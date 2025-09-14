Mitsubishi Colt 1.6 H EV vs. Peugeot 208 1.2 Hybrid 145 – Nečekaně odlišná dvojka
Dva hatchbacky klasických proporcí, oba s francouzskými geny a formou hybridní technologie. Detailnější pohled ale odhalí tolik odlišností, že jde ve výsledku o úplně jiná auta.
Dojem, cena, prostor
Segment malých hatchbacků je v Evropě dlouhodobě velmi silný. A i když je poslední léta vytlačují crossovery, tak klasické kompakty zůstanou něčím nenahraditelným. Ne každý zkrátka touží po co nejvyšším posezu a karoserii. Níže možná nevidíte tolik do dálky, ale zato cítíte větší propojení se samotnou silnicí a bezprostředním okolím. Navíc tradiční hatchbacky obecně nabízejí lepší jízdní vlastnosti – stabilnější chování v zatáčkách, přirozenější ovladatelnost a více času na korekce. A často jsou i komfortnější, protože SUV potřebují tužší tlumiče k potlačování výraznějších náklonů karoserie.
Hatchbacky segmentu B nejsou s délkou těsně nad 4 metry prťavé, ale do města jsou stále prakticky skladné. Ze svého půdorysu těží maximum prostoru a také výbava může být poměrně bohatá. Testovaným vozům nechybí ani elektrifi kace pohonu, byť se stále tankují jen benzinem.
DOJEM
Mitsubishi se rozhodlo vrátit model Colt zpět na trh, i když trochu zvláštním způsobem – nový colt je vlastně přeznačkovaný Renault Clio, který se ukázal už v roce 2019 a předloni prodělal facelift. Proti němu stojí nedávno faceliftovaný Peugeot 208, který patří mezi nejprodávanější malá auta v Evropě.
