Čínské Chery bude prodávat i v Evropě. Nejdříve v roce 2020

Čínská společnost Chery Automobile existuje teprve 21 let. Do Evropy se konečně chystá za dva roky, alespoň podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, který citoval prezidenta firmy. Čen An-ning řekl novinám, že Německo bude jednou z prvních zemí, kde se vozy objeví. Ale to není vše. Plánuje se také stavba evropského vývojového centra, které rovněž vznikne nedaleko tohoto města. To poskytne práci několika stovkám zaměstnanců. V Berlíně by mělo vzniknout návrhářské studio.

Chery hodlá na starém kontinentu nabízet model Exeed TX, ten představila ve formě předprodukčního prototypu loni v září ve Frankfurtu. Kompaktní elektrifikované SUV se objeví ve třech provedeních: jako hybrid včetně plug-in verze a coby čistý elektromobil. Plug-in přijde jako první s pohonem všech kol, 1,5litrovým benzinovým motorem s 81 kW a 85kW elektromotorem.

Auto ujede nazdroj pohonu 70 km, podvozek platformy M3x tvoří vpředu vzpěry McPherson a vzadu víceprvkové závěsy.

Exeed TX chce oslovit výbavou, nejen desetipalcovou dotykovou obrazovkou a armádou elektronických asistentů, ale i vyhřívanými předními sedačkami s pamětí, vnitřním osvětlením měnícím barvy a zatmavenými skly. Na vývoji šasi spolupracoval německý Benteler, pohon všech kol dostaly na starosti firmy Dana a BorgWarner, převodovku Getrag a světelnou techniku Hella.

Vozy Chery si lze koupit už několik let v Itálii, ovšem s logem společnosti DR, kterou v roce 2006 založil Massimo di Risio, alespoň co se Evropy na západ od hranic zemí Společenství nezávislých států týče. Jinak se zatím automobilka soustředila na Asii a Latinskou Ameriku včetně montování vozidel ze stavebnic.

Čína samotná představuje v současnosti tři čtvrtiny odbytu výrobce. Šéf Čen už před časem řekl agentuře Reuters, že by tento podíl rád snížil na třetinu, samozřejmě ve prospěch zahraničí, zejména pak Evropy a potenciálně Severní Ameriky. Všechny modely pro tyto trhy určené ponesou jméno Exeed.

Čínským automobilovým značkám se na starém kontinentu zatím příliš nedaří na rozdíl od těch motocyklových, pokusy byly i u nás (Brilliance, Shuanghuan, pick-upy Gonow, dodávky DFM, tedy Dongfeng Motor, hatchbacky Lifan pod logem dovozce Martin Motors...). Qoros, do tohoto projektu Chery také vložilo peníze, to pak zkoušel na Slovensku.