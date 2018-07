Fiat oslavuje šedesátiny plážové 500 Jolly. Dvakrát a stylově!

Cinquecento, toho jména druhé, jinak také Tipo 110 motorizovalo v druhé polovině 50. let Itálii. Bylo také terčem mnoha úprav. Jednou z nich byla i Jolly, plážová verze bez dveří, v drtivé většině s proutěnými sedačkami a lehkou stříškou. Prodávala se nejen v Evropě, ale třeba i v USA a Jižní Africe, byla populární, pohybovala se v přístavech i na golfových hřištích. Vlastnily ji hvězdy včetně herce Yula Brynnera, jednoho ze Sedmi statečných, amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona, koupil si ji i bohatý rejdař Onassis. Pro něj jistě nebyl problém zaplatit dvojnásobnou částku ve srovnání s pětistovkou...

Fiat se k jejímu odkazu hrdě hlásí, i když nebyla jeho dílem, stavěla ji od léta 1958 do roku 1965 karosárna Ghia. Jenže ta už dávno patří Fordu a zbylo z ní jen jméno. Tak proč se do historie nevrátit? A to hned dvakrát.

Limitka Spiaggina '58

V první řadě je tu limitovaná edice 500 Spiaggina '58. Toto jméno se coby přezdívka používalo doma v Itálii, pojemještě neexistoval. Speciální série je založená samozřejmě na současné 500 (Tipo 312), konkrétně na (polo)kabrioletu 500C, v uzavřeném provedení k mání logicky nebude. Nová Spiaggina má pod kapotou výhradně zážehový motor 1,2 l/51 kW (69 k). Od jiných limitek moderního Cinquecenta ji odliší světle modrá barva Volare a plátěná střecha v barvě slonové kosti. Volare? Ten italský šlágr určitě znáte, je stejně starý jako Jolly...

Na bocích a zádi autíčka najdeme bílý pruh, šestnáctipalcová kola vypadla 60 let starým originálům snad z oka, jen jsou samozřejmě litá a mnohem větší. Nápis Spiaggina '58 na zádi není žádná samolepka, hezky září chromem jako spousta dalších dílů na karoserii. Modrá barva pokračuje v kabině na lakovaném plastu. Na modernizovanou palubku se sedmipalcovým displejem uprostřed a sdruženým digitálním budíkem jsme si už zvykli, retro je pořád.

Sedačky kombinují odstín slonoviny se šedou, část je pruhovaná, stylové koberečky a logo na volantu nás také vrací o šest dekád zpátky. Modernu představuje dešťový senzor, samočinná světla, klimatizace a zadní parkovací čidla, to kdyby půvabným slečnám a mladým dámám za volanty dělal problém odhad. Muže za volantem téhle pětistovky asi hned tak neuvidíte, i když... proč ne? Ale všichni si musejí pospíšit, protože Fiat vyrobí jen 1958 kusů. Čekal někdo snad jiné číslo?

Spiaggina pro dva

Další výroční auto postavila Garage Italia, kterou vede Lapo Elkann ve spolupráci s Pininfarinou. I v těchto společnostech najdeme rodinné a historické vazby na turínského výrobce. Jejich Spiaggina je světle modrá s bílým perleťovým vrškem, ale o střechu přišla zcela. Nemá také zadní sedačky, místo nich se nachází malá ložná plocha, dno tvoří korek, ale dá se celá i přikrýt. Ano, trochu kabriolet s ochranným obloukem, trochu pick-up. Místo předních samostatných míst má lavici pro dva pasažéry ve stylu 60. let i se zvláštními opěrkami hlavy. Vydané firemní snímky představují dvě verze: návrhy s vyšším čelním sklem a jakýsi. Pneumatiky tentokrát dostaly bílé boky.

Pokud bude ze strany patřičně bohaté klientely zájem, jsou schopny Garage Italia a Pininfarina další svoje Spiagginy bez problémů postavit, rozhodně se nějaké malosériové produkci nebrání.