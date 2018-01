Ford připravuje výkonné SUV na elektřinu. Prý je příbuzné s ikonickým Mustangem

Automobilka Ford během oficiální prezentace oznámila, že prvním výkonným elektromobilem v historii značky bude SUV, které má být příbuzné s legendárním Mustangem. I kvůli tomu se Američané rozhodli pro označení Mach 1, které dříve dostávala právě ostře střižená ikona. Navíc se spekuluje i o pokračovateli, jenž by s tímto štítkem mohl dorazit již letos.

Modrý ovál říká, že od zákazníků pochytil zájem o „opravdu hezké výrobky“. Dále jsme se dozvěděli, že více než na nová označení se chce soustředit na elektrifikaci již známých názvů, což vedení značky potvrdilo na právě probíhajícím autosalonu v Detroitu.

Připomeňme, že obdobným směrem se vydalo i Mitsubishi , které pro vizi nového elektromobilu použilo ikonický název Evo. Vlnu nevole způsobila i reinkarnace jména Eclipse pro nové SUV ve stylu kupé, to je ale zase jiný příběh…

Ford Mach 1 je jedním z produktů, které se chystají v rámci elektrifikace modelového portfolia. Investice do elektroaut se zvýšila ze čtyř až pěti miliard na rovných 11 miliard dolarů. Kromě vývoje samotných vozů poputuje část peněz i na modernizaci továrny v Michiganu či vývoj autonomních systémů.

Mach 1 se stane první vlaštovkou a dorazí v roce 2020. Počítá se ale s ještě výraznějším rozšířením nabídky, která by do roku 2022 měla čítat 40 elektrifikovaných novinek – 16 elektromobilů a 24 hybridů. Připomeňme, že Ford v budoucnu nabídne kabel do zásuvky i k modelům Mustang či pick-upu F-150.