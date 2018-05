Kamaz chystá nový extrémní speciál: Bude to obytňák na Sibiř!  

Kamaz zatím pustil ven jenom pár snímků, na nich však připravovaný speciál Arktika vypadá víc než slibně. Na rozdíl od trošku obstarožně designovaných dakarských závoďáků působí velice moderně a vlastně i atraktivně. Za kabinou pak najdeme ubytovací jednotku, v níž najde velmi pohodlné útočiště tříčlenná posádka – nechybí koupelna, kuchyňka, toaleta a samozřejmě lůžka.

K dispozici bude provedení se třemi, případně čtyřmi nápravami, celková hmotnost by se měla pohybovat kolem čtyřiceti tun. Kromě naftového osmiválce počítá Kamaz také s novým zážehovým osmiválcem, který najde uplatnění v těch nejextrémnějších podmínkách. Výkon benzinové jednotky se bude pohybovat mezi 295 a 522 kW.

Zatím není jasné, kdy se sériová verze objeví. O výkřik do tmy by však jít nemělo, připravovanou novinku už Kamaz testuje. V Jakutsku… Teď tam mají asi deset stupňů, musí jim být příšerné vedro. Jakutsk je nejchladnější velkoměsto planety, v zimě se teploty pohybují klidně i kolem mínus padesáti. To už se prý zavírají školy. Ještě v mínus pětačtyřiceti ale chodí za paní učitelkou ještě i prvňáčci…