Evropský trh zažil v srpnu 2018 ohromný růst. Můžou za to emisní normy

Evropský trh zažil v srpnu nebývalý růst. Na sledovaných 30 trzích Evropy bylo minulý měsíc registrováno 1.171.760 automobilů, o neskutečných 29,8 % více než před rokem. Vyplývá to ze statistik Evropského svazu výrobců automobilů (ACEA). Ten eviduje prodeje v 27 státech Evropské unie (bez nedůležité Malty) a trojice států EFTA (bez Lichtenštejnska).

Za mimořádným růstem podle ACEA stojí zavedení nové metodiky měření emisí a spotřeby automobilů WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure), která se týká všech nově registrovaných vozidel od 1. září 2018. Někteří výrobci proto nabízeli vozy před WLTP za velmi atraktivní ceny.

Podle nových pravidel by už dané vozy navržené dle dřívějších emisních norem nemohly vstoupit do provozu, a tak bylo pro výrobce a prodejce nutné je před 1. zářím prodat, nebo registrovat na sebe. A to se také dělo. I proto nejde ani tak o růst prodejů jako růst registrací.

Trend byl vidět napříč státy. Na Slovensku počet registrovaných aut meziročně vzrostl o 45,8 %, v Belgii o 53 % a třeba v Rumunsku dokonce o 112,9 %. Českých +31,3 % tak byla v rámci Evropy spíše průměrná hodnota. Pokles počtu registrací mezi sledovanými trhy hlásí za srpen jen tři země – Švédsko (-17,5 %), Island (-3,7 %) a Švýcarsko (-7,2 %).

Z nejprodávanějších značek na starém kontinentu srpnový skok nejvíce ovlivnil celkově druhý Renault, jehož 97.120 registrovaných aut bylo o 66,7 % více než před rokem. Ani s takovým výsledkem se však moc nepřiblížil evropské jedničce, Volkswagen si též meziročně polepšil, o 44,4 % na 147.887 aut.

Srpnový skok zamíchal také s výsledky Audi. Tomu se letos zatím příliš nedařilo, v srpnu však skočilo o 32 %, výsledných 65.635 registrací mu přineslo třetí místo v pořadí značek. Kdo by to byl od prémiové značky čekal...

Konkurenční Mercedes-Benz je naopak ze 17 nejlepších značek na trhu jedinou, které počet registrací meziročně klesl, konkrétně o 5,9 %. BMW rostlo o 4,3 %, což v daném měsíci patřilo mezi menší růst.

Škoda se v srpnu umístila mezi značkami osmá. Její počet registrovaných aut vzrostl o 14,1 % na 54.507 kusů. Umístila se tak právě mezi Mercedesem a BMW.

Evropský trh v srpnu 2018: Nejprodávanější auta podle značek Poř. Značka Prodej 8/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Volkswagen 147.887 +44,4 12,6 2. Renault 97.120 +66,7 8,3 3. Audi 65.635 +32,0 5,6 4. Ford 59.636 +16,6 5,1 5. Peugeot 59.507 +20,0 5,1 6. Opel/Vauxhall 56.564 +4,1 4,8 7. Mercedes-Benz 54.541 -5,9 4,7 8. Škoda 54.507 +14,1 4,7 9. BMW 50.893 +4,3 4,3 10. Toyota 50.396 +18,3 4,3 11. Fiat 47.593 +22,9 4,1 12. Nissan 44.244 +46,3 3,8 13. Dacia 44.009 +36,5 3,8 14. Seat 42.976 +72,2 3,7 15. Citroën 42.166 +37,2 3,6 16. Hyundai 41.582 +34,6 3,5 17. Kia 31.248 +13,3 2,7

Výsledky za prvních osm měsíců roku už mají větší vypovídací hodnotu. Od ledna do srpna bylo v třicítce zemí registrováno 11.181.738 aut, o 5,9 % více než před rokem.

Nejvýše zůstává Volkswagen, který už letos překonal milion registrovaných aut v Evropě. Následuje Renault a Ford, na který se pomelu tlačí Peugeot. Zatímco francouzská značka letos zatím v Evropě roste o 9,9 %, Ford zůstává na loňských číslech, respektive si pohoršil o nepatrné 0,2 %.

Škoda uzavírá nejlepší desítku, s 515.565 registrovanými auty, což je slušný meziroční nárůst o 9,4 %. Patří mezi nejlepší, vedle zmíněného Peugeotu je na tom v top 17 značkách z hlediska růstu lépe jen Hyundai (+9,8 %), Volkswagen (+14,3 %), Dacia (+16,9 %) a Seat (+26,2 %).