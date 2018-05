Ford nabídne elektrický crossover Mach 1 i v Evropě

Ford Mach 1 svým označením odkazuje na výkonné verze modelu Mustang a samotná automobilka již v lednu letošního roku potvrdila, že tento připravovaný crossover se má svým vzhledem a stylem přibližovat populárním kupé a kabrioletům.

K samotné technice připravovaného elektromobilu se automobilka prozatím nevyjadřovala, ale podle informací, které získal britský, má Mach 1 využívat upravenou platformu, na níž stojí nová generace modelové řady Focus

Karoserie elektromobilu s atraktivními liniemi a stylistickými prvky odkazujícími na modelovou řadu Mustang má být ve výsledků především tradičním pětidveřovým hatchbackem s vyšší stavbou a poměrně praktickým řešením interiéru.

Elektrický pohonný systém pak má u standardního provedení údajně roztáčet pouze kola přední nápravy, což s ohledem na použité jméno i odkaz na Mustang vyvolává jisté rozpaky. Dynamické schopnosti prozatím zmíněny nebyly, ale dojezd na jedno nabití baterií se má pohybovat kolem 480 km.

Ford Mach 1 nemá být vyhrazen pouze pro severoamerický trh, ale má se v příštím roce představit jako globální model. Uvedení tohoto elektrického crossoveru na evropský trh se pak očekává v roce 2020.

Ford Mach 1 je jedním z produktů, které se chystají v rámci elektrifikace modelového portfolia. Investice do elektroaut se zvýšila ze čtyř až pěti miliard na rovných 11 miliard dolarů. Kromě vývoje samotných vozů poputuje část peněz i na modernizaci továrny v Michiganu či vývoj autonomních systémů.

Mach 1 se stane první vlaštovkou a dorazí v roce 2020. Počítá se ale s ještě výraznějším rozšířením nabídky, která by do roku 2022 měla čítat 40 elektrifikovaných novinek – 16 elektromobilů a 24 hybridů. Připomeňme, že Ford v budoucnu nabídne kabel do zásuvky i k modelům Mustang či pick-upu F-150.