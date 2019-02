FlixBus ve spolupráci s TURANCAR nabízí 40 nových spojů týdně

Společnost FlixBus od 20. února 2019 nabízí 40 nových mezinárodních spojů, které obsluhuje TURANCAR, slovenský rodinný dopravce s třicetiletou tradicí. Na přímém spojení z Prahy si tak lze zakoupit jízdenku do nových zastávek na Slovensku, mezi kterými jsou i turisticky atraktivní destinace jako Banská Bystrica, Topoľčany, Piešťany, Nitra a další.

Zákazníci si mohou na webových stránkách společnosti FlixBus zakoupit jízdenky z Česka do 15 nových zastávek na Slovensku. Globální dopravce do své prodejní sítě začleňuje denní i noční mezinárodní linky z Prahy do Banské Bystrice, které provozuje jeden z nejvýznamnějších slovenských dopravců TURANCAR.

uvádí Pavel Prouza, ředitel FlixBusu pro Českou republiku a Slovensko.

Kromě mezinárodních cest začínají spolupracovat v oblasti prodeje jízdenek i na slovenských vnitrostátních trasách. Celkem tedy do sítě FlixBusu přibývá nabídka více než 260 nových spojů týdně. Na Slovensku se jedná ještě o každodenní regionální spojení mezi Bratislavou a Topoľčany, Bratislavou a Banskou Bystricí a Bratislavou a Nitrou.

Slovenský autobusový dopravce TURANCAR při příležitosti 30. výročí založení rodinné firmy omlazuje svůj vozový park a nakoupil tři desítky nových autokarů značky Setra. Některé z nich vyjedou právě na linky, které jsou v prodeji přes FlixBus. Zákazníkům bude k dispozici neomezené připojení k Wi-Fi kvality LTE, USB a elektrické zásuvky i větší prostor mezi sedadly.

vysvětluje Viliam Turan, majitel společnosti TURANCAR.

Síť autobusů FlixBus nabízí v Evropě přes 350.000 denních spojení do 2000 destinací, a to jak do významných velkoměst, tak periferií a regionů. Zhruba 40 % zastávek zelených autobusů se nachází ve městech s méně než 20 tisíci obyvateli.