler a Jeep Grand Cherokee s hybridním pohonem, a to kvůli riziku požáru souvisejícímu s baterií.
Plug-in hybridní jeepy Wrangler a Grand Cherokee, které se prodávaly i v Česku, musí do servisu, oznámil koncern Stellantis. Zároveň majitele vozů vyzval, aby do nápravy problému parkovali mimo budovy a nedobíjeli své automobily.
Opatření se týká některých automobilů Jeep Wrangler 4×e a Jeep Grand Cherokee 4×e. Firma Stellantis americkému Národnímu úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) sdělila, že souvislosti s problémem s baterií obdržela zprávy o 19 požárech a jednom zranění.
Svolání se týká zejména Spojených států, kde zahrnuje zhruba 320 tisíc vozů. Baterie ve svolávaných vozech vyrobila společnost Samsung SDI.
Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V letošním prvním pololetí se propadla do ztráty 2,3 miliardy eur (zhruba 56 miliard korun) po zisku 5,6 miliardy eur před rokem. Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 74,3 miliardy eur.
Zdroj: ČTK, foto: auto.cz a Stellantis