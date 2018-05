Tenhle revoluční podvozek bude ideální pro české silnice. Komfortem strčí do kapsy všechny!

Inovace se v automobilovém světě v posledních letech primárně zaměřují na vylepšování elektrického pohonu nebo zlepšování elektronických systémů pomáhajících s řízením. Americká firma ClearMotion se však zaměřila na jeden důležitý aspekt aut, jejich komfort a představuje revoluční proaktivní podvozek.

Ten je podle autorů nejrychleji pracující proaktivní podvozek na světě, který dokáže pracovat mnohem lépe než vzduchové podvozky takových aut jako Mercedes-Benz S nebo Bentley Continental GT.tvrdí generální ředitel společnosti ClearMotion Shak Avadhany. Vedle komfortu podvozek pomáhá i bezpečnosti (auto zůstává stabilní) a schopnostem auta (projede zatáčku rychleji).

Video

Systém prezentovaný i prostřednictvím přiložených videí dokáže výrazně potlačit náklony karoserie. V tomto případě se tak auto na nerovnostech typu zpomalovacích pruhů rozhoupe jen minimálně, kabina vlastně zůstává na svém místě a na hrbolech pracují jen kola. Zkrátka takový efekt létajícího koberce, o němž mluví Citroën v případě nového C4 Cactus.

Jestliže však C4 Cactus využívá tlumiče s hydraulickými dorazy, řešení ClearMotion funguje jinak. Srdcem systému je u tlumiče každého z kol uložené zařízení Activalve, softwarově řízené, elektrohydraulické zařízení, které sleduje povrch silnice a okamžitě na něj reaguje.

Vychází z léty vyvíjeného řešení firmy Bose, využívající tlumič s aktivním ventilem, který tekutině uvnitř dovoluje pronikat dovnitř a ven. Díky speciálnímu softwaru se tak tlumiče mění do aktuátorů, díky nimž se mohou aktivně, spíše než pasivně, pohybovat v reakci na povrch vozovky.doplňuje Avadhany.

Přestože je firma vyvíjející tento sytém původně americká, založená bývalými studenty MIT, velká část testování probíhala ve Velké Británii. Avadhany má v tomto ohledu jasno, vedle kvality tamějších inženýrů šlo hlavně o využití britských silnic, proslavených svou nekvalitou. Takže jestli podvozek funguje v Anglii, měl by dobře fungovat i na českých cestách.

Na papíře a na přiložených videích systém vypadá hodně zajímavě, a tak bychom si ho rádi vyzkoušeli i naživo. Tak dlouho by to trvat nemuselo, protože o novinku údajně projevilo zájem pět automobilových výrobců. Firma je nejmenuje, prototyp svého řešení nicméně využívá na BMW 5 nebo Tesle Model S. V sérii by se dokonce proaktivní podvozek ClearMotionu měl objevit již v příštím roce, a to v blíže nespecifikovaném modelu s nízkým počtem vyrobených kusů. K většímu rozšíření tohoto systému má pak dojít v roce 2020. Firma přitom zdůrazňuje, že komplexní řešení bylo vyvíjeno s ohledem i na cenovku, a tak by nemělo znamenat nesmyslnou výši příplatku. Právě to byl spolu s vysokou hmotností problém podobného řešení firmy Bose, které se nakonec v sériové výrobě neobjevilo.