Svezli jsme se s CF Moto Gladiator X600 a X1000 s pásy Camso: Pásovec sněžný!  

Člověk ne zcela zapálený do terénních radovánek a neznalý poměrů by si podvědomě k zimě zařadil sněžný skútr a ke zbytku roku čtyřkolku. Ale to dávno nemusí být pravda. V prvním případě jistě – skútr je jednoúčelová záležitost, kterou na jaře odstavíte.

Pásy namontované místo kol čtyřkolky z ní učiní celoroční stroj pro práci i zábavu. Málokdo ví, že pásy ani nemusíte sundávat. Do bláta, písku, štěrku a jiného marastu na nich můžete směle vyrazit i v létě, na rozdíl od skútru jim neublíží ani občasný silniční přesun. Důkazem budiž jeden z přítomných horalů, který čtyřkolku používá každodenně k práci, pásy nesundává a má je už osm let původní.

Než hoši z CF Moto vyhrabou z obřích sněhových koulí mašiny po předchozí testovací jízdě, máme čas na trochu podrobnější teorie a cenový rozbor.

Peníze často rozhodují

Sněžný skútr koupíte za čtvrt až půl milionu. Je rychlý a hodí se hlavně pro delší přesuny.

Čtyřkolky renomovaných značek začínají na nějakých 120.000 Kč.

Pásy nejsou levná věc. Dnes má téměř monopol kanadská značka Camso, u které za toto příslušenství necháte 115.900 Kč. Montáž zvládne zručnější majitel doma, ale chce to cvik, pár hodin času a ideálně parťáka. Nejlepší máte zajet do servisu, kde zaplatíte podobně jako za přezutí auta na zimáky pár stovek a máte záruku, že vám pásy rovnou správně seřídí. Pro tvrdé podklady se nastavuje co největší kontaktní plocha, do prašanu a terénu naopak co nejmenší, aby šlo řízení lehčeji a pás měl vpředu přizvednutou náběhovou hranu.

Pásy „sežerou“ dost výkonu a také sníží maximálku čtyřkolky tak na 70 až 80 km/h. Skútry létají hravě přes stovku. Proto se všeobecně doporučovaly spíš na silnější dvouválcové mašiny. Teď ale Camso představilo lehčí a užší pásy R4S, ušité na míru slabším jednoválcům. Stojí příznivějších 89.900 Kč a dovolí zvesela vyrazit do zasněžených hor na podstatně levnějších čtyřkolkách. Jako je třeba nový…

… Gladiator X600

Jednoválcová pětistovka si vydobyla skvělou pověst a při přípravě novinky sáhli motoráři CF Moto logicky po ní. Zvětšili zdvih a získali výborné parametry 30 kW a 50 Nm. Za 179.990 Kč dostanete mašinu, která hravě jede stovkou, udrží tempo s plnotučnými dvouválci, ale snáze se ovládá a méně zkušené jezdce nevyleká. Základní výbava je přitom plná: litá kola, tažné zařízení, naviják, nosiče a tříletá záruka. S novým lehčím typem pásů jste na necelých 270.000 Kč a máte stroj, který třeba na horách odvede hromadu práce. My se ale dnes chceme spíš pobavit a pokochat. V doprovodu zkušeného horala vyrážíme na hřebeny. Nejprve po posypané silnici, pak udusaným sněhem a nakonec se vrháme do neprobádaného prašanu. Jízda na jednoválci s pásy má jednoduché pravidlo: „Furt plnej!“ Jedeme s fotografem ve dvou a až na dlouhé rovinky v pohodě stačíme kolegům na litru. Kdovíjaký adrenalin šestikilo nenabízí, ale jede suverénně a hbitě se proplétá technickými pasážemi. Líbí se nám ovladatelnost úzkých pásů, to, jak kompaktní stroj padne do ruky, a hlavně stabilita, jakou jsme ve srovnání s nižšími skútry nečekali. Prý to alespoň se zbytky rozumu v hlavě prostě nejde převrátit…

CF Moto Gladiator X600 Motor čtyřdobý jednoválec SOHC Zdvihový objem (cm3) 580 Výkon (kW) 30 Točivý moment (Nm) 49,2 Převodovka CVT, redukce Pohon zadní/4x4 Diferenciál přední s uzávěrou Délka/šířka/výška (mm) 2290/1160/1400 Rozvor (mm) 1480 Suchá hmotnost (kg) 375 Objem nádrže (l) 18,5 Základní cena (Kč) 179 990

Gladiator X1000

Druhou letošní novinkou CF Moto je fanoušky dlouho očekávaný dvouválcový litr. Prodává se pár týdnů a i on boduje skvělou cenou 256.990 Kč. Pro něj určené robustnější pásy T4S přijdou, jak jsme si již řekli, na 116.000 Kč. Menší pásy by se pod takto mohutnou mašinou bořily, a hlavně by nedokázaly přenést obrovský výkon 85 koní a točivý moment 79 Nm. Na kolech a pevném podkladu je to typ mašiny, který se při rozjezdu staví na zadní a v terénu nad vámi má vždy navrch. Pásy a hromady sněhu v něm naštěstí tlumí démona, i tak je ale přesednutí z jednoválce pověstné „nebe a dudy“.

Mašina jde brutálně za plynem, a kde jsme předtím jeli naplno, stačí nám teď čtvrtka. Hutný zvuk si užíváme stejně jako rychlý let po planině a výjezd ze zatáčky doprovázený sněhovým gejzírem. Je to ale o dost větší dřina – půl metráku navíc, širší pásy, svaly se hlásí o slovo. Jasně že peníze rozhodují, ale pro člověka s benzinem v krvi je litr jasnou volbou. Situace, které jsme s menší mašinou museli řešet rychlostí a švihem, zvládáme teď jen lehkým přidáním plynu. A i když je litr pořádný macek, proti skútrům zůstává v trialových pasážích mezi stromy nedostižný. Ve sprintu se ale musí pokorně smířit s porážkou, tam mu skútr ujede na požádání. Tedy jen dokud neroztaje sníh. Gladiator i pak jede dál…

CF Moto Gladiator X1000 Motor čtyřdobý dvouválec SOHC Zdvihový objem (cm3) 963 Výkon (kW) 63,4 Točivý moment (Nm) 7 9 Převodovka CVT, redukce Pohon z adní/4x4 Diferenciál P/Z s uzávěrou/samosvorný Délka/šířka/výška (mm) 2310/1250/1420 Rozvor (mm) 1480 Suchá hmotnost (kg) 430 Objem nádrže (l) 30 Základní cena (Kč) 256 990

Pravidla zimního výletu

Dokud jde vše hladce, je dovádění v zasněžené panenské přírodě zábava. Ale nedej bože, aby přišel problém – mašina se zahrabe, propadne, zaklíní, v horším případě se posádka zraní. Vždy proto respektujte základní pravidla: