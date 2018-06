Odhalujeme tajemství nové Kie Ceed: Kdy se začne prodávat? Jaké karosářské verze nabídne?

Třetí generaci Kie Ceed jsme si již pečlivě prohlédli na premiéře v Mnichově a poprvé vyzkoušeli na portugalských silnicích, z čehož jsme vám přinesli naše jízdní dojmy. Přesto je vůz stále zahalen několika tajemstvími. Rozhodli jsme se je nyní odhalit:

Zahájení prodeje

S novou Kiou Ceed jsme se již svezli na mezinárodní novinářské prezentaci, sériová výroba auta již v žilinské továrně probíhá , na auto si však první zákazníci počkají až do srpna. To bude odhalen i ceník vozu, přičemž jako první na trh vstoupí hatchback. Kombík bude následovat s mírným zpožděním, jeho sériová výroba totiž bude zahájena až v průběhu léta.

Čtyři karoserie

Kia Ceed v únoru debutovala ve formě hatchbacku, aby se o pár týdnů později v Ženevě ukázala i ve formě kombíku Ceed Sportswagon . To ale není všechno, na čtvrté čtvrtletí je plánován příchod další karosářské varianty. Půjde o shooting brake vycházející z loňské studie Proceed . Kia se chlubí, že bude první mainstreamovou automobilkou, která takovou verzi nabídne.

Do budoucna pak dorazí ještě čtvrtá varianta. Kupé to nebude, takové modely dnes tvoří v Evropě méně než procento trhu, a tak kvůli malému zájmu zákazníků postrádají smysl. I proto líbivý pro_cee!d skončil bez přímého nástupce. Podle dřívějších zpráv nepůjde ani o fastback ve stylu Hyundai i30 fastback, prý by nebyl tak elegantní a ani z prodejního hlediska by tolik nezaujal – sedany tvoří jen dvě procenta evropského trhu v segmentu C. Viceprezident marketingu a produktového plánování evropské divize Kia Artur Martins dnes naznačuje, že to nebude ani crossover. Tvrdí, že Kia už má takových aut v nabídce dost. Tak se nechme překvapit, co to vlastně bude!

Naftový mildhybrid

Kia Ceed se začne prodávat se třemi benzinovými motory a dvěma verzemi vznětového čtyřválce. Právě turbodiesel se v příštím roce dočká mildhybridní varianty s technikou představenou v modernizované Kie Sportage. Ta využije 48V palubní síť, která pomůže síle motoru i úspoře paliva. Elektrickou sílu bude možné využít jak při akceleraci, tak pro prodloužení doby nečinnosti spalovacího motoru.

Bohatá výbava

Ceed reaguje na trendy a nabídne širší výbavu než předchůdci. Novinkou bude vyhřívání čelního skla využívající velice tenké drátky zatavené ve skle, které prakticky nejsou vidět. Kia jej ve svém autě využije vůbec poprvé. Na přání budou dodávaná i vyhřívaná sedadla, a to přední i zadní. Pro řidiče a spolujezdce bude možná i funkce ventilace. Pro kombík tu zase bude elektricky výklopné víko kufru s bezdotykovým ovládáním. Milovníci hudby zase ocení hudební systém JBL, o kterém jsme se na prezentaci Ceedu v Portugalsku přesvědčili, že hraje velice dobře.

Bohatá je i bezpečnostní výbava. Ceed tak standardně nabídne sledování únavy řidiče, sedm airbagů nebo asistent pro jízdu v jízdním pruhu. To je ale pasivní, a tak jen vrátí auto zpět, když přejede čáru na silnici, uprostřed pruhu se automobil sám neudrží. K dispozici ale bude i vyspělejší varianta spolupracující s adaptivním tempomatem s funkcí stop & go, který se pomocí radarů drží vozidla vpředu. Funguje do rychlosti 130 km/h, přičemž když řidič sundá ruce z volantu, auto ještě 20 sekund jede samo. Po tomto upozornění počká ještě pět sekund, než se vypne.

Individualizace vzhledu

Z hlediska barev nový Ceed nabídne výběr hned mezi 11 odstíny karoserie, z nichž je hned pět nových – jedná se o laky Lunar Silver, Copper Stone, Penta Metal, Cosmos Blue a Blue Flame. Pro sportovně laděnou verzi GT Line pak bude speciálně vyhrazena i oranžová Fusion. Z kol jsou na výběr 15palcová až 17palcová. Patnáctky budou ocelové, zatímco sedmnáctky budou k dispozici v dvoubarevném provedení.

Změna jména

Od první generace Kia zdůrazňovala, že její kompakt pro Evropu se jmenuje cee’d, s malým c na začátku a apostrofem. V třetí generaci ale komplikovaný název končí, Kia si uvědomila, že je to až příliš originální řešení, které v době internetu ztěžuje vyhledávání auta – stejně všichni do vyhledávačů zadávali ceed. Nově je to tedy CEED, čímž chce Kia zdůraznit zkratku, která je významem tohoto jména. CEED znamená „Community of Europe, with European Design,“ což je českým zastoupením překládáno jako pro evropskou veřejnost, s evropským designem.