Corvette mohl pohánět rotační motor Wankel. Do výroby se však nedostal  

Chevrolet Corvette je jedním z nejznámějším sportovních vozů Ameriky. Vyrábí se nepřetržitě přes šedesát let, přičemž v současné době je v produkci sedmá generace označovaná C7. Symbolem Corvette, která se postupem času stala v Evropě samostatnou značkou, aby se zabránilo případným asociacím s vozy jako Chevrolet Spark, byl vždy osmiválcový motor uložený v přídi podélně za přední nápravou. A dále karoserie z plastů posazená na rámu a od druhé generace také zcela nezávislé zavěšení kol. Od páté generace dostala Corvette koncepci Transaxle (tedy převodovku před zadní nápravou). V sedmém vydání pak plast na karoserii nahradil hliník, zbytek zůstal zachován, včetně rozvodu OHV u motoru V8.

Už tu jednou byl

Současné sedmé vydání se vyrábí od roku 2014, přičemž letos se napjatě očekává příchod nové generace C8. Ta by dle dostupných informací měla být nejradikálnější Corvette za celá desetiletí. Má se totiž zcela změnit koncepce vozu, přičemž motor by se tak měl přestěhovat zepředu za sedadla, tedy před zadní poháněnou nápravu.

Jenže jakkoliv zní tato změna velkolepě, ve skutečnosti myšlenka nabídnout „vette“ s touto koncepcí nijak nová není. Na konci 60. let, kdy byl motor uložený uprostřed ve třídě vysokovýkonných sportovních vozů novinkou, až do začátku 70. let, kdy se začala taková auta objevovat ve větší míře, vzniklo hned několik konceptů Corvette s touto závodní koncepcí.

Koncept XP-987 GT byl posledním v řadě, předcházely mu vozy XP-883 a XP-895. Se vzpomínanou XP-987 GT je spojovala nejen koncepce motoru před zadní nápravou či přísně aerodynamické tvary, ale také pohon samotný. Tím tady nebyl tradiční osmiválec, ale dvourotorový agregát typu Wankel, navíc spojený se samočinnou převodovkou. Důvodem, proč GM zvolil rotační Wankelův motor, mohly být jeho malé prostorové nároky, což obzvláště vynikne při porovnání s vidlicovým osmiválcem. Ale také snaha aktivně se zapojit do vývoje tohoto tehdy ještě slibného motoru. Rotační motor typu Wankel v podání GM disponoval objemem 3,38 litru a nabízel výkon 112 kW při 6000 otáčkách za minutu. Pro srovnání, porovnatelný osmiválec GM nabízel tehdy maximální výkon pouhých 97 kW při 4000 otáčkách za minutu a zároveň objemu 5,03 litru. Motor dostal označení Vega RC2-206 Wankel, čímž evokoval fakt, že k jeho testování využilo GM model Chevrolet Vega.

Premiéra v Evropě

Kupodivu, debut konceptu XP-987 GT se neodehrál na americké půdě, ale před zraky evropského publika. Nejprve se vůz ukázal na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, posléze pak ve Velké Británii v Earls Courtu v Londýně.

Auto bylo vůbec takovou zajímavou směsicí. GM při výrobě prototypu využilo zkrácený podvozek vozu VW/Porsche 914, které mělo před zadní nápravou podélně uložený ležatý čtyřválec, respektive ve verzi 914/6 šestiválec s protiběžnými písty. Pod návrh ocelové karoserie vozu se pro změnu podepsalo proslulé italské studio Pininfarina.

GM původně zamýšlelo vozem vzešlým z konceptu XP-987 GT nahradit v roce 1976 od roku 1968 vyráběné Corvette C3. Nakonec z plánů sešlo a Corvette C3 s přídomkem Stingray žila až do roku 1982, aby ji v roce 1984 (modelový rok 1983 u Corvette chybí) nahradila výrazně modernější řada C4.

Odpočívá v Kentu

Proč vlastně z plánů sešlo? Hlavním důvodem byl jistě rotační Wankelův motor, jehož vývoj GM stejně jako jiné automobilové značky s výjimkou Mazdy v 70. letech vzdaly. Koncept byl také výrazně menší než řada C3 a samozřejmě spočíval na šasi VW/Porsche, tedy nikoliv GM.

Dnes tento koncept Corvette odpočívá ve sbírce britského nadšence do vozů Corvette z Kentu Toma Falconera. Pod jeho vlastnictvím dostal tento výjimečný kousek historie GM nový život. Když Falconer vůz koupil, byl nepojízdný. Chyběl mu totiž motor, který zůstal někde v USA. Tom použil v zájmu zachování co největší originality rotační motor Wankel 13B, známý z vozů Mazda RX-7 druhé a třetí generace. Ještě před tím ale zkoušel použít čtyřválec od značky Vauxhall. Vozu dále chyběla převodovka, kterou Falconer nahradil automatem z vozu Cadillac s pohonem předních kol. Auto bylo po řadu let vystaveno v Kentu. Letos v březnu má být tenhle zvláštní vůz magnetem výstavy Amelia Island Concours d´Elegance.