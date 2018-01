Jako vždy kontroverzní Clarkson. Čím naštval tentokrát?

Pokud bychom hledali přesný opak politické korektnosti, byl by to nepochybně britský automobilový novinář Jeremy Clarkson, který nejde pro ostré slovo daleko a během své kariéry už urazil nepřeberné množství lidí, od fanoušků Morrisu Marina po britského premiéra Gordona Browna. Množství fanoušků ho za to v éře přísné korektnosti miluje, jiní zase nenávidí. Mezi ně patří i milovníci zvířat, které v poslední epizodě pořadu The Grand Tour opět rozezlil.

Stalo se tak v Clarksonově Farmkhaně, což byla povedená parodie na úspěšná videa Gymkhana Kena Blocka, v rámci níž se sedmapadesátiletý milovník aut přezdívaný orangutan snažil dokázat, že takové video dokáže natočit každý. Jak se ale posléze ukázalo záběry z natáčení, tak snadné to nebylo, ve střiženě se muselo hodně pracovat. Jestliže tak v „ostré“ verzi videa Clarkson ve smykujícím Subaru Impreza WRX STI třeba úspěšně naháněl stádo ovcí, natáčení této scény se trochu zadrhlo. Záběry auta narážejícího do ovcí nebo záběr na několik ležících ovcích hovoří za vše...

Video

A právě tyto záběry rozohnily milovníky zvířat. „Opravdu zabili ty ovce? Byli skutečné?“ ptá se pod videem na Youtube uživatel s přezdívkou MrAirHD. Uživatel Liam Weaver zase spočítal, že těch mrtvých ovcí bylo jedenáct. A uživatel Jack Strood dokonce vyzývá autory pořadu, aby zveřejnili prohlášení, že během natáčení nebylo zraněno žádné zvíře. „V titulcích nevidím žádnou poznámku, že během natáčení nebyla zraněna žádná zvířata,“ upozorňuje.

Autoři pořadu zatím žádné oficiální stanovisko k této scéně nezveřejnili, stejně tak mlčí i moderátoři pořadu, kteří obvykle takové situace komentují na Twitteru. Možná se ale jen někde usmívají nad nepochopeným vtipem. Nepochybně totiž šlo o atrapy nebo předem zabité ovce. Kritické hlasy jsou totiž menšinou, většina fanoušků epizodu s Farmkhanou chválí a tuto parodii považují za povedenou.

Ať už si organizace typu PETA budou, nebo nebudou stěžovat, je už teď jasné, že by to nebylo poprvé. Loni ochránce přírody rozezlil Clarksonem postavený automobil z masa a kostí. "PETA a různí lidé doufají, že jednoho dne Clarkson šlápne na brzdu levných a ubohých kousků, jako je tento, a stane se skutečným fanouškem aut, nikoliv fanouškem masa," prohlásila tehdy mluvčí organizace PETA Mimi Bekhechiová. V Indii dokonce tento díl cenzurovali, kráva je tam totiž posvátné zvíře.

Fanoušci pořadu The Grand Tour ale tento humor zkrátka milují, a tak se nedá očekávat, že by Clarkson s takovými vtípky přestal. A tak jen můžeme čekat na to, koho si vezme na paškál příště.