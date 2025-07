Nissan možná bude muset spolupracovat s Hondou. Kvůli clům

Jednání o tom, že by Honda zachránila značku Nissan od krachu, sice zkrachovala už před několika měsíci, ale firmy nespálily mosty – spolupráce stále probíhá u elektrických aut. Nyní se ukazuje, že to je dobře, protože dost možná budou muset nějak spolupracovat i u konvenčních vozů. A to konkrétně v USA a samozřejmě kvůli clům, která Donald Trump uvaluje na import nejen automobilů.

Zpráva novin Nikkei Asia uvádí, že firmy hovoří o možnosti využití továrny Nissanu v Cantonu v Mississippi pro výrobu pick-up trucků značky Honda. Dnes se tam vyrábí středně velký pick-up Nissan Frontier a donedávna tam vznikal i větší model Titan. To znamená aktuálně nevyužitou výrobní kapacitu.

Výroba nějaké hondy by tak zlepšila využití a ziskovost továrny, což by bylo benefitem pro Nissan, a Honda by zase měla druhý pick-up na americkém trhu, navíc nezatížený cly. Nemá totiž jít o nové místo výroby pro model Ridgeline se samonosnou karoserií, nýbrž možná o nějaký vůz technicky podobný s některým modelem Mitsubishi. Právě to také jedná s Nissanem o využití linek v Cantonu.

Propůjčení přinejmenším části svých výrobních linek jiným firmám je jednou z cest Nissanu, jak se udržet nad vodou. Automobilka zvažuje např. poskytnutí části produkční kapacity továrny v japonské Oppamě v prefektuře Kanagawa tchaj-wanskému Foxconnu k výrobě elektrických aut, aby tuto fabriku nemusela zavřít. Detailů však je zatím velmi málo jak k této spolupráci, tak i k té týkající se mississippské továrny.

