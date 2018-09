DAF se připravuje na IAA 2018 v Hannoveru

Mezinárodní veletrh užitkových vozidel je nejvýznamnější událostí roku v oblasti užitkových vozidel na evropském trhu a 67. ročník se uskuteční v Hannoveru od 20. do 27. září letošního roku.

Společnost DAF Trucks N.V. bude na letošním veletrhu užitkových vozidel v Hannoveru vystavovat v hale číslo 17. Expozice této společnosti má být rozložena na ploše 2500 ma představovat její minulost, současnost i blízkou budoucnost.

Historie společnosti DAF Trucks N.V. se začala psát 1. dubna roku 1928, když si nizozemský inženýr Hub van Doorne založil v Eindhovenu malou dílnu. První nákladní vozidlo DAF sjelo z montážní linky v roce 1949. V Hannoveru slavnou minulost připomene klasický DAF A1600 z roku 1967.

Současnost značky DAF budou samozřejmě prezentovat zástupci modelových řad LF CF a XF v jejich aktuální podobě. Společnost v případě své nejmenší modelové řady LF připomíná, že ve Velké Británii získala ocenění Fleet Truck of the Year 2018. Modelové řady CF a XF se pak vedle řady národních cen pyšní především prestižním titulem International Truck of the Year 2018

Těžká nákladní vozidla modelových řad CF a XF prestižní titul získala i díky úplně novým pohonným soustavám a vysoce účinným převodovkám i zadním nápravam. Spolu s novými, kompaktními systémy úpravy emisí, softwarem a optimalizací aerodynamiky přinesly tyto inovace další úsporu paliva a snížení emisí COo působivých 7 %.

Současnost s minulostí pak má v Hannoveru na stánku společnosti DAF Trucks N.V. propojit zástupce limitované edice XF 90th Anniversary Edition . Vozidla v tomto provedení se pyšní specifickým barevným provedením exteriéru a rovněž i exkluzivní úpravou interiéru.

Blízkou budoucnost pak na stánku společnosti DAF Trucks N.V. poodhalí model CF Electric , který pro svůj plně elektrifikovaný provoz využívá elektromotor o výkonu 210 kW a točivém momentu 2000 N.m, napájený soustavou lithium-iontových akumulátorů o celkové kapacitě 170 kWh.

Dojezd vozidla CF Electric činí přibližně 100 kilometrů, což pro rozvážku velkoobjemových nákladů zcela postačuje. Akumulátory lze rychle dobít za 30 minut, plné nabití je pak možné za pouhých 1,5 hodiny.