Klasický Zetor 25 míří po vlastní ose do Skandinávie

Svou pouť na historickém traktoru Zetor 25 bez kabiny odstartoval Martin Havelka v sobotu 14. července z rodných Škrdlovic na Vysočině. Přes Trutnov zamířil do polského Lešna, kde se setkal s členy polského klubu Traktor i maszyna.

Ve středu 18. července, pokud nedojde k nepředvídaným komplikacím, dorazí Martin Havelka se svým traktorem do přístavu Swinoujsce, odkud se nočním trajektem přepraví do Švédska. Cesta trajektem bude pro jeho Zetor 25 premiérou, na kterou se jeho majitel velmi těší. Pro ostatní cestující bude traktor také jistě nečekanou atrakcí.

Do Švédska se Havelka vydal na pozvání švédského sběratele traktorů Zetor Magnuse Larssona, který traktorovému nadšenci gratuloval k úspěšné cestě na Z25 k Baltu v roce 2016. Následující rok se potkali osobně na traktorovém srazu v Lazech nad Morzem v Polsku a naplánovali letošní cestu do Švédska.

První zastávkou na severu bude město Ysad, kde sídlí muzeum Zetor, dále pak zastaví ve městě Trelleborg a na farmě rodiny Olsson nedaleko Göteborgu. Protože jsou severské země se svým počasím nevyzpytatelné a Havelkův Zetor 25 nedisponuje střechou, což je pro tyto modely charakteristické, další průběh cesty přizpůsobí podmínkám.

říká ke své cestě cestovatel Martin Havelka.

Martin Havelka má s podobným cestováním bohaté zkušenosti. V minulých letech se vydal například do Rakouska a Polska. V Rakousku si Zetor 25 mohl projet nejvýše položenou silnici v Evropě, zvládl dokonce převýšení 2571 m n. m. Již několikrát také ujel bezmála 800 km do polských Laz nad Morzem, kde se každoročně koná sraz traktorů u moře.

První traktor Zetor 25 má ve svém rodném listu uvedeno datum 15. března 1946. V poválečném období bylo zadání jednoznačné – zkonstruovat levný traktor o nízké hmotnosti, který bude vhodný pro hromadnou výrobu. Nejlépe se úlohy zhostila Zbrojovka Brno, které byla následně svěřena výroba zemědělských kolových traktorů Z 25.

V roce 1949 proběhla modernizace a na trh byl uveden Zetor 25 A, na kterém jezdí právě Martin Havelka. Tato modernizace přinesla vylepšenou přístrojovou desku včetně teploměru, pohodlnější polstrované sedadlo, hydraulické tříbodové závěsné ústrojí, kabinu na přání, závěr diferenciálu nebo nastavitelný rozchod předních a zadních kol.

Stroj pana Havelky, který si pořídil v roce 2010, prošel renovací. Ta trvala přes rok. Původně se jedná o Zetor 25 A, přestavěný v roce 1968 v STS Hodonín na "H" a následně panem Havelkou po renovaci navrácený více do podoby "A". Má pouze dílčí úpravy týkající se bezpečnosti a životnosti při delších jízdách, například lepší čepy řízení či kufr na věci.

Ve Skandinávii má značka Zetor velmi dobré jméno a silné pozice. Traktory se do oblasti dovážejí od počátku 60. let a dodnes se traktorů prodalo přes 60 tisíc. Partner společnosti Zetor Tractors a.s. firma HC Petersen působí jako importér traktorů Zetor už od roku 1971.