I Ford Mustang může mít 1000 koní a stát milion amerických dolarů

Společnosti Timeless Kustoms se sídlem v kalifornském Camarillo má na svém kontě od založení v roce 2005 několik poměrně decentně působících modernizací klasických amerických automobilů z padesátých a šedesátých let.

Pravým opakem všeho decentního je ovšem Ford Mustang s karoserií fastback modelového roku 1965, který se před lety u Timeless Kustoms proměnil v monstrum pojmenované, jehož cena je údajně jeden milion amerických dolarů.

Tato kreatura původní kupé připomíná jen svým vzhledem a údajně jsou na ní ze šedesátých let zachovány jen A sloupky karoserie. Ford Mustang od Timeless Kustoms ve své kompletně přepracované karoserií s masivně rozšířenými blatníky totiž ukrývá techniku, která v roce 1965 neexistovala.

Srdcem výjimečného stroje je 5,2litrový vidlicový osmiválec z produkce Ford Performance doplněný o kompresor Magnuson MP2300 TVS a dvojici turbodmychadel od Precision Turbo. Tato pohonná jednotka údajně disponuje výkonem přes 736 kW (1000 k). Ten míří na kola zadní nápravy prostřednictvím šestistupňové sekvenční převodovky.

Podobně extrémní proměnu jako karoserii a pohonnou jednotku prodělal i podvozek, který se může pochlubit zcela novým zavěšením kol a stavitelnými tlumiči Ridetech určenými původně pro moderní Chevrolet Corvette Stingray.

Kontakt s asfaltem mají na starostí 19palcová kola Forgeline GT3C s centrální maticí obutá do pneumatik Kumho Tires ECSTA V720 o rozměrech 305/30 ZR19 vpředu a 355/30 ZR19 vzadu. Za nimi jsou karbon-keramické 15,5palcové brzdové kotouče s šestipístkovými třmeny vpředu a čtypístkovými třmeny vzadu.

Vrcholem celé proměny klasika z poloviny šedesátých let je pak v rudé barvě vyvedený interiér s ochrannou klecí, dvojicí anatomických sedaček, tříramenným volantem Sparco, pod nímž jsou pádla řazení a kapličkou s digitálním přístrojem Motec.

se veřejnosti poprvé představil již v roce 2016, ale dodnes představuje jednu z nejextrémnějších kreací na základech klasického fastbacku modelové řady Mustang z poloviny šedesátých let, což ostatně velmi názorně demonstruje i video YouTube kanálu Seen Through Glass , jehož hlavní hvězdou se nedávno stal.

