Ital Design Capsula (1982): MPV, bugina a malá dodávka v jednom

Ve druhé polovině 70. let experimentoval Giugiaro s vozidly, která maximalizovala efektivitu prostoru, tedy objemu interiéru při co nejmenších rozměrech. New York Taxi z roku 1976 byl kratší než klasické londýnské Austiny FX4 , ale naopak vyšší, takže zavazadla spočinula pod každým pasažérem. Lancia Megagamma (1978), jakási předzvěst pozdějších minivanů, ani náhodou nedosahovala rozměrů výchozí Gammy, ale náhradní kolo a palivová nádrž se přesunuly pod podlahu.

Boxer z Alfy

Na autosalonu v Turíně v roce 1982 představil Ital Design další vskutku netradiční, až radikální studii čtvercových tvarů. Hranatá Capsula neměla samonosnou karoserii, ale rám. Inspirovala se nejstaršími auty světa se spalovacími pohonnými jednotkami, i když nahlížela do budoucnosti.

Poháněl ji vpředu podélně uložený benzinový motor o objemu 1490 cm, plochý čtyřválec z Alfy Romeo Alfasud s výkonem 79 kW (107 koní)/6000 min. Točivý moment 135 N.m ve 4000 otáčkách přenášela taktéž na přední kola manuální převodovka. Zavazadelník se čtyřmi sloty se nacházel pod prostorem po posádku, mezi koly jako u autobusu a byl přístupný malými výklopnými víky. Dveře, jedny na každé straně, se pak otevíraly vzhůru, zavěšení měly ve střeše.

Kapsle s prostorem limuzíny

Extrémně kompaktní podvozek disponoval rozvorem jen 2,4 m. Celá spodní část, navíc barevně odlišená (šedá) s motorem, převodovkou, hnacím hřídelem, zavěšením, brzdami s posilovačem, koly i rezervou, palivovou nádrží, topením a optikou, tedy hlavními i koncovými reflektory a nárazníky vlastně tvořila jeden celek, základní modul.

Koncept byl jen 3,72 m dlouhý, odpovídal tedy zhruba Fiatu 127 třetí série a o sedm centimetrů přerůstal záhy uvedené Uno . Přesto nabídl uvnitř více místa než Mercedes-Benz W126 v základní verzi s kratším rozvorem, nemluvě o první generaci Golfu , které svou délkou zhruba odpovídal a navrhoval ji rovněž Giugiaro. Stříbrnou kabinu představovala speciální kapsle. odtud název vozu. Opět vypadala jako zmenšený autobus, tedy trochu podivně, obzvláště s horními i spodními skly, jejich vrchní část byla otevíratelná. Výhled ven poskytovala pasažérům prakticky neomezený, nebo alespoň maximální možný. Výška vozu činila značných 1,66 m, šířka pak 1,77 m. Takové MPV...

Nejdřív práce, zábava až pak

Futuristický interiér měl zcela plochou podlahu. Velmi lehká sedadla, obě přední i zadní lavice pro tři, byla vyrobena z polyesteru pokrytého kůží. Kokpit byl vskutku minimalistický, volant spočíval na mohutném zakřiveném sloupku. V jeho středu se nacházely základní měřicí přístroje a ovládání světel včetně směrovek, na centrální konzole se nastavovalo audio a klimatizace.

Studie údajně dosahovala rychlosti 170 km/h. Nebyl problém osobní auto s hmotností pouhých 950 kg přestavět na dodávku, či podle potřeby. Všechny horní panely karoserie vyrobené ze sklolaminátu a epoxidové pryskyřice, celkem pět částí, byly díky úchytným bodům snadno vyměnitelné. Ital Design vytvořil také další verze, i když jen na skicách, třebas otevřenými boky pro tropické podnebí, školní minibus, hasičské a vyprošťovací speciály, pick-up s nástavbou, sanitku...

Příliš brzy

Ve své době šokující Capsula se dochovala, studio ji má ve svých sbírkách, inovativní koncept ale neměl šanci na výrobu, ani se neplánovala. Ale nápad to byl skvělý a užitečný s potenciálem do budoucnosti. Revoluce se však zatím nekonala. Představte si, že by vám doma v garáži stačilo jediné auto, v týdnu by sloužilo jako pracovní dodávka a o víkendu by se jednoduše přestavělo kupříkladu na sporťák, nebo minivan pro rodinné výlety. Stačilo by zakoupit příslušné horní části...

Jistě, něco podobného už tu bylo, tzv. nástavkové limuzíny mezi válkami. Jenže ty zcela nezměnily pravidla hry v automobilovém průmyslu: konstrukci, výrobu, marketing i servisní služby. Osobně doufám, že se hmotný výsledek této konstrukční hypotézy jednou objeví. A nemusí to dlouho trvat...

V dnešní praxi

Společné, tzv. modulární platformy dnes šetří náklady a zdaleka nejen ty od VW, který dnes turínské studio vlastní. K myšlence se vrátilo autonomním prototypem Pop Up, který byl představen v Ženevě 2017 a na jeho vzniku spolupracoval Airbus. Capsula však byla navržena podstatně flexibilněji, multifunkčně a zajímavý design představoval jen třešničku na dortu. Nepřipomíná vám přední maska se světly tak trochu už vzpomínaný Fiat Uno ? Ten ale přišel na řadu o pár měsíců později, až v lednu 1983...

Ještě pro nepamětníky: dvaaosmdesátý byl debutem seriálu Knight Rider, objevil se Boeing 767, první virus napadl počítače Apple II, Commodore začal prodávat svůj slavný osmibit C64, nejvíce vydělávajícím filmem roku se stal E.T. - Mimozemšťan Stevena Spielberga a na výsluní hudební popularity se vyhřívali američtí Survivor s geniální skladbou Eye Of The Tiger, mimochodem použitou ve třetím díle Rockyho se Sylvesterem Stallonem. Právěsi ji přímo objednal! Češi ovšem tehdy měli většinou úplně jiné starosti...