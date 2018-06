Ford Mustang Bullitt prozradil českou cenu. Spěchejte, novodobé filmové legendy bude jen pár!  

Ford Mustang z legendární automobilové honičky ve snímku Bullittův případ patří mezi nejslavnější filmová auta. Ford se opět tímto slavným kupé inspiroval a postavil edici Bullitt na bází aktuálního Mustangu. Dostupná bude i na českém trhu, kde přijde na 1.419.990 korun.

Stanovená cenovka je o 135.000 korun vyšší než v případě osmiválcové varianty GT s manuální převodovkou, jenže tento příplatek se rozhodně vyplatí, protože jen o tmavě zelený lak inspirovaný služebním vozem detektiva Franka Bullitta v tomto případě rozhodně nejde.

Osmiválec v útrobách je totiž v Mustangu Bullitt posílen o 7 kW na 338 kW. V době premiéry se sice hovořilo dokonce o 349 kW, nutnost zástavby filtru pevných částic kvůli nastávajícím emisním normám však výsledné číslo evropské varianty nakonec mírně snížilo. Manuální převodovka však zůstává, navíc je jedinou volbou, stejně jako uzavřená karoserie fastback.

Vedle toho je tu širší výbava. Mustang Bullitt proti verzi GT přidává hudební systém Bang & Olufsen s 12 reproduktory a zesilovačem o výstupním výkonu 1.000 W, navigaci nebo vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla. Ve výbavě nechybí ani vyhřívaný volant, adaptivní tempomat, launch control nebo osm airbagů.

Co se týče vzhledových prvků, základem je samozřejmě tmavě zelený lak Dark Highland. Komu by však neseděl, může si bez příplatku objednat i černý odstín Shadow, to kdybyste chtěli náhodou odkazovat na druhý vůz z legendární filmové honičky – Dodge Charger. Kola v charakteristickém designu jsou 19palcová a jsou leštěná v černé barvě. Uvnitř zase najdete kožené čalounění v černé barvě se zeleným prošíváním, přičemž výchozí sportovní sedadla lze alternativně vyměnit za Recara, a to za příplatek 48.800 korun. Dalším možným příplatkem je elektromagneticky řízené nastavení tlumičů MagneRide za 53.000 korun.

Pokud vás nabídka nejen jakožto fanouška Bullittova případu zaujala, rozhodně byste s objednávkou neměli otálet. Výroba edice bude omezena, přičemž pro český trh bude určeno jen pár kousků, podle českého importéra jich možná nebude ani deset. Tak honem! A kdyby vás ani to nenalákalo, možná pomůže vtipné prezentační video auta odkazující na slavnou honičku s účinkující vnučkou Stevea McQueena:

Video