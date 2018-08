Futuristické Ferrari 512S Modulo je stále plně funkční. A můžete jej potkat v provozu!

Před čtyřmi lety jsme o Ferrari 512S Modulo psali v souvislosti s tím, že změnilo majitele. Studio Pininfarina prodalo koncept muži jménem James Glickenhaus, který už při koupi avizoval, že s autem se chce jednou určitě projet. Zatímco v době koupi šlo o nepojízdní exemplář, dnes je opět plně funkční a jak dokazuje přiložené video, dokonce jej můžete potkat v běžném provozu. Samozřejmě s notnou porcí štěstí, jelikož vlastník, který se jízdou pochlubil na Facebooku, si absolvované kilometry pečlivě hlídá.

Na rozdíl od dnešních studií se v sedmdesátých a osmdesátých letech vše dotahovalo do konce. Modulo, které se premiérově ukázalo na ženevském výstavišti roku 1970, tak bylo při svém odhalení plně funkčním kouskem. A ne ledajakým. Ferrari do útrob připravilo pětilitrový vidlicový dvanáctiválec s maximálním výkonem 410 kW při 8000 otáčkách. Řidič do vozu usedá na pravou stranu a kvalty pětistupňové manuální převodovky sází pravou rukou.

S takovou technikou zvládalo auto zrychlení z klidu na stovku za 3,2 sekundy a pokračovat mohlo na maximální rychlost 354 km/h. Ano, bavíme se o takřka půlstoletí starém autě, silné pohonné ústrojí v kombinaci s nízkou hmotností 900 kg však dokázalo velké věci.

Délka 4480 mm a šířka 2040 mm nepoutají pozornost tolik co výška, která činí pouhých 935 mm. Částečné zakrytí kol sice na první pohled vypadá efektně, avšak musíte počítat s omezeným rejdem předních kol. Zřejmě vás nepřekvapí, že tvůrci se designem nechali aspirovat filmem 2001: Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka. Právě proto auto namísto běžného vozu připomíná spíše kosmickou loď.

James Glickenhaus koupil vůz v roce 2014 a naštěstí nejde o jednoho z těch, kteří si své klenoty střeží doma v garáži pro sebe. Glickenhaus auto rád prezentuje na nejrůznějších akcích a naštěstí pro nás jej občas vyveze i do běžného provozu.