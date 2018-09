Český trh v srpnu 2018 podle segmentů: Rekordní měsíc výrazně zamíchal pořadím  

Letošní srpen byl z hlediska registrací nových aut na českém trhu rekordní, výsledných 27.830 registrovaných automobilů bylo o 31,3 % více než před rokem. Do statistik výrazně promluvily nové emisní normy, které vstoupily v platnost na začátku září. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.

Jak už jsme psali , kvůli novým emisním normám už nepůjde nová auta podle starých regulí přihlásit do provozu (respektive jen jejich omezený počet), což přinutilo prodejce prozatímně registrovat skladové zásoby na sebe. Následně takové automobily budou muset prodat jako ojeté, byť s minimem ujetých kilometrů.

Nutnost takového kroku v srpnu silně poznamenala statistiky registrací, některá auta se tak najednou vyšvihla pořadím výše – zřejmě hlavně kvůli nutnosti jejich přihlášení dealery než skutečným nárůstem prodejů. Analytici přitom očekávají, že statistiky budou tímto ovlivněny i v následujících měsících. Po výrazném nárůstu tak může dojít v následujících měsících k meziročnímu poklesu počtu registrací. Na to bude mít vliv omezená nabídka značek, které nestačily ještě všechny modely homologovat podle nových pravidel, a zdražení aut kvůli inovované technice.

Přesto všechno je pohled na český trh zajímavý, a tak se pojďme podívat na to, jak to v srpnu vypadalo v jednotlivých segmentech:

Miniauta

Minivozy nejsou na českém trhu z hlediska prodejů tolik důležitými automobily, což znamená, že v srpnu jejich registrace byly ovlivněny jen nepatrně. Prodejci zkrátka nepotřebují jejich obří skladové zásoby. Pořadí na nejvyšších čtyřech příčkách zůstává neměnné, v případě Škody Citigo a Hyundai i10 dokonce bez výraznějších výkyvů počtu přihlášených kusů. Třetí Suzuki Ignis je ale takřka na dvojnásobku loňského počtu, výrazně se vyšvihl i pátý Fiat 500, meziročně z 15 na 40 kousků.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Škoda Citigo 207 244 2024 1887 2. Hyundai i10 137 125 1014 1044 3. Suzuki Ignis 58 30 769 200 4. Toyota Aygo 50 30 349 176 5. Fiat 500 40 15 168 210

Malé vozy

V malých vozech už je to zajímavější, první Škoda Fabia totiž meziročně vyskočila o 50,5 % na 2.181 registrovaných aut, čímž se stala v srpnu dokonce nejprodávanějším autem na trhu. Do jejího počtu ale spíše než nové emisní normy promluvil příchod faceliftovaného modelu na trh. Na dvojnásobku loňského čísla je pak druhý Renault Clio s 498 registrovanými kusy, hodně si pomohl i třetí Volkswagen Polo – v jeho případě je to ale ovlivněno loňskou mezigenerační výměnou, kvůli níž bylo před rokem u nás registrováno jen minimum jeho kusů. To u dalších to tak slavné není, registrace Dacie Sandero, Seatu Ibiza nebo Hyundaie i20 dokonce ve srovnání s loňským srpnem klesly.

Nejprodávanější malé vozy Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Škoda Fabia 2178 1449 14737 14956 2. Renault Clio 498 245 2592 2170 3. VW Polo 329 12 1435 1269 4. Dacia Sandero 253 472 2177 2538 5. Seat Ibiza 211 309 1000 1676 6. Citroën C3 194 106 1089 716 7. Toyota Yaris 192 148 1587 1330 8. Hyundai i20 157 243 1558 2010 9. Kia Rio 132 132 812 1065 10. Peugeot 208 120 123 811 923

