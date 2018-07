Hyundai stále touží po koncernu Fiat Chrysler Automobiles

Hyundai Motor Group má údajně stále v plánu získat koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Pokud by k tomu došlo, rázem by se Korejci dostali do čela světových výrobců automobilů.

První neoficiální zprávy o spolupráci mezi jihokorejskou společností a italsko-americkým koncernem byly zveřejněny v září loňského roku. Tehdy je zástupci Hyundai Motor Group i FCA popřeli. První neoficiální zprávy o spolupráci mezi jihokorejskou společností a italsko-americkým koncernem byly zveřejněny v září loňského roku. Tehdy je zástupci Hyundai Motor Group i FCA popřeli. Koncem roku 2017 byly zveřejněny nové zprávy o spolupráci mezi Hyundai Motor Group a FCA. Tehdy generální ředitel FCA Sergio Marchionne uvedl, že se jedná o technologické partnerství. Koncem roku 2017 byly zveřejněny nové zprávy o spolupráci mezi Hyundai Motor Group a FCA. Tehdy generální ředitel FCA Sergio Marchionne uvedl, že se jedná o technologické partnerství. Nyní jsou zde nové zprávy o plánech Hyundai Motor Group na převzetí FCA. Podle informací, které získal Asia Times údajně od zdroje blízkého vedení jihokorejského koncernu, má generální ředitel společnosti Hyundai Motor Group Čong Mong-ku zvažovat různé možnosti získání většinového podílu v koncernu FCA. Nyní jsou zde nové zprávy o plánech Hyundai Motor Group na převzetí FCA. Podle informací, které získalúdajně od zdroje blízkého vedení jihokorejského koncernu, má generální ředitel společnosti Hyundai Motor Group Čong Mong-ku zvažovat různé možnosti získání většinového podílu v koncernu FCA. Podle stejného zdroje se pak má případné převzetí FCA jihokorejským koncernem uskutečnit mezi letošním létem a květnem příštího roku, kdy se odehraje každoroční setkání akcionářů italsko-americké společnosti. Podle stejného zdroje se pak má případné převzetí FCA jihokorejským koncernem uskutečnit mezi letošním létem a květnem příštího roku, kdy se odehraje každoroční setkání akcionářů italsko-americké společnosti. FCA prozradilo svoji budoucnosti. Přijde elektrický sporťák Maserati a vrátí se Alfa GTV i 8C! Hyundai Motor Group údajně chce získat FCA v době, kdy Sergio Marchionne opustí svou pozici a koncern za něj nebude mít adekvátní náhradu. Hlavní akcionář John Elkann navíc nemá mít zájem na převzetí jeho pozice a prodej FCA jihokorejskému koncernu pro něj může být výhodný. Hyundai Motor Group údajně chce získat FCA v době, kdy Sergio Marchionne opustí svou pozici a koncern za něj nebude mít adekvátní náhradu. Hlavní akcionář John Elkann navíc nemá mít zájem na převzetí jeho pozice a prodej FCA jihokorejskému koncernu pro něj může být výhodný. Hyundai Motor Group může být navíc vhodným partnerem, resp. novým vlastníkem pro FCA i s ohledem na obchodní zájmy i současnou politickou situaci. Jihokorejské společnosti tento krok může pomoci upevnit její pozice na severoamerickém trhu, zatímco americkým a italským značkám koncernu FCA může pomoci s vylepšením jejich pozic na asijském trhu. Hyundai Motor Group může být navíc vhodným partnerem, resp. novým vlastníkem pro FCA i s ohledem na obchodní zájmy i současnou politickou situaci. Jihokorejské společnosti tento krok může pomoci upevnit její pozice na severoamerickém trhu, zatímco americkým a italským značkám koncernu FCA může pomoci s vylepšením jejich pozic na asijském trhu. Hyundai Motor se může stát světovou jedničkou. Musí udělat pouze jednu věc Pokud k převzetí FCA jihokorejským koncernem Hyundai Motor Group dojde, pak se nová společnost stane největším světovým výrobcem osobních automobilů, jehož roční produkce může být více než 11,5 milionů vozů. Pokud k převzetí FCA jihokorejským koncernem Hyundai Motor Group dojde, pak se nová společnost stane největším světovým výrobcem osobních automobilů, jehož roční produkce může být více než 11,5 milionů vozů. Podle starších zpráv z podzimu loňského roku by Hyundai Motor Group mohlo za FCA zaplatit 9,83 miliardy amerických dolarů, tedy pokud budou součástí fúze i prestižní značka Maserati či firma zabývající se automobilovým příslušenstvím Magneti Marelli. Bez nich by byla údajně cena FCA pro Hyundai ani ne poloviční. Související Audi a Hyundai ohlásili partnerství, společně budou tvořit… Modernizovaný Hyundai Tucson přijíždí jako mildhybrid. S… Hyundai chystá další futuristický koncept s ještě výraznějším designem Hyundai Kona se může stát dalším zástupcem sportovní divize N Podle starších zpráv z podzimu loňského roku by Hyundai Motor Group mohlo za FCA zaplatit 9,83 miliardy amerických dolarů, tedy pokud budou součástí fúze i prestižní značka Maserati či firma zabývající se automobilovým příslušenstvím Magneti Marelli. Bez nich by byla údajně cena FCA pro Hyundai ani ne poloviční.