Ford školí mladé řidiče po celém světě. Letos si krizovky za volantem poprvé vyzkoušeli i u nás

Programexistuje ve světě už patnáct let, k nám se ale v letošním roce podíval vůbec poprvé. O minulém víkendu zamířilo na letiště v Brně-Tuřanech 350 mladých řidiček a řidičů, kteří se pod taktovkou odborných instruktorů pustili do školení. Projekt vzniká pod hlavičkou nadace Ford Fund, automobilky Ford, BESIPu a rozhlasovým bezpečnostním projektem Dopravní 1. Za patnáct let existence už modrý ovál navštívil čtyřicet různých zemí.

Co vlastně k založení takového projektu Ford vedlo?vysvětluje Debborah Channels, projektová manažerka nadace Ford Fund zodpovídající za školu.

Mladí řidiči si na letišti mohli vyzkoušet třeba rychlý úhybný manévr, nouzové brzdění nebo ovládání auta ve smyku. Cvičně si také zkusili, jak se schopnost ovládat vůz mění s chytrým telefonem v ruce. Výuka probíhala s vozy Ford Ka+, Fiesta a Focus. Hvězdou instruktorského týmu složeného z žen i mužů byl někdejší závodník Martin Semerád.

pochvaloval si český jezdec.

O jízdy byl velký zájem, Ford naplnil kapacity jen pár dní po otevření webové stránky, na které se potenciální účastníci mohli registrovat. Nakonec na plochu letiště dorazilo 350 začínajících řidičů, přičemž z více než tří čtvrtin šlo o chlapce. Nejvzdálenější zájemce přijel do Brna až z Liberce a někteří si přivezli i rodinné příslušníky. Akce probíhala zcela zdarma, podmínkou byl jen řidičský průkaz skupiny B a věk mezi 18 a 24 roky.

A úvodní vlaštovka sympatického programu Fordu na území České republiky prý nebyla poslední. Na Ford Driving Skills for Life se prý můžeme těšit i v roce příštím!