Nižší střední třída

To v oblíbené třídě kompaktů už je srpnový skok registrací jasně patrný. Na druhou příčku se vyšvihl Hyundai i30, s meziročním nárůstem o více než 76 % na 1.174 registrovaných kusů. Výrazný růst spatříme také u Kie Ceed (+96 %), Seatu Leon (+99 %) nebo Renaultu Mégane (+143 %), v případě korejského kompaktu ale hraje roli též příchod nové generace na český trh. Naopak jednička segmentu, Škoda Octavia si meziročně pohoršila o bezmála čtyři procenta, pokles počtu registrací hlásí též Dacia Logan nebo Opel Astra.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Škoda Octavia 1866 1953 18232 18247 2. Hyundai i30 1174 669 5328 4769 3. Škoda Rapid 1157 1013 10214 7754 4. Kie Ceed 661 338 3224 2544 5. VW Golf 611 490 4568 4671 6. Seat Leon 594 298 2637 2896 7. Renault Mégane 433 178 1667 1617 8. Ford Focus 353 315 2784 2319 9. Dacia Logan 223 296 1524 1876 10. Opel Astra 167 201 1038 1651

Střední třída

Střední třída už na českém trhu nehraje takovou roli jako kdysi, a tak podobně jako kategorie miniaut nebyla srpnovým výkyvem tolik ovlivněna. Registrace Škody Superb a VW Passat, tedy dvou nejúspěšnějším modelů této třídy, dokonce meziročně klesly. Nadále se ale daří Volkswagenu Arteon, po slabším období nahoru vyskočilo Audi A4, které si meziročně pomohlo z 15 na 53 registrovaných kusů. BMW 3, Mazda 6 nebo Mercedes-Benz C si pak meziročně pohoršily.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Škoda Superb 416 667 4888 6292 2. VW Passat 223 244 2537 3394 3. VW Arteon 96 44 608 94 4. Hyundai i40 88 72 558 644 5. Audi A4 53 15 171 274 6. Ford Mondeo 50 42 392 551 7. BMW 3 43 58 373 444 8. Mercedes-Benz C 36 44 264 523 9.-10. Mazda 6 35 44 219 305 9.-10. Opel Insignia 35 31 423 173

Vyšší střední třída

V kategorii vyšší střední třídy letos vede Mercedes-Benz E a nejinak tomu bylo minulý měsíc. Podobně jako druhé BMW 5 ale počet jeho registrací klesl. V případě mnichovského zástupce to ale byl výrazný pokles, ze 173 na 65 exemplářů. Na třetí příčce zůstává Volvo S90/V90, které skončilo před Audi A6.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Mercedes-Benz E 128 137 904 1312 2. BMW 5 65 173 884 847 3. Volvo S90/V90 34 21 216 213 4. Audi A6 32 45 204 439 5. Mercedes-Benz CLS 19 5 87 18

Luxusní třída

Nejluxusnější automobily na trhu hrají jen marginální roli, a tak u nich v srpnu nenajdeme velké výkyvy v počtu registrací. První zůstává Mercedes-Benz S (meziroční pokles z 25 na 18 registrovaných kusů), za nímž však tentokrát následuje Porsche Panamera (11 kusů). BMW 7 se tak muselo smířit se třetí příčkou, jeho devět kusů je mimochodem stejně jako loni. Čtvrté je Audi A8, jehož nová generace počet registrací tohoto modelu zatím stále nezvedla.

Nejprodávanější vozy luxusní třídy Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Mercedes-Benz S 18 25 212 112 2. Porsche Panamera 11 7 60 60 3. BMW 7 9 9 105 165 4. Audi A8 3 1 38 7 5. Jaguar XJ 1 0 8 4

Sportovní vozy

Jednou ze známých obětí nových emisních norem je Subaru WRX STI, jehož letošní prodeje kvůli tomu výrazně vzrostly – zákazníci si tenhle sportovní sedan ještě pořizovali, dokud mohli. Tento trend byl patrný i v srpnu, WRX STI je s 26 registracemi za srpen nejžádanější sportovní automobil na českém trhu. Za sebou tak nechal Ford Mustang a BMW 4, které o nejvyšší příčku v této kategorii pravidelně soupeří. Čtvrté místo obsadilo Porsche 911 s 11 registrovanými kusy, o pátou příčku se pak s Mini Cabrio nečekaně podělil Mercedes-AMG GT se sedmi registracemi.

