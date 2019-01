Hyundai a Kia by mohly nabídnout mini SUV, menší než Kona a Stonic

Malá SUV se v uplynulých letech stala hitem, a tak některé automobilky zvažují, zda nejít ještě o krok níže a nepostavit „mini SUV,“ které by navíc mohlo být odpovědí na neustále klesající prodeje v segmentu minivozů. Nad takovým automobilem přemýšlejí v koncernu Hyundai Kia.

říká výkonný ředitel evropské divize Kie Emilio Herrera s tím, že by takové auto dávalo smysl a on sám by ho v nabídce značky rád viděl.

Automobil by se velikostně postavil pod Kiu Stonic, 4.140 mm dlouhý crossover s rozvorem 2.580 mm, který se prodává od roku 2017. Technický základ by mohl poskytnout některý z menších vozů pro asijské trhy, Kia však zatím musí zjistit, zda by pro náročného evropského zákazníka byla taková technika postačující.

S myšlenkou takového vozu si pohrává také Hyundai. Jeho evropský výkonný ředitel Thomas Schmid tvrdí, že v tomto případě by auto mělo být spíše crossoverem než SUV. K dispozici by nebyl ani pohon všech kol, o který v nejmenších segmentech i kvůli ceně není takový zájem. Nejmenší SUV (respektive crossover) Hyundai by se tak lišit od o segment větší Kony, 4.165 mm dlouhý model s rozvorem 2.600 mm. Ta zvýšenou stavbou má blíže SUV než crossover Stonic připomínající zvýšený hatchback, na rozdíl od Kie navíc nabízí i možnost čtyřkolky.

Pokud se Hyundaii a Kie podaří mini SUV rychle zrealizovat, mohly by se korejské značky stát průkopníkem nového segmentu SUV kratších než čtyři metry. Za mini SUV se dnes dá považovat leda tak 3.480 mm dlouhé Suzuki Jimny, to je ale poctivý offroad do terénu, nikoliv městské SUV. Nejblíže mini SUV tak mají dnes oplastovaná miniauta jako Opel Adam Rocks nebo Kia Picanto X-Line.

To však neznamená, že by i jiné automobilky takový vůz nezvažovaly. Konkrétní je už Jeep, který pro rok 2022 chystá tzv. A-SUV, model menší než dnešní Renegade. Půjde o „městské užitkové vozidlo“ vyráběné v Itálii. Toyota pak zvažuje, zda maličkým crossoverem nenahradit miniauto Aygo, vyráběné v kolínském závodě TPCA.