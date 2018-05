Toyota ukázala model Camry, do jehož zádě najel tahač. Jako reklamu

Moderní automobily jsou výrazně bezpečnější než jejich předchůdci. Dokazují to nejen dnes mnohem přísnější nárazové testy, ale také reálné nehody na silnici. Jednou z nich je nehoda řidiče vozu taxislužby Toyota Camry z Phoenixu, který je shodou okolností členem „Toyota of Surprise Team Members“. Jednoho dne jel na letiště vyzvednout zákazníka, který přiletěl spojem z Kalifornie.

Při cestě na letiště do jeho Camry narazil tahač návěsů. Následně bylo auto vrženo čelně proti zadní část jiného velkého nákladního vozu. Ač výsledek, či přesněji škody na voze, vypadají hrozivě, řidič z auta normálně vystoupil. Otázkou však je, jak by dopadli cestující sedící vzadu, pokud by tam seděli.

Na záď se netestují

Model Camry se v Evropě nenabízí. V zámoří je však velice oblíbený, navíc popisovaný havarovaný vůz velmi dobře obstál v nárazových testech organizace amerických pojišťovacích domů IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Jde o nezávislé hodnocení bezpečnosti vozidel. Tedy něco jako u nás EuroNCAP. Současné Camry je postaveno na nové modulární platformě TNGA, která je americkými motoristickými novináři oceňována pro svoji tuhost. Jistě i díky ní vůz v praxi takto skvěle obstál. Bohužel nikde není uvedeno, v jak velké rychlosti tahač do zádě vozu narazil a ani jakou měl hmotnost. Oboje jsou klíčové veličiny při výpočtu kinetické energie, která v případě rychlosti roste s její druhou mocninou.

V rámci testů IIHS ovšem vozy „bourají“ pouze čelně, a sice s velmi malým přesazením přední části vůči překážce a dále s větším přesazením. Kupodivu náraz vozidla bokem se na rozdíl od EuroNCAP nesimuluje. A do zadní části vozu není součástí testování ani u EuroNCAP.

A havarovaná a veřejnosti ukázaná Toyota Camry? Jen sotva si lze přát účinnější reklamu, než předvést široké veřejnosti havarovaný vůz, který někomu zachránil život.