Nejprodávanější sportovní vozy Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Subaru WRX STI 26 4 113 33 2. Ford Mustang 18 23 204 203 3. BMW 4 16 60 229 381 4. Porsche 911 11 4 56 38 5.-6. Mercedes-AMG GT 7 7 27 19 5.-6. Mini Cabrio 7 17 63 73

Malá SUV

Malá SUV jsou v poslední době nesmírně populární, a tak je těžké odhadovat, nakolik jejich srpnové registrace skutečně ovlivnil zářijový příchod nových emisních norem. Řekli bychom ale, že ano. Jedničkou je tentokrát Renault Captur s meziročním skokem z 180 na 366 registrovaných kusů, který tak na druhou příčku odsunul Peugeot 2008 (nárůst ze 132 na 293 registrací). Na třetí příčku se pak v srpnu vyšvihl Opel Crossland X, jehož masivní meziroční nárůst registrací z 53 na 185 kusů je však způsoben hlavně tím, že se před rokem jeho české prodeje teprve rozjížděly. Hned trio aut z nejlepší sedmičky se pak před rokem ještě neprodávalo – Seat Arona, Citroën C3 Aircross a Kia Stonic.

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Renault Captur 366 180 1791 1554 2. Peugeot 2008 293 132 2213 1633 3. Opel Crossland X 185 53 1028 163 4. Seat Arona 155 0 746 0 5. Citroën C3 Aircross 135 0 556 0 6. Suzuki Vitara 133 194 1537 1281 7. Kia Stonic 124 0 803 0

Kompaktní SUV

Srpnový výkyv registrací ovlivnil statistiky v mnoha segmentech, vůbec nejvíce však promluvil do pořadí kompaktních SUV. Těm dlouhodobě vládne mladoboleslavská dvojice Škoda Karoq a Škoda Kodiaq, v srpnu se však Karoq musel smířit až s pátou příčkou v této kategorii a Kodiaq dokonce až s osmým místem. Nejvýše se tentokrát vyšvihl Nissan Qashqai, jehož 993 registrací je více než čtyřnásobek proti loňskému srpnu. Ještě vyšší nárůst hlásí druhý Volkswagen Tiguan, jehož 964 exemplářů je sedmkrát více než před rokem. Před Karoq se pak v srpnu dostaly i Dacia Duster a Kia Sportage, která na trh vstupuje v modernizovaném balení. V nejlepší desítce pak v srpnu nechybělo ani sedmé „Golf SUV,“ alias Volkswagen T-Roc, nebo devátý Ford Kuga.

Nejprodávanější středně velká SUV Poř. Model Prodeje v 8/2018 [ks] Prodeje v 8/2017 [ks] Prodeje v 1-8/2018 [ks] Prodeje v 1-8/2017 [ks] 1. Nissan Qashqai 993 230 3436 2242 2. VW Tiguan 964 128 3607 2159 3. Dacia Duster 510 414 3714 3280 4. Kia Sportage 426 125 1606 1368 5. Škoda Karoq 408 216 4598 216 6. Hyundai Tucson 402 281 2362 2348 7. VW T-Roc 320 0 853 0 8. Škoda Kodiaq 277 492 4178 3538 9. Ford Kuga 259 211 1514 959 10. Mitsubishi ASX 221 147 1110 1209

Malé a kompaktní velkoprostorové vozy

Pořadí se měnilo také mezi malými a kompaktními velkoprostorovými vozy, kde první příčku protentokrát obsadil Citroën Berlingo se 494 registrovanými kusy. Do jeho meziročního nárůstu o 134 % ale promluvil i příchod nové generace na trh. O druhé místo se podělily Dacia Dokker a Hyundai ix20 s 246 registracemi, za nimi skončila trojice velkoprostorových Volkswagenů – Touran, Caddy a Golf Sportsvan.