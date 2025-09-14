Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Chilská rallye po 2. dnu: Ogier zatáhl a je první, Tänak se nevzdává

Chilská rallye 2025
Chilská rallye 2025
Chilská rallye 2025
Chilská rallye 2025
63 Fotogalerie
Michal Štěpanovský
Michal Štěpanovský
Diskuze (0)

Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po druhém dnu Chilskou rallye, která je jedenáctým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. V těsném závěsu za ním je týmový kolega Velšan Elfyn Evans, který je stále lídrem šampionátu.

Druhý den soutěže bývá tradičně nejdelším a nejinak tomu bylo i teď v Chile. Šest rychlostních zkoušek rozdělerných na dopolední a odpolední průjezdy měřilo celkem 139,20 kilometrů. Součástí etapy byla nejdelší erzeta měřící 28,31 km, která uzavírala dopolední i odpolední program.

Tänak chce eliminovat ztráty

Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) je jedním ze čtyř možných kandidátů na titul proti trojici jezdcům na toyotách. Po pěti rychlostních zkouškách vedl v průběžném pořadí, ale v polsední pázeční erzetě (RZ6) se jeho vůz zastavil. “Nejdříve jsem ztratil válec. Myslel jsem si, že je to zapalovací svíčka. Pak jsem pokračoval a ztratil další. Do té doby běželo všechno pěkně a bylo to v pořádku. Žádná indikace, žádný alarm, nic. Prostě jsme ztratili válec po válci. Máme motor, který jsme použili v únoru ve Švédsku a není v dobrém stavu,” komentoval Estonec v servisu své problémy.

Video placeholder
Video1.mp4

V sobotu odpoledne odstartoval znovu do soutěže a v dešti vyhrál dvě rychlostní zkoušky. Na start té další už nepřijel a zamířil s vozem do servisní zóny. “Na pokyn týmu jsme se vrátili, abychom motor příliš nepoškodili. Potřebujeme se podívat na data, připravit se na zítřek,” vysvětlil Tänak. V neděli bude na trati první, což by v závislosti na podmínkách mohla být nejvýhodnější pozice. Tänak může získat body ve speciální klasifikaci za neděli a k tomu může přidat body za bonusově bodovanou závěrečnou Power Stage. Mohl by tak eliminovat své manko v boji o titul.

Ogierova spanilá jízda

Lídr průběžného pořadí šampionátu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally2) začínal den na pátém místě se ztrátou 13,1 sekundy, ale po třech erzetách v poledne už vedl průběžné pořadí a to nebyl v žádné erzetě nejrychlejší. Po RZ9 měl k dobru 5,6 sekundy před týmovým kolegou Sébastienem Ogierem, který je jeho velkým soupeřem nejenom v Chile, ale také v souboji o titul mistra světa. “Jsem na sebe naštvaný zejména za první erzetu, kde jsem byl zbytečně opatrný a zůstalo tam patnáct sekund,” sypal si Ogier pomyslný popel na hlavu. 

Odpolední tři erzety by se daly označit jako Ogierovo sólo, protože byl nejrychlejší na všech třech rychlostních zkouškách a do posledního dne soutěže jde s náskokem 6,3 sekundy před Evansem. V aktuálním teoretickém bodovém přepočtu pořadí MS vede Evans o bod před Ogierem. V neděli jsou však, jak již bylo řečeno výše, body za nedělní klasifikaci a také body za závěrečnou Power Stage. “Ráno to bylo hodně špatné, ale podařilo se nám to otočit. Bude to intenzivní až do konce. V neděli ráno budu muset být vzhůru, ne jako každou první erzetu v posledních dvou dnech. Bude to chtít dvojitou dávku espressa,” prohlásil Ogier.

Rovanperä měl svázané ruce

Zatím nejrychlejší jezdec s hyundaiem Adrien Fourmax sice začínal den na prvním místě, ale aktuálně mu patří třetí příčka se ztrátou 26,8 sekundy. „Je to těžké, protože soupeři, abych byl spravedlivý, byli docela silní. A to jsem se opravdu snažil. Je to docela škoda, ale boj nevzdáváme. Pokračujeme, učíme se a snažíme se připravit. Pozitivní je jistě to, že jsme na stupních vítězů, ale chceme víc,“ řekl Fourmaux. O patnáct sekund za ním je týmový kolega a stále úřadující světový šampion Belgičan Thierry Neuville. „Musel jsem s pneumatikami něco zkusit, pokud jsem se chtěl znovu přiblížit k umístění na stupních vítězů. Takže jsem měl tři měkké a tři tvrdé pneumatiky, ale nedokázal jsem z toho vytěžit maximum,“ prohlásil Neuville.

Na šesté pozici zatím figuruje Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally2), který zde loni vyhrál a stále patří k uchazečům o světový titul. Fin vyhrál v pátek úvodní dvě zkoušky soutěže, ale defekt ve třetí erzetě ho stál 1:12 minuty ztráty. “Odpoledne bylo hodně náročnoé, protože silnice a štěrk dost osychaly a my museli hodně čistit jako posádky startující vepředu. Měl jsem, celý den dost svázané ruce, zejména poslední erzeta byla strašná. Uvidíme, co se nám podaří udělat v neděli,” komentopval svou situaci Rovanperä.

Video placeholder
Video2.mp4

Průběžné pořadí (po RZ12 z RZ16): 

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:23:13,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6,3; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +26,8; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +41,7; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +50,4; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:23,2; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:54,3; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:00,4; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6:12,7; 10.  Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgystán/Škoda Fabia RS Rally2) +6:42,9; 11. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:42,3; 12. Martínez Fontena, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +9:55,4; 13. F. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +10:05,6; 14. Rosselot, Brizio (Chile, Arg./Citroën C3 Rally2) +13:35,8; 15. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +13:47,3; ... 28. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +27:12,4; 29. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +27:28,0; 36. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +49:00,6; 39. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:01:52,6. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Chilské rallye

Neděle 14. 9. - 13.23 RZ13 (18,62 km), 14.35 RZ14 (8,78 km), 15.35 RZ15 (18,62 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 54,80 km.

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů