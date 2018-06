Elektrické Porsche Mission E už má jméno pro sériový vůz. Jak se vyslovuje?  

Porsche představilo koncept Mission E téměř před třemi lety. Už tehdy bylo jasné, že sériový kousek ponese jiné jméno. Nebudeme vás napínat, ve Stuttgartu se první sériově produkovaný elektromobil rozhodli pojmenovat. Možná vás překvapí, jak název správně vyslovovat. Prý to totiž není „tajkan“, jak by se mohlo zdát, ale „týkon“.

Taycan v překladu znamená živý mladý kůň a pro automobilku představuje ohromný krok.pochvaloval si v oficiálním prohlášení Oliver Blume, předseda Porsche.

Již z dřívějška víme, že dvojice elektromotorů v útrobách poskytne výkon přes 600 koňských sil a zrychlení z klidu na stovku zvládne za méně než 3,5 sekundy. Porsche navíc slibuje sympatický dojezd 500 kilometrů, v souboji s Teslou má později pomoci i „offroadová“ varianta Cross Turismo . Může to znít jako hodně ambiciózní plány, ale jak jsme se přesvědčili během návštěvy továrny přímo ve Stuttgartu, elektromobilům tady opravdu věří.

A pokud vás zajímá, jak Porsche vybíralo názvy pro své předchozí modely, tady je krátký souhrn: Boxster kombinuje pohonnou jednotku Boxer a provedení roadster. Cayman je odvozen od jihoamerického plazu příbuzného s aligátorem. Macan v překladu představuje tygra a Cayenne zase oheň. Porsche Panamera pak získalo jméno po legendárním závodě Carrera Panamericana.

Závěrem připomeňme, že Porsche Taycan zamíří do sériové produkce v příštím roce. Start výroby si vyžádal obrovské investice do závodu v Zuffenhausenu, který do roku 2022 spolyká 75 miliard českých korun.