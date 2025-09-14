Chilská rallye v cíli: Ogier vyhrál a vede mistrovství světa
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Chilskou rallye, která byla jedenáctým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Vyhrál pátý podnik sezony a zásluhou bodového zisku se dostal na první místo ve světovém šampionátu.
Třetí den soutěže byly programu poslední čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 54,8 měřených kilometrů. Jejich součástí byla také závěrečná Power Stage, na které získává pět nejrychlejších jezdců od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.
Vítěz si dal espresso
Pozdější vítěz Ogier nadával v sobotu večer sám sobě, že byl ráno v pátek i v sobotu pomalý a sliboval, že si v neděli ráno dá dvojité espressa, aby byl čerstvý. V cíli o kávě nemluvil, ale rychlý byl hned od začátku. Ze čtyř nedělních rychlostních zkoušek vvyhrál tři a celkem byl v Chile nejrychlejší sedmkrtát. A to i na závěrečné Power Stage, kterou vyhrál a zásluhou bodů navíc se tak posunul na první místo v průběžném pořadí světového šampionátu. Nadále drží svou unikátní bilanci, když z osmi letošních startů byl vždy na stupních vítězů - pětkrát první, dvakrát druhý a jednou třetí.
„Určitě to byl těžší víkend než v Paraguayi. Museli jsme trochu víc bojovat, možná jsem ráno nebyl dostatečně vzhůru. Ale můžeme být spokojeni s tím, jak jsme se vzpamatovali. Body za Power Stage si zasloužíme po tom, co jsme je kvůli počasí v Paraguayi ztratili. Je skvělé opět vést mistrovství světa. A mimochodem, jsme číslo jedna: Toyota vyhrála více rallye než kdokoli jiný,” připomněl Ogier historické tabulky. Toyota má totiž v mistrovaství světa 103 výher a o jednu se posunula na první místo před značku Citroën.
Technika brala šance
Před startem v Chile vedl Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) klasifikaci MS a svým ambicím výrazně napomohl v sobotu dopoledne, kdy se posunul z pátého na první místo. Ovšem v závěru stejného dne ho předstihl Ogier. Poslední den vyhrál Velšan jednu erzetu, ale nakonec mu na vítěze chybělo jedenáct sekund. „Byla to od nás docela dobrá jízda, nebyla snadná, byl to takový tvrdý terén. Vyjeté koleje byly trochu špinavé, ale dalo se to zvládnout. Samozřejmě jsme chtěli trochu víc, ale jsme celkem spokojení. Seb jel opravdu velmi dobře,” prohlásil Evans v cíli.
Dalším kandidátem na titul je Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který loni v Chile vyhrál. Tady byl nejrychlejší v prvních dvou zkouškách, ale ve třetí ztratil vinou defektu 1:12 minuty. Propadl se na deváté místo, ze kterého si do poloviny soutěže polepšil na šestou příčku. Více už nestihl, protože jeho soupeři byli hodně rychlí a Finova ztráta příliš velká. “Plán byl jasný. Snažil jsem se, abychom získali nějaké body. Ovšem opotřebení pneumatik bylo docela velké. Pokusil jsem zatáhnout na Power Stage, ale tento víkendu nám zase nepřinesl nic dobrého,” konstatoval Rovanperä.
Čtvrtým borcem, který může pomýšlet na nejvyšší mety je Ott Tänak (Hyundai i 20 N Rally1). Podobně jako Rovanperä, i on se stal smolařem hned první den soutěže. Po RZ4 se dostal na první místo, vyhrál pátou erzetu, ale v šesté přestal fungovat motor jeho vozu. Estonec se druhý den do soutěže vrátil a vyhrál dvě dopolední erzety, ovšem na pokyn týmu se vrátil do servisní zóny. Objevil se na trati znovu v neděli, ale vybojoval jediný bod. “Možná jsme si zasloužili víc, možná ne. Cítím se po tomto víkendu motivačně hodně vyprázdněný,” uvedl Tämak po soutěži.
Solberg šampionem WRC2
Páté vítězství v sezoně na Rally Chile vyneslo Oliveru Solbergovi titul mistra světa v kategorii WRC2 pro rok 2025. Oliver Solberg a Elliott Edmondson získali titul WRC2. Cesta Švéda k titulu se zjednodušila, když Francouz Yohan Rossel a Brit Gus Greensmith odstoupili kvůli problémům s motorem.
„Nevím, co mám cítit, je to trochu ohromující. Je to prostě velká úleva. Loni jsme měli smůlu, měli jsme to určitě vyhrát. Letos byl konečně prostě neuvěřitelný rok, když mě tým a Toyota přijaly s fantastickým autem. Jsem velmi šťastný,” prohlásil Solberg. V letech 2023 a 2024 byl blízko k zisku titulu WRC2, ale od té doby, co nasedl do vozu Toyota GR Yaris Rally2, se dočkal titulu šampiona. Jeho otec Petter Solberg získal v roce 2003 titul v absolutním pořadí, tehdy s vozem Subaru Impreza WRC 2003.
Cizí auto za statisíce
Pořadatel Rally Chile dostal podmíněnou pokutu 15 000 eur a napomenutí za porušení bezpečnosti, které zahrnovalo vozidlo projíždějící rychlostní zkouškou (RZ7) v nesprávném směru. Podle vyjádření komisařů prošlo „policejní kontrolou a kontrolou zastavení“, jak uvádí zpráva. Vůz lékařského delegáta FIA se setkal s nepovoleným vozidlem při průjezdu rychlostní zkouškou přibližně 40 minut před startem etapy a „téměř způsobil kolizi“. Přístup na rychlostní zkoušku se uzavírá 90 minut před časem startu prvního vozu. Komisaři upozornili ředitelství rallye na nedostatečnou komunikaci o tom, že cizí vůz vjel do úseku rychlostní zkoušky, když to nebylo povoleno.
Konečné pořadí (po RZ16 z RZ16):
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:55:42,1; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +11,0; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +46,5; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +59,0; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:03,4; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:35,7; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:14,0; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:44,1; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +8:18,6 (vítěz kategorie WRC2); 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgystán/Škoda Fabia RS Rally2) +8:59,0; 11. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +10:06,4; 12. Martínez Fontena, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +12:27,6; 13. F. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +12:29,1; 14. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +16:55,1 ; 15. V. Rosselot, Brizio (Chile, Arg./Citroën C3 Rally2) +17:10,2; ... 34. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +49:15,4; 37. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:03:09,5. Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 11 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 224 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 222; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 203; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 181; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 94; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 86; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 70; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 60; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 25; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 20; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 10; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 572 bodů; 2. Hyundai 447; 3. Ford 15.
Vedení v soutěži: Rovanperä 48, Ogier 48, Tänak 39, Evans 37; Solberg 19, Fourmaux 8; Neuville 6, Katsuta 3.
Vyhrané RZ: Tänak 48; Rovanperä 43, Ogier 42, Fourmaux 19, Evans 17, Neuville 15, Katsuta 10, Solberg 9, Pajari 4, Munster 2, Rossell 1.
Výsledky jsou neoficiální.