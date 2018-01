Honker: Znáte polský Land Rover? Jako nástupce UAZu 469 slouží dodnes

Polsko sice dnes patří mezi důležité evropské výrobce automobilů, vznikají tam Volkswageny, Opely i Fiaty, domácích značek tam ale dnes moc neexistuje. Snad jen výrobce autobusů Solaris nebo výrobce supersportů Arrinera . Zapomenout pak nesmíme ani na Honker, zabývající se produkci terénních aut, primárně sloužících v armádě. A právě toto dílo jsme se rozhodli dnes připomenout.

Historie Honkeru (někdy též Tarpan Honker) se začala psát již na konci sedmdesátých let, kdy se v Polsku začalo řešit, jakým způsobem nahradit v armádě pomalu stárnoucí UAZ 469 . V roce 1979 vznikl v polském Průmyslovém automobilovém institutu první prototyp PW-1 (Pojazd Wielozadaniowy – víceúčelové vozidlo), který měl za základ zemědělské vozidlo FSR Tarpan (odtud pozdější označení Tarpan Honker). Cílem bylo postavit lehké terénní vozidlo až pro deset vojáků v plné polní. Postupně byl tento vůz vylepšován, vznikla vylepšená verze PW-2, a pečlivě testován polskou armádou.

Video

V roce 1984 byl vůz oficiálně představen, stále se na něm ale ještě pracovalo, a tak jeho výroba byla spuštěna až o čtyři roky později. V době uvedení do produkce existovaly dvě varianty. Honker 4012 byl typický hard top s prostorem až pro deset cestujících, zatímco Honker 4022 byl dvoumístný pick-up. Později vznikla i zkrácená varianta Honker 4032, s rozvorem zkráceným z 2.827 mm na 2.210 mm.

O pohon se staraly zážehové patnáctistovky a šestnáctistovky od FSO (výrobce Polonezu), ty se ale ukázaly jako slabé, nejvýkonnější varianta měla 64 kW, a tak vůz později postupně přezbrojil na vznětové agregáty od Iveca nebo polského výrobce Andoria.

Technika byla různě kombinována z ostatních vozidel polské produkce. Část komponentů pocházel z Žuka, palubní deska zase z Polonezu, kliky dveří pak třeba z Fiatu 126p. Jednotlivé panely karoserie pak šlo snadno odstranit, což zjednodušovalo případné opravy.

Výrobu lehkého offroadu dostal na starost závod Fabryka Samochodów Rolniczych (FSR) v Poznani, který stavěl i zmíněný Tarpan. Tam se vyráběl až do roku 1996, kdy FSR továrnu převzal Volkswagen, výroba armádních aut ale byla vyčleněna pod samostatnou společnost. Nebyla však výdělečná, a tak firma v roce 1996 zkrachovala. Výrobu následně převzalo Daewoo, které ji přesunulo do města Lublin, poté ale společnost ještě několikrát změnila vlastníka, až se v roce 2009 dostala do rukou společnosti DZT Tymincsy. I ta však před dvěma lety zkrachovala.

Poslední dostupná verze nazvaná Honker 4x4 byla poháněná 2,6litrovým turbodieselem Andoria se vstřikováním common-rail, který poskytoval výkon 85 kW a točivý moment 250 N.m. Spárován byl s pětistupňovým manuálem a připojitelným pohonem přední nápravy, vpředu i vzadu byly tuhé nápravy. Vedle soft topu a hard topu byly k dispozici pick-up a verze s podvozkem pro nástavbu.

Hard top verze byla dlouhá 4.790 mm, široká 1.870 mm a vysoká 2.190 mm. Brodit se zvládla až 800 mm hlubokou vodou a vyjela až do 68% stoupání. Maximální boční náklon činil 42°, nájezdový úhel měl vpředu hodnotu 37°, vzadu 40°, ten přejezdový činil 37°.

Hlavním zákazníkem Honkeru byla odjakživa polská armáda, vůbec první série aut ale zamířila k polským milicím. Automobil každopádně mohl objednávat i civilní sektor, velkým klientem byla třeba těžařská společnost KGHM Polska Miedź využívající Honkery v dolech. Objednávky však nikdy nebyly nijak vysoké, ročně vznikalo maximálně několik stovek aut. Automobil bylo možné pořídit také v českém prostředí, později už ale vůz pro civilní použití nesplňoval emisní normy. Majitelé na něm každopádně obvykle oceňují jednoduchou konstrukci, zároveň si ale mnohdy stěžují na poruchovost.

V polské armádě zatím Honker slouží dodnes, vojáci jej využívají i na zahraničních misích, pomalu už se ale chystá do důchodu, přece jen začíná být hodně zastaralý. Severní sousedé už dokonce vypsali tendr na jeho náhradu. Loni byl sice zrušen, aby by byl krátce vypsán znovu v upravené podobě. Polská armáda vyžaduje 872 terénních aut a 41 pancéřovaných vozů, které mají být předány mezi lety 2019 a 2022.