Jan Černý odstartuje do sezóny s novou technikou

Hned na konci loňské sezony mistrovství České republiky v rallye, kde posádka Jan Černý – Petr Černohorský startující se Škodou Fabia R5 vybojovala bronzovou příčku v celkovém hodnocení, se rozběhla náročná jednání, jejichž výsledkem byla radikální technická změna.

Posádka MOGUL Racing Teamu totiž získala nového, silného partnera, kterým je oční klinika Gemini. Tento partner se v motoristickém sportu profiluje již řadu let. Do společného týmu přinesl i svou techniku, což je špičkový Ford Fiesta R5 s nímž v loňském roce na vybraných zahraničních i domácích soutěžích startoval Francouz Bryan Bouffier.

Sedmadvacetiletý Jan Černý, který má na svém kontě mimo jiné titul mistra Evropy v rallye z roku 2012 (a ve dvou předchozích sezonách českého šampionátu v rallye 2WD – jedna poháněná náprava) obsadil druhou a třetí příčku, je v letošním roce znovu zařazen do reprezentačního týmu Autoklubu České republiky ACCR.

Černého tak na začátku nové sezony čeká zásadní změna v organizaci týmu. Stávající mechanici, kteří pracovali na přípravě Škody Fabia R5 budou vůz Zdeňka Pokorného nadále servisovat a připravovat jej na soutěže. Dále se budou věnovat renovacím historických soutěžních vozů, kterých už z dílen v Příbrami vyjelo po renovaci několik. Černému, který se dosud o chod svého týmu staral sám, se více uvolní ruce pro samotnou přípravu před soutěžemi.

Ford Fiesta R5 bude chystán týmem mechaniků Gemini Clinic. S týmem bude na přípravě soutěžního speciálu spolupracovat známý soutěžní jezdec spojený se značkou Mogul, Roman Kresta, který bude poradcem zejména pro nastavení podvozku. Posádka Černý s Černohorským odstartují do šesti soutěží mistrovství České republiky v rallye a do vybraných soutěží mistrovství Evropy jezdců do 28 let (U28). Kromě zmíněných startů čeká Černého v sezoně 2018 ještě účast na slovenské Rallye Tatry a na motoristické slavnosti Legendy v Praze. Ford Fiesta R5 bude obutý do pneumatik Michelin a kvalitní provozní oleje dodá společnost Mogul.

Jezdec Mogul Racing teamu Jan Černý k aktuálním událostem řekl: „Těžko se popisuje moje radost a odhodlání, které mám teď před startem nové sezony v rallye. Podařilo se nám spojit síly stávajících partnerů Mogul, Benzina a Auto Černý s týmem Gemini Clinic, který v rallyesportu už mnohé dokázal a v jehož barvách startovali špičkoví jezdci. Velmi mě láká zájem Gemini o zahraniční starty, a i to byl jeden z důvodů, proč jsem se ke spolupráci rozhodl.“

V tuto chvíli je prioritou týmu mistrovství České republiky v rallye a posádka nechce opakovat chyby z loňska, kdy zahraniční starty měly dopad na přípravu před domácí soutěží. „Na Valašské rallye už chceme jet od začátku naplno. Pro nás s Petrem je tato změna velkou výzvou a oba se na ni těšíme. Odrazilo se to i v naší zimní přípravě, kdy jsme oba makali na fyzické kondici a zvlášť Petr k tomu přistoupil jako velký profesionál. Za to má můj obdiv. Děkuji všem partnerům týmu, díky nimž se podařilo tento ambiciozní projekt uskutečnit. Dík patří také Zdeňkovi Pokornému, s jehož Škodou Fabia R5 jsem dosud startoval.“

uvedl následující: „Honzu Černého sleduji v jeho růstu už dlouhou dobu a líbí se mi jeho přístup k rallye. Je ohromně zapálený pro tenhle sport a intenzivně se věnuje i všem nutným věcem kolem. Ať je to příprava, komunikace s fanoušky a marketing. Náš tým chce spolupracovat s jezdcem, který ví, co chce dokázat, a který k tomu dokáže zajistit i patřičný rozpočet. Honza v předchozích letech ukázal, že dovede bojovat v nejužší špičce a to je náš cíl. Nevytváříme na něj žádný tlak na konkrétní umístění. Je pro nás podstatné, aby dobře reprezentoval značku Gemini. Díky panu primáři Stodůlkovi, který je fanouškem motorsportu a automobilů, máme podporu této známé oční kliniky. Pro mě osobně je ve spolupráci s Honzou důležitý i fakt, že na přípravě auta se bude podílet i Roman Kresta. To je pro mě záruka kvality, protože v téhle republice rozhodně není na tuto práci nikdo lepší.“

Vizitka - Jan Černý

Profesionální soutěžní jezdec pochází z Příbrami. Narodil se v roce 1990 do rodiny soutěžního jezdce Jiřího Černého. V letech 2002 až 2006 sbíral první zkušenosti za volantem závodního automobilu v rallyekrosu a v sezoně 2007 odstartoval do své první rallye jako účastník Poháru mládeže.

Rok 2008 přinesl Černému první start v rallye s vozem 4x4 a po návratu do „dvoukolky“ přichází v roce 2010 zisk mistrovského titulu v mistrovství ČR v rallye v kategorii 2WD (vozy s jednou poháněnou nápravou) a titulu mistra Evropy v rallye 2WD. Obrovskou životní zkušenost dostává příbramský jezdec v roce 2011, kdy se účastní mistrovství světa WRC Academy, kam byl vybrán v rámci talentové soutěže Pirelli Star Driver.

V následující sezoně znovu bojuje doma i v Evropě a výsledkem je zisk titulu mistra Evropy i ČR v kategorii 2WD. Rok 2013 přináší starty s vozem S2000 v mistrovství Evropy a Černý na domácí scéně potvrzuje titul mistra ČR v kategorii vozů s jednou poháněnou nápravou. Pro sezónu 2014 se Černý rozhodl pro starty v mistrovství Evropy a v juniorském mistrovství světa v rallye.

K velké změně dochází před sezónou 2015, kdy se znovu vrací do vozu S2000 a úspěšně s ním bojuje v MČR v rallye. V roce 2016 získává Jan Černý s technikou R5 titul vicemistra ČR v rallye v absolutní klasifikaci. V minulém roce vybojoval třetí příčku v celkovém hodnocení mistrovství České republiky v automobilových soutěžích.