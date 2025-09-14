Chilská rallye po 2. dnu: Ogier zatáhl a je první, Tänak se nevzdává
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po druhém dnu Chilskou rallye, která je jedenáctým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. V těsném závěsu za ním je týmový kolega Velšan Elfyn Evans, který je stále lídrem šampionátu.
Druhý den soutěže bývá tradičně nejdelším a nejinak tomu bylo i teď v Chile. Šest rychlostních zkoušek rozdělerných na dopolední a odpolední průjezdy měřilo celkem 139,20 kilometrů. Součástí etapy byla nejdelší erzeta měřící 28,31 km, která uzavírala dopolední i odpolední program.
Tänak chce eliminovat ztráty
Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) je jedním ze čtyř možných kandidátů na titul proti trojici jezdcům na toyotách. Po pěti rychlostních zkouškách vedl v průběžném pořadí, ale v polsední pázeční erzetě (RZ6) se jeho vůz zastavil. “Nejdříve jsem ztratil válec. Myslel jsem si, že je to zapalovací svíčka. Pak jsem pokračoval a ztratil další. Do té doby běželo všechno pěkně a bylo to v pořádku. Žádná indikace, žádný alarm, nic. Prostě jsme ztratili válec po válci. Máme motor, který jsme použili v únoru ve Švédsku a není v dobrém stavu,” komentoval Estonec v servisu své problémy.
V sobotu odpoledne odstartoval znovu do soutěže a v dešti vyhrál dvě rychlostní zkoušky. Na start té další už nepřijel a zamířil s vozem do servisní zóny. “Na pokyn týmu jsme se vrátili, abychom motor příliš nepoškodili. Potřebujeme se podívat na data, připravit se na zítřek,” vysvětlil Tänak. V neděli bude na trati první, což by v závislosti na podmínkách mohla být nejvýhodnější pozice. Tänak může získat body ve speciální klasifikaci za neděli a k tomu může přidat body za bonusově bodovanou závěrečnou Power Stage. Mohl by tak eliminovat své manko v boji o titul.
Ogierova spanilá jízda
Lídr průběžného pořadí šampionátu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally2) začínal den na pátém místě se ztrátou 13,1 sekundy, ale po třech erzetách v poledne už vedl průběžné pořadí a to nebyl v žádné erzetě nejrychlejší. Po RZ9 měl k dobru 5,6 sekundy před týmovým kolegou Sébastienem Ogierem, který je jeho velkým soupeřem nejenom v Chile, ale také v souboji o titul mistra světa. “Jsem na sebe naštvaný zejména za první erzetu, kde jsem byl zbytečně opatrný a zůstalo tam patnáct sekund,” sypal si Ogier pomyslný popel na hlavu.
Odpolední tři erzety by se daly označit jako Ogierovo sólo, protože byl nejrychlejší na všech třech rychlostních zkouškách a do posledního dne soutěže jde s náskokem 6,3 sekundy před Evansem. V aktuálním teoretickém bodovém přepočtu pořadí MS vede Evans o bod před Ogierem. V neděli jsou však, jak již bylo řečeno výše, body za nedělní klasifikaci a také body za závěrečnou Power Stage. “Ráno to bylo hodně špatné, ale podařilo se nám to otočit. Bude to intenzivní až do konce. V neděli ráno budu muset být vzhůru, ne jako každou první erzetu v posledních dvou dnech. Bude to chtít dvojitou dávku espressa,” prohlásil Ogier.
Rovanperä měl svázané ruce
Zatím nejrychlejší jezdec s hyundaiem Adrien Fourmax sice začínal den na prvním místě, ale aktuálně mu patří třetí příčka se ztrátou 26,8 sekundy. „Je to těžké, protože soupeři, abych byl spravedlivý, byli docela silní. A to jsem se opravdu snažil. Je to docela škoda, ale boj nevzdáváme. Pokračujeme, učíme se a snažíme se připravit. Pozitivní je jistě to, že jsme na stupních vítězů, ale chceme víc,“ řekl Fourmaux. O patnáct sekund za ním je týmový kolega a stále úřadující světový šampion Belgičan Thierry Neuville. „Musel jsem s pneumatikami něco zkusit, pokud jsem se chtěl znovu přiblížit k umístění na stupních vítězů. Takže jsem měl tři měkké a tři tvrdé pneumatiky, ale nedokázal jsem z toho vytěžit maximum,“ prohlásil Neuville.
Na šesté pozici zatím figuruje Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally2), který zde loni vyhrál a stále patří k uchazečům o světový titul. Fin vyhrál v pátek úvodní dvě zkoušky soutěže, ale defekt ve třetí erzetě ho stál 1:12 minuty ztráty. “Odpoledne bylo hodně náročnoé, protože silnice a štěrk dost osychaly a my museli hodně čistit jako posádky startující vepředu. Měl jsem, celý den dost svázané ruce, zejména poslední erzeta byla strašná. Uvidíme, co se nám podaří udělat v neděli,” komentopval svou situaci Rovanperä.
Průběžné pořadí (po RZ12 z RZ16):
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:23:13,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6,3; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +26,8; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +41,7; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +50,4; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:23,2; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:54,3; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:00,4; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6:12,7; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgystán/Škoda Fabia RS Rally2) +6:42,9; 11. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:42,3; 12. Martínez Fontena, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +9:55,4; 13. F. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +10:05,6; 14. Rosselot, Brizio (Chile, Arg./Citroën C3 Rally2) +13:35,8; 15. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +13:47,3; ... 28. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +27:12,4; 29. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +27:28,0; 36. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +49:00,6; 39. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:01:52,6. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Chilské rallye
Neděle 14. 9. - 13.23 RZ13 (18,62 km), 14.35 RZ14 (8,78 km), 15.35 RZ15 (18,62 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 54,80 km.