Elektromobil BMW iX3 se bude v Číně vyrábět pro celý svět

BMW Group pokračuje v expanzi v oblasti elektromobility, která je součástí strategie NUMBER ONE > NEXT. Z důvodu zvyšující se poptávky po plně i částečně elektrických vozech je třeba odpovídajícím způsobem přizpůsobit výrobní struktury.

Pouhých sedm měsíců po otevření čínské továrny na baterie zahájil společný podnik BMW Brilliance Automotive (BBA) koncem letošního května další etapu rozšíření své továrny.

Druhá fáze centra pro výrobu vysokonapěťových baterií bude produkovat pátou generaci baterií systému eDrive od BMW, která bude poprvé použita v čistě elektrickém BMW iX3. Výroba tohoto modelu bude od roku 2020 probíhat v továrně společnosti BBA v Dadongu. Právě odtud má elektrické SUV podle aktuálních materiálů BMW Group mířit do celého světa.

Čína je pro BMW Group největší samostatný trh a současně udává světové trendy v elektromobilitě. BMW Group má pro čínské zákazníky připraveno šest elektrifikovaných modelů.

BMW Group v roce 2017 v Číně více než zdvojnásobila prodej elektrifikovaných modelů a pro rok 2018 se očekává další navýšení prodejů. Již dříve se v letošním roce v továrně BBA v Dodangu začala vyrábět plug-in hybridní verze BMW řady 5

Společný podnik BBA Brilliance Automotive byl založen v roce 2003. Během 15 let se z něj stal jeden z nejúspěšnějších prémiových výrobců automobilů v Číně, pod nějž spadá také vývoj.

V roce 2017 vzniklo v továrnách Tiexi a Dadong téměř 400.000 vozů určených pro čínský trh. To je meziroční nárůst o přibližně 30 %. Maximální kapacita obou závodů dosáhne v roce 2019 úrovně 520.000 vozidel.

Od roku 2009 společný podnik investoval více než 52 miliard RMB (cca 6,7 mld. Eur) do továren BBA a zaměstnává více než 16.800 lidí.

V roce 2014 BMW Group a Brilliance China Automotive Holdings Ltd. rozšířily smlouvu o společném podniku a prohloubily svoji úspěšnou spolupráci. Rozšířená smlouva je platná deset let, od roku 2018 do roku 2028.