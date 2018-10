Euro NCAP otestoval elektronické pomocníky řízení. Žádné auto samo neřídí, Tesla řidiče mátne!

Množství automobilek dnes nasazuje do svých modelů elektronické pomocníky, které vozy přibližují autonomnímu provozu. Pomáhají udržet povolenou rychlost, dokážou zatočit nebo se vyhnout překážce. Teorie je ale jedna věc, a tak se Euro NCAP rozhodl takové asistenty vyzkoušet v praxi. Jak zkouška dopadla?

Euro NCAP první test takových asistentů pořádal hlavně kvůli tomu, že zákazníci začínají být těmito systémy zmateni. Z výzkumu Euro NCAP vyplynulo, že 70 % respondentů si myslí, že dnes už lze koupit automobil, který řídí sám. Jak ale organizace pořádající slavné nárazové zkoušky upozorňuje, není to pravda. Žádné auto dnes v prodeji nezvládne řídit zcela samo a nadále vyžaduje pozornost řidiče. Jejich otestování to jen dokázalo.

Video

Organizace na základě výsledků testů zdůrazňuje, že žádný z testovaných automobilů neumí řídit sám, už jen kvůli platné legislativě, která ani nic takového v EU neumožňuje. Všechna zkoušená auta tudíž jen pomáhají řízení, řidič zůstává plně odpovědný za jízdu. Systémy sice zvládnou správně udržovat rychlost, bezpečnou vzdálenost a udržet se v pruhu, ale pouze v situacích, pro něž jsou navrženy. Řidič by se tak na ně neměl plně spoléhat. Euro NCAP třeba v tomto pohledu podotýká, že výrobci třeba tvrdí, že tyto systémy fungují jen na dálnicích, zároveň ale jejich funkčnost není limitována třeba pomocí dat GPS, a tak je lze spustit i na běžných silnicích s viditelným vodorovným značením. A tam logicky nefungují spolehlivě, protože na takovou situaci nejsou připraveni.

Problémem se také ukázalo to, že různí výrobci uplatňují různé přístupy, co se týče úrovně pomoci poskytované řidiči. To může uživatele dále zmást, stejně jako některé reklamy na tyto systémy (konkrétně u BMW a Tesly), které mohou vyvolat dojem, že ten který vůz dokáže řídit sám, přestože to není pravda. U Tesly je pak matoucí i samotný název takového systému, Autopilot. To může vést k nadměrné důvěře tohoto pomocníka, což je podle Euro NCAP špatně, může to vést k nebezpečné situaci.

To jsou ve shrnutí výsledky zkoušek, jak ale probíhalo samotné testování?

Euro NCAP vyzkoušelo hned deset automobilů, Audi A6, BMW 5, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C, Nissan Leaf, Teslu Model S, Toyotu Corolla a Volvo V60, u nichž se zaměřilo na systém obecně označovaný jako asistent pro jízdu na dálnici. Ten kombinuje funkce adaptivního tempomatu, udržování v jízdním pruhu a sledování povolené rychlosti.

Pro vyzkoušení jejich funkčnosti Euro NCAP připravila sérii testů, při nichž využívala testovací dráhu se správně vyznačenými jízdními pruhy. Adaptivní tempomat zkoušela nejen pomocí sledování reakcí na pomaleji jedoucí vozidlo v rychlostech odpovídajících evropskému dálničnímu tempu, ale také sledováním reakce na stojící vozidlo vpředu a dvou testů simulujících „myšky“ na dálnici.

V prvním případě těsně před sledované vozidlo vjede pomalu jedoucí auto z vedlejšího pruhu, zatímco v druhém auto před sledovaným uhne do jiného pruhu, aby se vyhnulo stojící překážce. Právě takové situace se ukázaly jako problémové, žádný systém nedokázal dobře reagovat, všechny vyžadovaly nějakou reakci řidiče. V každodenním životě jsou přitom takové situace když už ne běžné, tak reálně hrozící.

Testy zaměřené na udržování v pruzích zjišťoval na zatáčkovité trase reakce systému za různých rychlostí, zda řidiči pomáhá se zatáčením, nebo se naopak vypíná. Měřila se také intenzita řízení, kterou řidič potřebuje k tomu, aby se vyhnul malé překážce (třeba výtluku na silnici). Vedle toho Euro NCAP sledovalo, jak automobilky systémy propagují a co o nich píšou v uživatelských příručkách, aby se předešlo zmatení veřejnosti o jejich funkčnosti.

Během zkoušek se přitom ukázalo, jak vlastně stejné systémy u různých aut reagují jinak. Třeba adaptivní tempomat u DS a BMW pomáhal jen minimálně, na „myšky“ systémy pořádně nereagovaly, případně varovaly pozdě před hrozící srážkou, a tak je potřeba neustálá pozornost řidiče. U Tesly pak podle Euro NCAP hrozí přílišné spoléhání se na systém, přestože na tyto „myšky“ auto také později reagovalo.

Tesla také ukázala možnost přílišného spoléhání při testu systému udržování v pruhu. Všechna auta kromě Tesly umožnily řidiči více zatočit a malé překážce se vyhnout. Elektromobil neumožní řidiči se překážce se vyhnout, při natočení volantu rukou se totiž systém vypne, což může být rizikové.